IND vs NZ Final Live: ఇండియా vs న్యూజిలాండ్ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025 ఫైనల్ లైవ్ అప్‌డేట్స్

India vs New Zealand live, ICC Champions Trophy 2025 final: దుబాయ్‌లోని దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంలో ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025 ఫైనల్‌లో రోహిత్ శర్మ నేతృత్వంలోని భారత జ‌ట్టు మిచెల్ సాంట్నర్ నాయకత్వంలోని న్యూజిలాండ్ తో తలపడుతుంది. ఇండియా vs న్యూజిలాండ్ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్ లైవ్ క్రికెట్ స్కోర్, అప్‌డేట్‌లు ఇక్క‌డ చూడండి.