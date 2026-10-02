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- Riddhi Kumar: ప్రభాస్ తో రెండు సినిమాలు చేసినా వర్కౌట్ కాలేదు.. అవకాశాల కోసం గ్లామర్ అవతారం ఎత్తిన నటి
Riddhi Kumar: ప్రభాస్ తో రెండు సినిమాలు చేసినా వర్కౌట్ కాలేదు.. అవకాశాల కోసం గ్లామర్ అవతారం ఎత్తిన నటి
ప్రభాస్తో రాధేశ్యామ్, ది రాజాసాబ్ సినిమాల్లో నటించిన రిద్ధి కుమార్ లేటెస్ట్ ఫొటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. బ్లాక్ అవుట్ఫిట్లో ఆమె స్టైలిష్ లుక్ ఆకట్టుకుంటోంది.
రిద్ధి కుమార్
ప్రభాస్తో కలిసి ‘రాధేశ్యామ్’, ‘ది రాజాసాబ్’ సినిమాల్లో నటించిన రిద్ధి కుమార్ తాజాగా షేర్ చేసిన ఫొటోలు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. నగరాన్ని వీక్షించే భారీ గ్లాస్ విండో దగ్గర బ్లాక్ అవుట్ఫిట్లో ఆమె కనిపించింది.
బ్లాక్ అవుట్ఫిట్లో స్టైలిష్ లుక్
రిద్ధి కుమార్ ఈ ఫొటోల్లో బ్లాక్ స్లీవ్లెస్ టాప్, బ్లాక్ ప్యాంట్ ధరించింది. నడుముకు బెల్ట్, కళ్లకు స్టైలిష్ సన్గ్లాసెస్ పెట్టుకుని కనిపించడంతో లుక్ మరింత ట్రెండీగా మారింది.
సింపుల్ హెయిర్ స్టైల్
హెవీ మేకప్కు దూరంగా సింపుల్ లుక్లో కనిపించిన రిద్ధి.. ఓపెన్ హెయిర్తో ఫొటోలకు పోజులిచ్చింది. సహజమైన లుక్తో పాటు సన్గ్లాసెస్ ఆమె స్టైలింగ్కు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
‘లవర్’తో టాలీవుడ్ ఎంట్రీ
రిద్ధి కుమార్ 2018లో రాజ్ తరుణ్ హీరోగా తెరకెక్కిన ‘లవర్’ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది. ఆ తర్వాత ‘అనగనగా ఓ ప్రేమకథ’ లోనూ నటించింది.
‘రాధేశ్యామ్’తో ప్రభాస్తో ఛాన్స్
2022లో వచ్చిన ప్రభాస్, పూజా హెగ్డే నటించిన ‘రాధేశ్యామ్’లో రిద్ధి కుమార్ తార పాత్రలో కనిపించింది. ఈ సినిమాతో ప్రభాస్తో కలిసి నటించే అవకాశం ఆమె కెరీర్లో ప్రత్యేకంగా నిలిచింది.
వెబ్ సిరీస్ల్లోనూ నటన
సినిమాలతో పాటు రిద్ధి కుమార్ డిజిటల్ కంటెంట్లోనూ నటించింది. ‘క్యాండీ’, ‘హ్యూమన్’, ‘క్రాష్ కోర్స్’, ‘హ్యాక్: క్రైమ్స్ ఆన్లైన్’ వంటి వెబ్ సిరీస్లలో విభిన్న పాత్రలు చేసింది.
‘ది రాజాసాబ్’లో మరోసారి ప్రభాస్తో
ప్రభాస్ నటించిన ‘ది రాజాసాబ్’ లోనూ రిద్ధి కుమార్ భాగమైంది. ఈ సినిమాలో ప్రభాస్తో పాటు నిధి అగర్వాల్, మాళవిక మోహనన్ తదితరులు నటించారు.
ఫొటోల్లో రిద్ధి గ్లామరస్ లుక్
తాజా ఫొటోల్లో రిద్ధి కుమార్ ఎత్తైన భవనం నుంచి కనిపిస్తున్న నగర దృశ్యాల మధ్య స్టైలిష్గా పోజులిచ్చింది. ముఖ్యంగా బ్లాక్ అవుట్ఫిట్, సన్గ్లాసెస్తో కనిపించిన ఆమె లుక్ సోషల్ మీడియాలో ఆకట్టుకుంటోంది. ఆమె నటించిన సినిమాలకు బాక్సాఫీస్ వద్ద సరైన రిజల్ట్ రాలేదు. దీనితో అవకాశాల కోసం గ్లామర్ అవతారం ఎత్తింది అని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.