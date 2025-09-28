ఆసియా కప్ 2025లో అత్యంత ఆసక్తికరమైన ఫైనల్ పోరు.. సెప్టెంబర్ 28న ఆదివారం దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంలో భారత్, పాకిస్తాన్ జట్లు తలపడుతున్నాయి. ఆసియా కప్ చరిత్రలో తొలిసారి ఈ రెండు జట్లు ఫైనల్లో ఎదురెదురయ్యాయి.
భారత్ ఇప్పటివరకు ఈ టోర్నమెంట్లో అజేయంగా కొనసాగింది. ఆరు మ్యాచ్ల్లో ఒక్కటీ ఓడిపోకుండా ఫైనల్కు చేరింది. ముఖ్యంగా అభిషేక్ శర్మ వరుసగా మూడు అర్ధశతకాలు సాధించి జట్టుకు బలాన్ని చేకూర్చాడు. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ రెండు విభాగాల్లోనూ భారత జట్టు సమతౌల్య ప్రదర్శనతో ముందంజ వేసింది.
ఇక పాకిస్తాన్ విషయానికి వస్తే, టోర్నమెంట్ మొత్తం మీద దాని ప్రదర్శన స్థిరంగా లేదు. బ్యాటింగ్లో సమస్యలు ఎదురైనా బౌలర్ల సహకారంతో ఫైనల్ వరకు చేరింది. అయితే భారత్తో ఆడిన రెండు మ్యాచ్ల్లో ఓటమి పాలైంది. ఇప్పుడు టైటిల్ మ్యాచ్లో ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలన్న పట్టుదలతో మైదానంలోకి దిగనుంది.
దుబాయ్ పిచ్ బ్యాట్స్మెన్కు అనుకూలంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. అదే సమయంలో బౌలర్లకూ సహకారం అందించే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. భారత కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రం 7.30 గంటలకు టాస్ జరగనుంది. ఈ ఫైనల్ ఆసియా కప్ చరిత్రలోనే ప్రత్యేకంగా నిలవనుంది.