ఛాంపియ‌న్స్ ట్రోఫీ 2025లో జ‌రిగే ఐదో మ్యాచ్ లో భార‌త్-పాకిస్తాన్ జ‌ట్లు త‌ల‌ప‌డనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్ యూఏఈలోని దుబాయ్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియంలో జరుగనుంది. ఫిబ్రవరి 23, ఆదివారం జరిగే ఈ మ్యాచ్ మ్యాచ్ భారత కాలమానం ప్రకారం మధ్యాహ్నం 2:30 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. ఈ మ్యాచ్ కోసం భారత ఆటగాళ్లు రోజువారి కంటే ఎక్కువ సమయం ప్రాక్టీస్ చేశారు. విరాట్ కోహ్లీ ప్లేయర్ల అందరి కంటే మరిన్ని గంటలు ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ లోనే గడిపారు.

