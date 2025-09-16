LIVE NOW
Share this Liveblog
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
Bigg Boss Telugu 9 Live: హీటెక్కిన బిగ్ బాస్ హౌజ్.. ఈ వారం నామినేషన్స్ లిస్ట్
సారాంశం
Bigg Boss Telugu 9: బయట ప్రేక్షకుల్లో ఈ సీజన్కి పెద్దగా బజ్ లేకపోయినా, హౌస్లో మాత్రం రచ్చ రచ్చ జరుగుతోంది. మొదటి వారంలో కొరియోగ్రాఫర్ శ్రష్టి వర్మ ఎలిమినేట్ కాగా, కామనర్ హరీష్ బిగ్ బాస్ పైనే ఫైట్ చేస్తూ హోస్ట్ నాగార్జున తీరుని ఎండగడుతున్నాడు. నాగ్ ఇచ్చిన క్లాస్కి రెచ్చిపోయిన హరీష్ నిరాహార దీక్ష కూడా చేపట్టాడు.
నామినేషన్స్ ఎపిసోడ్లో హౌస్ మేట్స్ ఎక్కువగా హరిత హరీష్ను టార్గెట్ చేస్తూ నామినేట్ చేశారు. ఆ తర్వాత భరణి కూడా లిస్టులో చేరాడు. ఈ వారం నామినేట్ అయినవారు – హరీష్, భరణి, మనీష్, ప్రియ, పవన్, ఫ్లోరా సైనీ. కామనర్స్ మధ్యన గొడవలు హౌస్లో హీట్ పెంచుతున్నాయి.