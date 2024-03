చీకటిలో..ది రానా కనెక్షన్

హీరో దగ్గుబాటి రానాకు దేశవ్యాప్తంగా ఎంత క్రేజ్ ఉందో తెలిసిందే. బాహుబలి కంటే ముందే హిందీలోనూ కొన్ని సినిమాలు చేసి ఫేమస్ అయ్యారు. అయితే, బాహుబలి తర్వాత రానా క్రేజ్ నెక్ట్స్ లెవెల్‍కు వెళ్లిందనేది నిజం. దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తూ రానా నాయుడు వెబ్ సిరీస్‍తో ఓటీటీ స్పేస్‍లో కూడా క్రేజ్ తెచ్చుకున్నారు రానా. ఇప్పుడు అమేజాన్ తో రెండు ప్రాజెక్టుల ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నారు రానా. అవి ఏమిటంటే..

ఓటీటీలో టాక్‍షో చేసేందుకు రెడీ అయ్యారు. అలాగే చీకట్లో అనే సినిమా సైతం ఆయన ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. చీకట్లో వెబ్ సీరిస్ ని చంద్ర పెమ్మరాజు డైరక్ట్ చేస్తున్నారు. అమేజాన్ ఒరిజనల్ గా రానుంది. ఇదో ఇన్విస్టిగేషన్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్. ఓ సీరియల్ రేపిస్ట్ గతాన్ని తవ్వే అన్వేషణలో జరిగే కథ ఇది.

A gripping investigative crime thriller that follows the relentless journey of a determined young woman as she unravels the disturbing truth behind a serial rapist.#CheekatiloOnPrime #AreYouReady #PrimeVideoPresents pic.twitter.com/vzuegxGKfx