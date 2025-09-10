Asia Cup 2025: ఆసియా కప్ 2025లో శుభ్మన్ గిల్, యూఏఈ స్పిన్నర్ సిమ్రన్జీత్ సింగ్ భావోద్వేగ క్షణాల కలయిక కానుంది. మొహాలీలో జరిగిన కథేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Shubman Gill Simranjeet Singh Reunion: టీమ్ ఇండియా వైస్ కెప్టెన్ శుభ్ మన్ గిల్, యూఏఈ స్పిన్నర్ సిమ్రన్జీత్ సింగ్ చాలా కాలం తర్వాత కలవబోతున్నారు. సెప్టెంబర్ 10న దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలో జరిగే ఆసియా కప్ 2025 గ్రూప్ మ్యాచ్ లో వీరిద్దరూ పోటీ పడనున్నారు. అయితే, ఇది వారికి భావోద్వేగ క్షణం కానుంది.
భారత్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యుఏఈ)లు దుబాయ్లో గ్రూప్ మ్యాచ్ తో ఆసియా కప్ 2025 ప్రచారాన్ని ప్రారంభిస్తాయి. సూర్యకుమార్ యాదవ్ నేతృత్వంలోని భారత జట్టు, ముహమ్మద్ వసీమ్ నేతృత్వంలోని యూఏఈతో తమ తొలి మ్యాచ్లో బరిలోకి దిగుతుంది. బలమైన ఫామ్, అనుభవంతో టోర్నమెంట్ను విజయవంతంగా ప్రారంభించాలని భారత్ భావిస్తోంది.
అయితే, ఆసియా కప్ 2025 ఆతిథ్య జట్టు అయిన యూఏఈ, స్వదేశంలో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్కు సవాలు విసురుతూ, తమ ప్రచారంలో బలమైన పోరాటం చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
దుబాయ్లో గిల్, సిమ్రన్జీత్ ప్రత్యేకం
దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలో జరిగే తొలి మ్యాచ్కు టీమ్ ఇండియా, యూఏఈ సిద్ధమవుతుండగా, శుభ్మన్ గిల్, సిమ్రన్జీత్ సింగ్ చాలా కాలం తర్వాత కలుసుకోబోతున్నారు. గిల్ కు ముందే సిమ్రన్జీత్ పంజాబ్ క్రికెట్లో భాగమయ్యాడు. మొహాలీలోని పంజాబ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ (PCA) అకాడమీలో యంగ్ గిల్కు యూఏఈ స్పిన్నర్ బౌలింగ్ వేసేవాడు.
టీమ్ ఇండియా పోటీకి ముందు ప్రెస్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా (PTI)తో మాట్లాడుతూ, శుభ్మన్ గిల్ చిన్నప్పటి నుంచి తనకు తెలుసని, భారత వైట్-బాల్ వైస్ కెప్టెన్ తనను గుర్తుంచుకుంటాడా అని ఆశ్చర్యపోతున్నానని సిమ్రన్జీత్ సింగ్ చెప్పాడు. గిల్కు 11 లేదా 12 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు PCA నెట్స్లో బౌలింగ్ వేసినట్లు గుర్తుచేసుకున్నాడు.
“శుభ్మన్ చిన్నప్పటి నుంచి నాకు తెలుసు, కానీ అతను నన్ను గుర్తుంచుకుంటాడా అని నాకు తెలియదు” అని సిమ్రన్జీత్ PTIకి చెప్పాడు.
“అప్పుడు శుభ్మన్ గిల్కు 11 లేదా 12 ఏళ్లు ఉంటాయి. అతను క్రమం తప్పకుండా నెట్స్కి ప్రాక్టీస్కి వచ్చేవాడు. నేను సెషన్ చివర్లో బౌలింగ్ చేసేవాడిని, కాబట్టి నేను అతనికి చాలా బౌలింగ్ వేసేవాడిని” అని అతను చెప్పాడు.
2017లో, పంజాబ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ (PCA) ఎంపిక కమిటీ సిమ్రన్జీత్ సింగ్ను రంజీ ట్రోఫీ సీజన్ 2017-18 జట్టులో ఎంపిక చేసింది, కానీ అతను తుది జట్టులో చోటు దక్కించుకోలేకపోయాడు. ఉన్నత స్థాయిలలో అవకాశాలు లేకపోవడంతో అతను పంజాబ్ జిల్లా క్రికెట్ సర్క్యూట్లోనే ఉన్నాడు.
సిమ్రన్జీత్ సింగ్ యూఏఈలో ఎలా స్థిరపడ్డాడు?
పంజాబ్ జిల్లా క్రికెట్లో ప్రముఖ క్రికెటర్ అయినప్పటికీ, సిమ్రన్జీత్ సింగ్ యూఏఈకి ఎందుకు వెళ్లాడని కొందరు ఆశ్చర్యపోవచ్చు. దీని గురించి PTIతో మాట్లాడుతూ, 20 రోజుల చిన్న ప్రాక్టీస్ కోసం యూఏఈకి వెళ్లానని, కానీ COVID-19 రెండవ వేవ్ కారణంగా 2021లో ఆ దేశంలో శాశ్వతంగా ఉండిపోయానని స్పిన్నర్ చెప్పాడు.
జూనియర్లకు శిక్షణ ఇవ్వడం ద్వారా మంచి డబ్బు సంపాదిస్తున్నాననీ, యూఏఈ జట్టులోకి వచ్చిన తర్వాత ఎమిరేట్స్ క్రికెట్ బోర్డు నుండి సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్ పొందానని అతను చెప్పాడు.
దుబాయ్లో ప్రాక్టీస్ చేయడానికి నాకు ఆఫర్ వచ్చింది, నేను 2021 ఏప్రిల్లో 20 రోజులకు ఇక్కడికి వచ్చాను. ఆపై భారీ రెండవ వేవ్ వచ్చింది, భారతదేశంలో మరో లాక్డౌన్ విధించారు. నేను నెలల తరబడి తిరిగి వెళ్ళలేకపోయాను, చివరికి ఇక్కడే ఉండిపోయాను: సిమ్రన్జీత్ సింగ్
2021 నుండి, నేను దుబాయ్లో స్థిరపడిన తర్వాత, జూనియర్ ఆటగాళ్లకు శిక్షణ ఇవ్వడం ద్వారా మంచి డబ్బు సంపాదించడం ప్రారంభించాను. నేను క్లబ్ క్రికెట్ ఆడుతూ, జూనియర్లకు శిక్షణ ఇచ్చేవాడిని. ఈ విధంగా, నేను నా కుటుంబాన్ని నడిపించగలిగాను. నేను యూఏఈ జట్టులోకి వచ్చిన తర్వాత, ఎమిరేట్స్ క్రికెట్ బోర్డుతో సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్ పొందాను, ఇప్పుడు పరిస్థితులు బాగున్నాయి : సిమ్రన్జీత్ సింగ్
సిమ్రన్జీత్ సింగ్ 2024 నుండి యూఏఈ తరపున ఆడుతున్నాడు, అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో ఇంకా తన స్థానాన్ని సంపాదించుకుంటున్నాడు. అతను 12 T20 మ్యాచ్ లలో 15 వికెట్లు, 5 వన్డే మ్యాచ్ లలో 10 వికెట్లు తీసుకున్నాడు.