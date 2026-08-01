Alia Bhatt: పెళ్లయ్యాక కూడా ఆలియా భట్ తన ఫోన్లో భర్త రణ్బీర్ కపూర్ పేరును ఎలా సేవ్ చేసుకుందో తెలుసా? ఈ క్యూట్ సీక్రెట్ను ఆమే స్వయంగా ఓ షోలో బయటపెట్టింది.
బాలీవుడ్లో హాటెస్ట్ కపుల్స్లో ఆలియా భట్, రణ్బీర్ కపూర్ జంట ఒకటి. వాళ్లిద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ, ప్రేమ చూస్తే ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే. పెళ్లై దాదాపు నాలుగేళ్లు అవుతున్న ఈ జంటకు 'రాహా' అనే ముద్దుల కూతురు కూడా ఉంది. పెళ్లైన కొత్తలో ఆలియా, కరణ్ జోహార్ హోస్ట్ చేసే 'కాఫీ విత్ కరణ్' షోకి వచ్చారు. అప్పుడు కరణ్, 'మీ ఫోన్లో రణ్బీర్ పేరును ఎలా సేవ్ చేసుకున్నారు?' అని అడిగారు. ఈ ప్రశ్నకు ఆలియా సిగ్గుతో ముఖం ఎర్రబడింది.
భర్త పేరును ఆలియా ఎలా సేవ్ చేసుకుందంటే?
ఆ ప్రశ్నకు ఆలియా బదులిస్తూ, 'పెళ్లయ్యాక కూడా నేను అతన్ని నా బాయ్ఫ్రెండ్ అనే పిలిచేదాన్ని. అందుకే, అతని పేరును 'హజ్బెండ్' (Husband) అని మార్చి, పక్కన ఒక హార్ట్ ఎమోజీ పెట్టాను. ఇప్పుడు అతన్ని నా భర్త అని పిలవొచ్చు కదా' అని ఆలియా చెప్పుకొచ్చింది.
ఉంగరం వెనుక ఉన్న కథ
అదే షోలో ఆలియా తన ఎంగేజ్మెంట్ రింగ్ గురించి కూడా మాట్లాడింది. ఆ ఉంగరంపై 'మిసెస్ హిప్స్టర్' (Mrs Hipster) అని రాసి ఉందట. ఇది వాళ్ల రిలేషన్షిప్ ఫిలాసఫీ అని చెప్పింది. కానీ, దాని అర్థం ఏంటో మాత్రం ఆమె బయటపెట్టలేదు. కెన్యాలోని మసాయి మారాలో రణ్బీర్, ఆలియాకు ప్రపోజ్ చేసిన విషయం తెలిసిందే.
ఏప్రిల్ 14, 2022న బాంద్రాలోని తమ 'వాస్తు' నివాసంలో రణ్బీర్, ఆలియా చాలా సింపుల్గా, అందంగా పెళ్లి చేసుకున్నారు. ప్రేమ బంధంతో ఒక్కటైన ఈ జంటను చూసి అభిమానులు మురిసిపోయారు.
సినిమాల విషయానికొస్తే..
ఇక సినిమాల విషయానికొస్తే, రణ్బీర్ త్వరలో 'రామాయణ', 'లవ్ అండ్ వార్' (ఆలియాతో కలిసి), 'యానిమల్ పార్క్' చిత్రాల్లో కనిపించనున్నాడు. ఆలియా చివరిగా 'ఆల్ఫా' అనే చిత్రంలో నటించింది.