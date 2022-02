IPL2022 Auction Live Updates: ఆ ఒకటో సారి..! రెండోసారి..!! మూడోసారి..!! ఐపీఎల్ వేలానికి సర్వం సిద్ధం..

1. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ : రిటెన్షన్ ప్రక్రియలో నలుగురు ఆటగాళ్లను రిటైన్ చేసుకుంది. రవీంద్ర జడేజా (రూ. 16 కోట్లు), ఎంఎస్ ధోని (రూ. 12 కోట్లు), మోయిన్ అలీ (రూ. 8 కోట్లు), రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (రూ. 6 కోట్లు) లు పోను ఇంకా చెన్నై దగ్గర రూ. 48 కోట్ల నగదు ఉంది.

2. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ : రిటెన్షన్ లో రిషభ్ పంత్ (రూ. 16 కోట్లు), అక్షర్ పటేల్ (రూ. 12 కోట్లు), పృథ్వీ షా (రూ. 8 కోట్లు), ఆన్రిచ్ నోర్త్జ్ (రూ. 6 కోట్లు) లను దక్కించుకోగా మిగిలిన మొత్తం రూ. 47.5 కోట్లు

3. కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ : రిటెన్షన్ లో ఆండ్రీ రసెల్ (రూ. 12 కోట్లు), వరుణ్ చక్రవర్తి (రూ. 8కోట్లు), వెంకటేశ్ అయ్యర్ (రూ. 8 కోట్లు), సునీల్ నరైన్ (రూ. 6 కోట్లు)లను దక్కించుకుంది. మిగిలిన మొత్తం రూ. 48 కోట్లు

4. ముంబై ఇండియన్స్ : రోహిత్ శర్మ (రూ. 16 కోట్లు), జస్ప్రీత్ బుమ్రా (రూ. 12 కోట్లు), సూర్యకుమార్ యాదవ్ (రూ. 6 కోట్లు), కీరన్ పొలార్డ్ (రూ. 6 కోట్లు) లకు ఖర్చు పెట్టగా రూ. 48 కోట్లు మిగిలి ఉంది.

