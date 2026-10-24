IND vs NZ: న్యూజిలాండ్తో జరిగిన రెండో టీ20లో టీమిండియా పోరాట పటిమను చాటుకుంది. ఒక దశలో ఓటమి అంచున నిలిచిన భారత జట్టును తిలక్ వర్మ, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి ఆదుకున్నారు. కీలక సమయంలో వీరిద్దరూ దూకుడుగా ఆడి మ్యాచ్ను భారత్కు అనుకూలంగా మార్చారు.
ఒత్తిడిలోనూ లక్ష్యాన్ని ఛేదించిన టీమిండియా
న్యూజిలాండ్తో రెండో టీ20లో భారత జట్టు బ్యాటింగ్ సమయంలో ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొంది. 181 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన టీమిండియాకు మధ్య ఓవర్లలో ఎదురుదెబ్బలు తగిలాయి. స్వల్ప వ్యవధిలోనే కీలక వికెట్లు కోల్పోవడంతో పరుగుల వేగం తగ్గింది. ఒక దశలో 14.5 ఓవర్లకు ఆరు వికెట్లు కోల్పోయి 112 పరుగులకే పరిమితమైంది. ఈ పరిస్థితుల్లో భారత్ విజయంపై సందేహాలు నెలకొన్నాయి. అయితే చివరి వరుస బ్యాటర్ల అద్భుత పోరాటంతో టీమిండియా లక్ష్యాన్ని ఛేదించి నాలుగు వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది.
తిలక్ వర్మ బాధ్యతాయుత ఇన్నింగ్స్
భారత జట్టు కష్టాల్లో ఉన్న సమయంలో తిలక్ వర్మ కీలక బాధ్యత తీసుకున్నాడు. వికెట్లు పడుతున్నా ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా బ్యాటింగ్ కొనసాగించాడు. అవసరమైన సమయంలో బౌండరీలు సాధిస్తూ స్కోరు బోర్డును ముందుకు నడిపించాడు. అతడి ఇన్నింగ్స్లో ఆరు ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్ ఉన్నాయి. తక్కువ బంతుల్లోనే వేగంగా పరుగులు సాధించడంతో భారత్ విజయావకాశాలు మళ్లీ పెరిగాయి. కీలక సమయంలో తిలక్ చూపిన ఆత్మవిశ్వాసం భారత విజయానికి ప్రధాన కారణాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.
నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి దూకుడు బ్యాటింగ్
తిలక్ వర్మకు మరోవైపు నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి అండగా నిలిచాడు. పరిస్థితులకు తగ్గట్టుగా ఆడటంతో పాటు అవకాశం లభించినప్పుడల్లా బౌలర్లపై ఎదురుదాడికి దిగాడు. కేవలం 13 బంతుల్లోనే 26 పరుగులు సాధించి భారత స్కోరు వేగాన్ని పెంచాడు. తిలక్తో కలిసి ఏడో వికెట్కు కేవలం 30 బంతుల్లోనే 69 పరుగులు జోడించాడు. ఈ భాగస్వామ్యం మ్యాచ్ గమనాన్ని పూర్తిగా మార్చేసింది. వికెట్లు కోల్పోయి వెనుకబడిన భారత్ను విజయానికి చేరువ చేయడంలో నితీశ్ దూకుడు కీలకంగా మారింది.
ఏడో వికెట్ భాగస్వామ్యంతో మారిన మ్యాచ్
112 పరుగులకే ఆరు వికెట్లు కోల్పోయిన భారత్కు చివరి దశలో పరుగులు సాధించడం ఎంతో అవసరమైంది. ఈ సమయంలో తిలక్, నితీశ్ ఏమాత్రం తడబడకుండా పరుగులు రాబట్టారు. వీరి 69 పరుగుల భాగస్వామ్యం న్యూజిలాండ్ బౌలర్లపై ఒత్తిడిని పెంచింది. వికెట్లు తీసి భారత్ను మరింత ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టాలనుకున్న ఆతిథ్య జట్టుకు ఈ జోడీ అడ్డుకట్ట వేసింది. వేగంగా పరుగులు సాధిస్తూ లక్ష్యానికి చేరువైన భారత బ్యాటర్లు చివరకు జట్టుకు విజయాన్ని అందించారు. రెండో టీ20లో సాధించిన విజయంతో టీమిండియా ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్లో 2-0 ఆధిక్యాన్ని సంపాదించింది. వరుసగా రెండు మ్యాచ్లు గెలవడంతో భారత జట్టులో ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగింది.