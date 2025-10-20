నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్నా ఈ ఏడాది `ఛావా` మూవీతో బాక్సాఫీసుని షేక్ చేసింది. ఇప్పుడు `థామా` మూవీతో వస్తోంది. అయితే ఈ సారి తన గురువు రిషబ్ శెట్టి రికార్డులను టార్గెట్ చేసింది.
'కాంతారః చాప్టర్ 1'కి `థామా' పోటీ ఇస్తుందా?
రిషబ్ శెట్టి దర్శకత్వం వహిస్తూ నటించిన 'కాంతారః చాప్టర్ 1' సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంత సౌండ్ చేస్తుందో తెలిసిందే. ఇప్పటికే సుమారు రూ. ₹750.50 కోట్లు వసూలు చేసి బాక్సాఫీస్ వద్ద పాత రికార్డులను బద్దలు కొడుతోంది. 2025 సూపర్ హిట్ చిత్రంగా నిలిచి ఇంకా బాక్సాఫీసు వద్ద దూసుకుపోతోంది. ప్రస్తుతం ₹807 కోట్ల వసూళ్లతో రష్మిక మందన్నా-విక్కీ కౌశల్ జంటగా నటించిన 'ఛావా' చిత్రం ఈ ఏడాది అత్యధిక వసూళ్లు చేసిన చిత్రాల జాబితాలో 'టాప్ 1' స్థానంలో ఉంది.
రష్మిక మందన్నా నటించిన 'ఛావా' పాన్ఇండియా సినిమా కాదు, అది కేవలం హిందీ సినిమా. కానీ భారతదేశంతో పాటు ప్రపంచంలోని చాలా దేశాల్లో ఆ తర్వాత అనువాదమైంది. కానీ 'కాంతార చాప్టర్ 1' ప్రపంచవ్యాప్తంగా 7 భాషల్లో విడుదలైన పాన్-ఇండియా సినిమా. అందుకే ఈ రెండు సినిమాలను పోల్చడం కష్టం. అయినా కూడా 2025లో భారతదేశపు నంబర్ వన్ సినిమా ఏదనే విషయానికి వస్తే, ప్రస్తుతం 'ఛావా' సినిమానే టాప్ స్థానంలో ఉంది.
రష్మిక-రిషబ్ మధ్య పోటీ..
'కాంతార చాప్టర్ 1' సినిమా ఇప్పుడు విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది, ఇంకా చాలా సినిమా థియేటర్లలో హౌస్ఫుల్ షోలతో నడుస్తోంది. కానీ, 'ఛావా' సినిమా థియేటర్ల నుంచి వెళ్లిపోయి చాలా కాలమైంది. కాబట్టి, రష్మిక మందన్న 'ఛావా' చిత్రాన్ని వెనక్కి నెట్టే అవకాశాలన్నీ రిషబ్ శెట్టి 'కాంతారః చాప్టర్ 1'కి ఉన్నాయి. అయితే, రష్మిక నటిస్తున్న మరో సినిమా ఇప్పుడు విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. అదే ప్రస్తుత ఆసక్తికరమైన విషయం!
రష్మిక మందన్న నటిస్తున్న 'థామా' వస్తోంది
రష్మిక నటించిన 'ఛావా' సినిమా 'కాంతార 2' ప్రభంజనం దెబ్బకి రెండో స్థానానికి పడిపోవచ్చు. కానీ, ప్రస్తుతానికి 'బాక్సాఫీస్ క్వీన్' అని పిలిపించుకుంటున్న రష్మిక మందన్న నటిస్తున్న 'థామా' సినిమా విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. ఆదిత్య సర్పోతదార్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ సినిమాలో రష్మిక మందన్న ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తుండగా, ఆయుష్మాన్ ఖురానా మేల్ లీడ్గా ఉన్నారు. ఈ చిత్రం రేపు(మంగళవారం) 21 అక్టోబర్ 2025న విడుదల కానుంది. ఈ సినిమా `కాంతార 2`కి పోటీ ఇచ్చే అవకాశాలున్నాయని అంటున్నారు.
రాబోయే రష్మిక 'థామా' చిత్రం పాన్-ఇండియా సినిమా కాదు, అది కేవలం హిందీ సినిమా. అయినా కూడా రష్మిక సినిమా అంటే అంచనాలు భారీగా ఉంటాయి. రేపు విడుదల కానున్న రష్మిక-ఆయుష్మాన్ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద కొత్త రికార్డులు సృష్టించే అవకాశం ఉందని అంతా భావిస్తున్నారు. అంతేకాదు రిషబ్ శెట్టి `కాంతారః చాప్టర్ 1` రికార్డులు బ్రేక్ చేసే అవకాశాలున్నాయని అంటున్నారు.
రిషబ్ను రష్మిక ఓడిస్తుందా?
ఒకవేళ ఇలా జరిగితే, ఇప్పటికే టాప్ వన్ చిత్రంతో నంబర్ వన్ స్థానంలో ఉన్న నటి రష్మిక, తన 'కిరిక్ పార్టీ' గురువు రిషబ్కే గట్టి పోటీ ఇచ్చినట్టు అవుతుందని సోషల్ మీడియాలో అప్పుడే వార్తలు మొదలయ్యాయి. మరి రాబోయే `థామా` ఎంత కలెక్ట్ చేస్తుందో వేచి చూడాలి. అలాగే, 'కాంతార చాప్టర్ 1' వసూళ్లు ముందు ముందు ఎంత ఉంటాయో అనేది ఇప్పుడు ఆసక్తిని రేపుతోంది. మరి `కాంతారః చాప్టర్ 1`ని రష్మిక `థామా` దాటేస్తుందా అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఏదేమైనా, నటి రష్మిక, రిషబ్ ఇద్దరూ తమ తమ మార్గాల్లో దేశంలో గర్వించే స్టార్స్ గా ఎదగడం విశేషం.