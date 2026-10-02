మాస్ మహారాజా రవితేజ, డైరెక్టర్ వివేక్ ఆత్రేయ కాంబినేషన్లో ఓ కొత్త సినిమా రాబోతోంది. హారర్ కామెడీ థ్రిల్లర్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కనున్న ఈ సినిమా టైటిల్ గురించి ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఆసక్తికర చర్చ నడుస్తోంది.
'ఇరుముడి' సినిమాతో బాక్సాఫీస్ దగ్గర భారీ హిట్ కొట్టిన మాస్ మహారాజా రవితేజ, ఇప్పుడు తన నెక్స్ట్ సినిమా కోసం ఓ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ ఎంచుకున్నారు. తనదైన స్క్రీన్ప్లేతో మ్యాజిక్ చేసే డైరెక్టర్ వివేక్ ఆత్రేయతో రవితేజ చేతులు కలపడం సినీ వర్గాల్లో ఆసక్తి రేపుతోంది. ఈ క్రేజీ కాంబోలో రాబోతున్న సినిమాకు 'తులాభారం' అనే వెరైటీ టైటిల్ను చిత్రబృందం పరిశీలిస్తోందన్న వార్త టాలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
ఈ సినిమా హారర్ కామెడీ థ్రిల్లర్ బ్యాక్డ్రాప్లో ఉండబోతోందని టాక్. రవితేజ కెరీర్లోనే ఈ జానర్లో వస్తున్న డిఫరెంట్ మూవీస్లో ఇదీ ఒకటి కానుంది. లక్ష్మణ్, శ్రీని సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాను వచ్చే దసరా పండుగ సందర్భంగా పూజా కార్యక్రమాలతో అఫీషియల్గా లాంచ్ చేసేందుకు మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
'ఇరుముడి' తర్వాత మరో డిఫరెంట్ మూవీ
తనదైన ఎనర్జీ, మాస్ స్టైల్తో ఆడియన్స్ను ఎంటర్టైన్ చేయడం రవితేజ స్టైల్. ప్రస్తుతం ఆయన వరుస సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు. రీసెంట్గా శివ నిర్వాణ డైరెక్షన్లో వచ్చిన 'ఇరుముడి' సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ సినిమా ఏకంగా రూ.250 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ కలెక్షన్స్ రాబట్టిందని ట్రేడ్ వర్గాల సమాచారం.
ఈ సక్సెస్ తర్వాత రవితేజ తన నెక్స్ట్ సినిమాల ఎంపికలో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. ఇందులో భాగంగానే డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్తో సినిమాలు తీసే వివేక్ ఆత్రేయతో ఆయన జతకట్టడం ఇండస్ట్రీలో చర్చనీయాంశమైంది. అయితే, ఈ కాంబినేషన్ కంటే ఇప్పుడు సినిమా టైటిల్ గురించే ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటున్నారు.
ఇప్పుడు 'తులాభారం' పేరే హైలైట్!
ఈ సినిమా కోసం మేకర్స్ 'తులాభారం' అనే ఆసక్తికరమైన టైటిల్ను పరిశీలిస్తున్నారట. వివేక్ ఆత్రేయ సినిమాల టైటిల్స్ ఎప్పుడూ కాస్త వెరైటీగానే ఉంటాయి. ఇప్పుడు రవితేజ లాంటి మాస్ హీరోకి ఇలాంటి క్లాసిక్ అండ్ డిఫరెంట్ టైటిల్ అనుకోవడం అభిమానులలో మరింత క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది.
'తులాభారం' అనే పేరు వినగానే అసలు కథ ఎలా ఉండబోతోందనే చర్చ మొదలైంది. అయితే, ఈ టైటిల్పై మేకర్స్ నుంచి ఇంకా ఎలాంటి అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ రాలేదు. త్వరలోనే దీనిపై ఓ క్లారిటీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది.
హారర్, కామెడీ, థ్రిల్లర్.. పక్కా ప్యాకేజ్!
'బ్రోచేవారెవరురా', 'అంటే సుందరానికి', 'సరిపోదా శనివారం' లాంటి సినిమాలతో తనకంటూ ఓ స్పెషల్ మార్క్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు డైరెక్టర్ వివేక్ ఆత్రేయ. ఇప్పుడు రవితేజ కోసం ఆయన ఓ సరికొత్త కథను రెడీ చేశారట.
హారర్, కామెడీ, థ్రిల్లర్ ఎలిమెంట్స్ మిక్స్ చేసి ఈ కథను రాసుకున్నారని తెలుస్తోంది. ఎమోషన్స్, సెటిల్డ్ హ్యూమర్, థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ను తన స్టైల్లో ప్రజెంట్ చేసే వివేక్ ఆత్రేయ.. రవితేజ మాస్ ఎనర్జీకి తగ్గట్టుగా స్క్రిప్ట్ పక్కాగా రెడీ చేశారట.
రవితేజ మార్క్ పంచ్ డైలాగ్స్, హై-వోల్టేజ్ కామెడీ టైమింగ్కు వివేక్ ఆత్రేయ డిఫరెంట్ స్క్రీన్ప్లే తోడైతే స్క్రీన్పై కొత్త రకమైన ఎంటర్టైన్మెంట్ గ్యారెంటీ అని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. ఇప్పటికే కథా చర్చలు, స్క్రిప్ట్ వర్క్ దాదాపు పూర్తయ్యాయని సమాచారం.
దసరాకు సినిమా ముహూర్తం?
లక్ష్మణ్, శ్రీని కలిసి ఈ బిగ్ బడ్జెట్ ఎంటర్టైనర్ను నిర్మించనున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. వచ్చే దసరా పండుగకు పూజా కార్యక్రమాలతో సినిమాను అఫీషియల్గా స్టార్ట్ చేసేందుకు టీమ్ రెడీ అవుతోంది. అయితే, ముహూర్తం రోజే 'తులాభారం' టైటిల్ పోస్టర్ను రిలీజ్ చేస్తారా? లేక కొన్ని రోజుల తర్వాత ప్రకటిస్తారా? అనేది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్.
ఏదేమైనా 'ఇరుముడి' సక్సెస్ తర్వాత రవితేజ నెక్స్ట్ సినిమాపై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వివేక్ ఆత్రేయ డిఫరెంట్ టేకింగ్, రవితేజ మాస్ ఎనర్జీ కలవబోతుండటంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ టాలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.