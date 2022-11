Avatar2: 'అవతార్ -2' రెండో ట్రైలర్ రిలీజ్.. కళ్లు చెదిరే విజువల్స్

2009లో వచ్చిన ఈ గొప్ప విజువల్​ వండర్​ 'అవతార్'‌కు సీక్వెల్​గా వస్తున్న మూవీకి 'అవతార్​: ది వే ఆఫ్​ వాటర్' (Avatar: The Way of Water ).​ఈ సినిమా క్రిస్మస్ సందర్భంగా డిసెంబర్ 16న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలకానున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా టీమ్ ఇప్పటికే ఓ ట్రైలర్‌ను విడుదల చేయగా.. ఇక తాజాగా మరో ట్రైలర్‌ను (Avatar: The Way of Water Trailer) విడుదల చేసింది. ఈ సరికొత్త ట్రైలర్ కూడా మామూలుగా లేదు. అదిరిపోయిందనే చెప్పాలి. విజువల్ వండర్ అని అందరూ అంటున్నారు. గత ట్రైలర్‌‌లో ఎమోషన్స్, యాక్షన్ సీన్స్’ను చూపించగా ఈసారి మాత్రం మరింత స్థాయిలో యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్‌తో కూడిన సీన్స్‌ను చూపించారు.

అవతార్‌కు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎంత క్రేజ్ ఉందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. 12 ఏళ్ల క్రితం వచ్చిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసే వసూళ్లతో దుమ్మురేపింది. ప్రస్తుతానికి ఈ సినిమాకు సీక్వెళ్లను ప్లాన్ చేస్తున్నారు దర్శకుడు జేమ్స్ కేమరూన్. అవతార్ 2, అవతార్ 3, అవతార్ 4 అంటూ ఇలా మూడు భాగాలు ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నాయి. ఇందులో ముందుగా రెండో భాగమైన అవతార్: ది వే ఆఫ్ వాటర్ ఈ ఏడాది డిసెంబరు 15న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన రెండు ట్రైలర్స్ సినిమాపై అంచనాలను అమాంతం పెంచేసింది.

ఈ సినిమాను తెలుగులో కూడా విడుదల చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగా తాజాగా అవతార్ సినిమా రీజనల్ లాంగ్వేజ్ ‌కు భారీగా బిజినెస్ జరిగినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. మరో ప్రక్క అలాంటిదేమీ లేదని..డైరక్ట్ గా అవతార్ నిర్మించిన వాళ్లే ఇండియన్ భాషలు అన్నిటిలో లోకల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ తో టైఅప్ అయ్యి విడుదల చేస్తున్నారని వినికిడి. తెలుగు రైట్స్ కోసం స్టార్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ పోటీ పడ్డారని ట్రేడ్ టాక్. ఈ సినిమా తొలి రోజే భారీ ఓపినింగ్స్ ఉంటాయని, ముప్పై నుంచి నలభై కోట్ల దాకా కలెక్షన్స్ ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. సూపర్ హిట్ టాక్ వస్తే వీకెండ్ లో వంద కోట్లుకు వెళ్లినా ఆశ్చర్యం లేదంటున్నారు.