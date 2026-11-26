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- Rajinikanth Dharman: రజినీకాంత్ ధర్మన్ రీమేక్ సినిమానా? లీకైన స్టోరీ.. ఫ్యాన్స్ షాక్
Rajinikanth Dharman: రజినీకాంత్ ధర్మన్ రీమేక్ సినిమానా? లీకైన స్టోరీ.. ఫ్యాన్స్ షాక్
Dharman Movie Update : అశ్వంత్ మారిముత్తు డైరెక్షన్లో సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ నటిస్తున్న ‘ధర్మన్’ సినిమా స్టోరీ గురించి నెట్టింట ఓ వార్త వైరల్ అవుతోంది. రజినీకాంత్ ధర్మన్ రీమేక్ సినిమానా? అదేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ధర్మన్ మూవీ అప్డేట్
తమిళ సినీ ఇండస్ట్రీలో సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ కు ఉన్న ఫ్యాన్ బేస్ వేరు. ఆయన సినిమాల గురించి ఎలాంటి అప్డేట్ వచ్చినా అభిమానుల్లో అంచనాలు పెరిగిపోతాయి. ఈ క్రమంలోనే ప్రస్తుతం ఆయన నటిస్తున్న కొత్త సినిమా ‘ధర్మన్’ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
గతంలో నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన రజినీకాంత్ సినిమా ‘జైలర్ 2’ సూపర్ హిట్ అయింది. ఇప్పుడు దర్శకుడు అశ్వంత్ మారిముత్తుతో కలిసి రజినీకాంత్ ‘ధర్మన్’ సినిమాలో నటిస్తున్నారు.
డాక్టర్ గా నటిస్తున్న రజినీ
ఈ సినిమాలో రజినీకాంత్ డాక్టర్ పాత్రలో నటిస్తున్నారని సమాచారం. ఫుల్ యాక్షన్, థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ తో ఈ సినిమా కథ ఉండబోతుందని తెలుస్తోంది. అయితే ఈ సినిమా కథ గురించి ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. పాపులర్ జపనీస్ యానిమే సిరీస్ ‘మాన్స్టర్’ ఆధారంగా ఈ సినిమా తెరకెక్కుతోందని టాక్ వినిపిస్తోంది. దీంతో ఈ రెండు కథలకు ఉన్న లింక్ ఏంటని ఫ్యాన్స్ ఆరా తీస్తున్నారు.
ఫేమస్ యానిమేషన్ సిరీస్ కథేనా ధర్మన్?
రజినీకాంత్ 173వ సినిమాగా రాబోతున్న ‘ధర్మన్’ చిత్రానికి అశ్వంత్ మారిముత్తు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. కమల్ హాసన్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో 2004-2005 మధ్యలో వచ్చిన జపనీస్ యానిమే సిరీస్ ‘మాన్స్టర్’ స్టోరీ ఆధారంగానే ఈ సినిమా వస్తోందా అనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
మాన్స్టర్ సిరీస్ కథ అంతా ఒక డాక్టర్ చుట్టూనే తిరుగుతుంది. ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న మేయర్ కు ఆపరేషన్ చేయాల్సిన టైంలోనే, మరో పిల్లాడి ప్రాణాలు కాపాడాల్సిన పరిస్థితి ఆ డాక్టర్ కు ఎదురవుతుంది.
అయితే మేయర్ కు బదులుగా ఆ పిల్లాడిని కాపాడాలని డాక్టర్ నిర్ణయించుకుంటాడు. దీనివల్ల మేయర్ చనిపోతాడు. కానీ, ఆ పిల్లాడు బతికి పెద్దయ్యాక వరుస హత్యలు చేస్తుంటాడు. దీంతో అతన్ని కాపాడిన డాక్టర్ జీవితం అనుకోని మలుపులు తిరుగుతుంది. ఆ డాక్టర్ ఎదుర్కొనే నైతిక సంఘర్షణ, దాని చుట్టూ జరిగే మిస్టరీ సంఘటనలే ఈ మాన్స్టర్ సిరీస్ కు హైలైట్.
ఇప్పుడు ధర్మన్ సినిమాలో కూడా రజినీకాంత్ డాక్టర్ గా నటిస్తున్నారని వార్తలు రావడంతో, ఈ సిరీస్ కు సినిమాకు దగ్గరి పోలికలు ఉంటాయని ఫ్యాన్స్ అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే, ఇది మాన్స్టర్ రీమేక్ అని ఎక్కడా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. కాబట్టి ఈ వార్తల్లో నిజమెంతో చిత్ర బృందం క్లారిటీ ఇస్తే కానీ తెలియదు.
ముగింపు దశకు చేరుకున్న ధర్మన్ షూటింగ్!
ఒక పక్క సినిమా కథ గురించి నెట్టింట చర్చలు జరుగుతుండగా, మరోపక్క ‘ధర్మన్’ షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం షూటింగ్ దాదాపు చివరి దశకు చేరుకుందని తెలుస్తోంది. కొద్ది నెలల్లోనే షూటింగ్ మొత్తం పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. పాటలు, బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ పనులు కూడా ఫాస్ట్ గా జరుగుతున్నాయని సమాచారం.
రజినీకాంత్ డాక్టర్ గా నటిస్తున్న ఈ సినిమా నిజంగానే మాన్స్టర్ యానిమే సిరీస్ స్ఫూర్తితో తీస్తున్నారా? లేక పూర్తిగా కొత్త కథా? అనేది తెలుసుకోవాలని ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.