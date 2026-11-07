Hanuman Ansh OTT: రూ. 2 కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కిన 'హనుమాన్ అంశ్' మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 450 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించింది. బాక్సాఫీసు వద్ద దుమ్ములేపిన ఈ చిత్రం ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి రాబోతుంది. మరి ఎక్కడ, ఎప్పుడు చూడొచ్చు అనేది చూస్తే.
బాక్సాఫీసు వద్ద దుమ్ములేపిన `హనుమాన్ అంశ్`
నీమ్ కరోలీ బాబా పాత్రలో శోభినవ్ సత్య నటించిన 'హనుమాన్ అంశ్' సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తోంది. నవంబర్ 27న సోనీ లివ్ లో ఈ సినిమా రిలీజ్ కానుంది. ఈ మూవీ కథ, క్యాస్టింగ్ వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
2026లో బాక్సాఫీస్ ని షేక్ చేసిన సినిమాల్లో ఒకటైన హనుమాన్ అన్ష్ ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వడానికి రెడీ అయింది. కేవలం రూ. 2 కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కిన ఈ భక్తిరస చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 450 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించింది. ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఓటీటీకి రాబోతోంది. థియేటర్లో ఈ అద్భుతమైన సినిమాను మిస్ అయిన వాళ్లు ఇంట్లోనే చూసి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు.
హనుమాన్ అంశ్ ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్, ప్లాట్ఫామ్
సోనీ లివ్ (SonyLIV) లో 2026 నవంబర్ 27న హనుమాన్ అంశ్ సినిమా ప్రీమియర్ కానుంది. సోనీ పిక్చర్స్ నెట్వర్క్స్ ఇండియా ఈ సినిమా డిజిటల్, టీవీ రైట్స్ ని దక్కించుకుంది. థియేటర్లలో భారీ స్పందన తెచ్చుకున్న తర్వాత ఈ మూవీ ఓటీటీకి వస్తోంది. ఇది సోనీ మ్యాక్స్ (Sony MAX) లో కూడా ప్రసారం కానుంది.
హనుమాన్ అంశ్ కథ ఏంటి?
విశాల్ చతుర్వేది రాసి, డైరెక్ట్ చేసిన ఈ హనుమాన్ అంశ్ మూవీ, లక్ష్మీనారాయణ శర్మ అనే వ్యక్తి చుట్టూ తిరుగుతుంది. తల్లి చనిపోయిన తర్వాత అతను ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం మొదలుపెడతాడు. భక్తి, నమ్మకాన్ని కనుక్కుని ఆ తర్వాత నీమ్ కరోలీ బాబాగా ఎలా మారాడన్నదే ఈ కథ. జాలి, ఇతరులకు సేవ చేయడం, భక్తి గొప్పతనాన్ని ఈ మూవీ చూపిస్తుంది.
నటీనటులు, టెక్నీషియన్లు
నీమ్ కరోలీ బాబా పాత్రలో శోభినవ్ సత్య నటించగా, ఆయన చిన్నప్పటి క్యారెక్టర్ లో విహాన్ షెడ్గే కనిపించాడు. ఇతర పాత్రల్లో చందన్ ఆనంద్, పూర్ణిమ తివారీ, అనిల్ రస్తోగి, గుల్షన్ పాండే నటించారు. ఈ సినిమాను విశాల్ చతుర్వేది రాయడంతో పాటు డైరెక్ట్ చేశాడు. 2026 ఆగస్టు 7న ఈ సినిమా థియేటర్లలో రిలీజ్ అయింది.
హనుమాన్ అంశ్ బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్
తక్కువ బడ్జెట్ తో తెరకెక్కినా ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర మ్యాజిక్ చేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు రూ. 452.86 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇప్పుడు ఈ స్టోరీని మరింత మందికి చేరవేయాలనే ఉద్దేశ్యంతో డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ పైకి తీసుకొస్తున్నారు.