కోయిల గుడ్లను కాకి ఎందుకు పొదుగుతుంది? కాకి.. కోయిల మధ్య ఇంత డ్రామా నడుస్తుందా?
ప్రపంచంలో ఏ పక్షి చేయని పనిని కోకిల చేస్తుందని మీకు తెలుసా? కాకి కూటిలో కోయిల గుడ్లు ఎందుకు ఉంటాయి? కాకి కోయిల గుడ్లను ఎందుకు పొదుగుతుంది? అసలు కాకీ. కోయిల మధ్య ఇంత డ్రామా ఎందుకు జరగుతుంది?
కోకిల చేసే వింత పని..
ప్రకృతిలో ప్రతి జీవి తన సంతానాన్ని కాపాడుకోవడానికి విభిన్న మార్గాలను ఎంచుకుంటుంది. సాధారణంగా పక్షులు గూడు కట్టడం, గుడ్లను పొదగడం, పిల్లలకు ఆహారం అందించి పెంచడం వంటి బాధ్యతలను తామే నిర్వర్తిస్తాయి. కానీ కోయిల మాత్రం ఈ ప్రక్రియకు పూర్తిగా భిన్నంగా వ్యవహరిస్తుంది. తన పిల్లల కోసం గూడు నిర్మించకుండా, గుడ్లను పొదగకుండా, చివరికి ఆహారం కూడా పెట్టకుండా మరో పక్షి సంరక్షణలో వాటిని పెంచే వింత పద్ధతిని అనుసరిస్తుంది. ఈ బాధ్యతను ఎక్కువగా కాకిపై మోపుతుంది.
కోయిల వ్యూహం ఎలా పనిచేస్తుంది?
కోయిల ఆడపక్షి ముందుగా కాకులు ఎప్పుడు గూడు కడతాయో, ఎప్పుడు గుడ్లు పెడతాయో జాగ్రత్తగా గమనిస్తుంది. కాకి గుడ్లు పెట్టడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత, గూటి వద్ద కాకి లేని సమయాన్ని చూసుకుంటుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో మగ కోయిల కాకుల దృష్టిని మరల్చగా, ఆడకోయిల వేగంగా గూటిలోకి వెళ్లి తన గుడ్డును పెడుతుంది. గుడ్ల సంఖ్య అతిగా పెరగకుండా ఉండటానికి కొన్నిసార్లు తన గుడ్డు పెట్టే ముందు కాకి గుడ్డును బయటకు తీసేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అయితే ఖాళీగా ఉన్న కాకి గూటిలో కోయిల గుడ్డు పెట్టదు; కాకి గుడ్లు పెట్టిన తర్వాతే తన గుడ్డును అక్కడ పెడుతుంది.
పొదిగే దశ - పిల్లల పెంపకం
కోయిల గుడ్లు కాకి గుడ్లతో పూర్తిగా ఒకేలా లేకపోయినా, కొన్నిసార్లు కాకి వాటిని గుర్తించకుండా పొదుగుతుంది. కోయిల గుడ్డు సుమారు 12 నుంచి 14 రోజుల్లో పొదుగుతుంది. గుడ్డు పొదిగిన తర్వాత కాకి తల్లిదండ్రులు తమ సొంత పిల్లలతో పాటు కోయిల పిల్లకు కూడా ఆహారం అందించి పెంచుతాయి. పుట్టగానే కోయిల పిల్ల మిగతా కాకి పిల్లలన్నింటినీ గూటిలోంచి తోసేస్తుందని భావించకూడదు. కొన్ని సందర్భాల్లో కోయిల పిల్ల ఇతర పిల్లలతో కలిసి పెరుగుతుంది, కానీ మరికొన్ని సందర్భాల్లో ఆహారం కోసం జరిగే పోటీలో కాకి పిల్లలకు ఇబ్బంది కలగవచ్చు.
బ్రూడ్ పారాసిటిజం
ఇలా గూడు కట్టడం, పొదగడం, ఆహారం అందించడం వంటి శ్రమ లేకుండా తన పిల్లలను పెంచే బాధ్యతను మరో పక్షికి అప్పగించే ప్రవర్తనను శాస్త్రవేత్తలు బ్రూడ్ పారాసిటిజం అని పిలుస్తారు. దీనివల్ల కోయిలకు సమయం, శ్రమ ఆదా అవుతాయి. ఆసియా కోయిల కాకులతో పాటు కొన్ని ఇతర పక్షుల గూళ్ళల్లో కూడా గుడ్లు పెడుతుంది. అయితే కోయిల జాతులన్నీ ఇదే విధంగా ప్రవర్తించవు, అలాగే ప్రతి గూటిలోనూ కోయిల పిల్ల బతికి బయటపడుతుందని చెప్పలేం.