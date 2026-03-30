IPL 2026 కోసం బీసీసీఐ డీఆర్ఎస్ నియమాల్లో కీలక మార్పు చేసింది. ఇకపై ఒక రివ్యూలో, అప్పీల్ చేసిన నిర్ణయాన్ని మాత్రమే థర్డ్ అంపైర్ చెక్ చేస్తాడు. దీంతో పాటు కంకషన్ సబ్స్టిట్యూట్, విదేశీ ఆటగాళ్ల విషయంలోనూ కొత్త రూల్స్ అమల్లోకి రానున్నాయి.
DRS RULE CHANGE: క్రికెట్లోనే అతిపెద్ద టీ20 టోర్నమెంట్ అయిన ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL) కొత్త సీజన్ మొదలైంది. ఇప్పటికి రెండు మ్యాచ్లు మాత్రమే జరిగాయి. కానీ, ఈలోపే కొన్ని కొత్త రూల్స్పై మెల్లమెల్లగా స్పష్టత వస్తోంది.
ఈసారి టోర్నమెంట్లో చాలా రూల్స్ మార్చారు. అందులో అతిపెద్ద మార్పు డిసిషన్ రివ్యూ సిస్టమ్ (DRS) వాడకంలో జరిగింది. బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఫర్ క్రికెట్ ఇన్ ఇండియా (BCCI) ఈ రూల్ను మార్చి, జట్ల తెలివితేటలకు కళ్లెం వేయాలని చూస్తోంది. కొత్త రూల్ ప్రకారం, ఇకపై ఒక డీఆర్ఎస్ రివ్యూలో, ఏ నిర్ణయం కోసం అప్పీల్ చేశారో దాన్ని మాత్రమే థర్డ్ అంపైర్ చెక్ చేస్తాడు. అంటే ఒక రివ్యూకి ఒకే చెక్ ఉంటుంది.
కెప్టెన్ల మీటింగ్లో సమాచారం
కొన్ని రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, కొత్త సీజన్ మొదలవడానికి ముందు మొత్తం 10 జట్ల కెప్టెన్లతో ఒక మీటింగ్ జరిగింది. ఈ మార్పు గురించి అందులో వివరంగా చెప్పారట. ఈ మీటింగ్లో బీసీసీఐ మ్యాచ్ రిఫరీ హెడ్ జవగళ్ శ్రీనాథ్, అంపైరింగ్ హెడ్ నితిన్ మీనన్ పాల్గొన్నారు. కొత్త డీఆర్ఎస్ రూల్ ఎలా పనిచేస్తుందో, మ్యాచ్ టైంలో దాన్ని ఎలా వాడాలో వాళ్లు టీమ్స్కు వివరించారు.
గతంలో డీఆర్ఎస్లో ఏం జరిగేది?
గత సీజన్ వరకు, ఏదైనా టీమ్ డీఆర్ఎస్ తీసుకుంటే, థర్డ్ అంపైర్ కేవలం అప్పీల్ చేసిన నిర్ణయాన్నే కాకుండా, దానికి సంబంధించిన ఇతర అంశాలను కూడా చెక్ చేసేవాడు. ఉదాహరణకు ఫీల్డింగ్ టీమ్ క్యాచ్ కోసం అప్పీల్ చేసి, ఫీల్డ్ అంపైర్ నాటౌట్ ఇస్తే, డీఆర్ఎస్ తీసుకున్నప్పుడు టీవీ అంపైర్ అది వైడ్ బాలా కాదా అని కూడా చూసే అవకాశం ఉండేది. అంటే, ఒకే రివ్యూలో చాలా విషయాలు తేలిపోయేవి. దీనివల్ల కొన్నిసార్లు జట్లకు అదనపు ప్రయోజనం కలిగేది.
ఇప్పుడు కొత్త డీఆర్ఎస్ రూల్ ఎలా పనిచేస్తుంది?
IPL 2026లో ఈ రూల్ పూర్తిగా మారిపోయింది. ఇప్పుడు ఫీల్డింగ్ టీమ్ క్యాచ్ నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా డీఆర్ఎస్ తీసుకుంటే, టీవీ అంపైర్ కేవలం క్యాచ్ జరిగిందా లేదా అని మాత్రమే చూస్తాడు. అది వైడ్ బాల్ అవుతుందా లేదా అనే ఇతర అంశాలను అస్సలు పట్టించుకోడు. ఒకవేళ బంతి బ్యాట్కు తగల్లేదని, దాన్ని వైడ్ ఇవ్వాలని బ్యాటర్ భావిస్తే, అతను స్వయంగా డీఆర్ఎస్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
బ్యాటర్కు కూడా 15 సెకన్లే టైం
కొత్త రూల్ ప్రకారం, బ్యాటర్ కూడా డీఆర్ఎస్ అప్పీల్ చేయడానికి కేవలం 15 సెకన్ల సమయం మాత్రమే ఉంటుంది. అన్నింటికన్నా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, టీవీ అంపైర్ నిర్ణయం వచ్చాక, మళ్లీ అప్పీల్ చేయడానికి అదనంగా 15 సెకన్లు ఇవ్వరు. అంటే, రివ్యూ తీసుకోవాలా వద్దా అని ప్లేయర్లు వెంటనే నిర్ణయించుకోవాలి.
కంకషన్ సబ్స్టిట్యూట్ రూల్లో కూడా మార్పు
డీఆర్ఎస్తో పాటు, కంకషన్ సబ్స్టిట్యూట్ రూల్లో కూడా ఒక ముఖ్యమైన మార్పు చేశారు. ఒకవేళ ఆటగాడికి గాయమై మైదానం వీడాల్సి వస్తే, అతని స్థానంలో వచ్చే ఆటగాడిని, ముందుగా ఇంపాక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్లుగా ప్రకటించిన 5 మంది ఆటగాళ్ల నుంచే ఎంచుకోవాలి.
విదేశీ ఆటగాళ్లపై కూడా కొత్త రూల్
ఒకవేళ విదేశీ ఆటగాడికి కంకషన్ అయితే, అతని స్థానంలో మరో విదేశీ ఆటగాడు రావాలంటే, అప్పటికే తుది జట్టులో ముగ్గురు విదేశీ ఆటగాళ్లు మాత్రమే ఆడుతూ ఉండాలి. ఒకవేళ అప్పటికే నలుగురు విదేశీ ఆటగాళ్లు మైదానంలో ఉంటే, అతని స్థానంలో భారత ఆటగాడికి మాత్రమే అవకాశం ఇస్తారు.
ఈ మార్పుల ముఖ్య ఉద్దేశం మ్యాచ్ సమయంలో అనవసరమైన రివ్యూలను, నిబంధనల దుర్వినియోగాన్ని ఆపడమేనని క్రికెట్ నిపుణులు అంటున్నారు. డీఆర్ఎస్ వాడకం స్పష్టంగా, పరిమితంగా ఉండాలని, తద్వారా మ్యాచ్ ఫలితం వేగంగా, పారదర్శకంగా తేలాలని బీసీసీఐ భావిస్తోంది.