సెప్టెంబర్ 25 నుండి 29 వరకు గ్రేటర్ నోయిడాలోని ఇండియా ఎక్స్పో మార్ట్లో జరగనున్న మూడవ యూపీ అంతర్జాతీయ వాణిజ్య ప్రదర్శనకు ఏర్పాట్లు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి.
UP Trade Show 2025 : ఈ ఏడాది ఉత్తర ప్రదేశ్ ట్రేడ్ షోలో వ్యాపార ప్రదర్శనలకు మించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ శాఖలు తమ విజయాలు, ప్రాజెక్టులు, ప్రధాన పథకాలను సమగ్రంగా ప్రదర్శించనున్నాయి. ఇందుకోసం చకచకా ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నారు. గ్రేటర్ నోయిడాలోని ఇండియా ఎక్స్ పో మార్ట్ లో జరిగే ఈ గ్రాండ్ ఈవెంట్లో స్టాల్స్ కోసం 37,085 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో స్థలం కేటాయించగా, ఇప్పటికే 28,649 చదరపు మీటర్లు బుక్ అయ్యాయి. ఈ స్థాయితో యూపీ ట్రేడ్ షో కు డిమాండ్ ఉంది. ఈ అంతర్జాతీయ వాణిజ్య ప్రదర్శన ఉత్తరప్రదేశ్ ఆర్థిక, సాంస్కృతిక బలానికి కొత్త గుర్తింపు తెస్తోంది.
ఇన్వెస్ట్ యూపీ, యూపీసిడా, జీఎన్ఐడిఏ, వైఈఐడిఏ, నోయిడా వంటి ప్రధాన పారిశ్రామిక అభివృద్ధి సంస్థలు, ఐటీ ఆండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇంధన, అదనపు ఇంధన శాఖల ప్రదర్శనలు ప్రధాన ఆకర్షణలుగా ఉంటాయి. పట్టణాభివృద్ధి, పర్యాటకం ఆండ్ సంస్కృతి, స్వచ్ఛ గంగా మిషన్లను హైలైట్ చేసే ప్రత్యేక స్టాల్స్ వెలుస్తున్నాయి. అదే సమయంలో నీటిపారుదల, ఆహార భద్రత ఆండ్ ఔషధ పరిపాలన, ఆరోగ్యం ఆండ్ ఆసుపత్రులు, ఆయుష్, పర్యావరణం ఆండ్ అటవీ శాఖల భాగస్వామ్యం కానున్నాయి.
వ్యవసాయం, పాడి అభివృద్ధి, పశుసంవర్ధక, మత్స్య, యూపీఎస్ఆర్ఎల్ఎం వంటి గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు కారణమైన శాఖలు తమ రంగ విజయాలను హైలైట్ చేస్తాయి. ODOP, GI ఉత్పత్తులకు ప్రత్యేక స్టాల్స్ దేశీయ, అంతర్జాతీయ సందర్శకుల నుండి గణనీయమైన ఆసక్తిని ఆకర్షిస్తాయి. అదనంగా, ఈ ఎడిషన్లో షుగర్ ఆండ్ కేన్, టెక్స్టైల్స్ ఆండ్ హ్యాండ్లూమ్స్, క్రెడాయ్, బ్యాంకింగ్ ఆండ్ ఫైనాన్స్, ట్రాన్స్పోర్ట్ (ఆటో ఆండ్ EV), యూపీఎస్డీఎం, ఉన్నత విద్య కోసం ప్రత్యేక విభాగాలు ఉంటాయి.
సీఎం యువ పెవిలియన్, కొత్త వ్యవస్థాపకుల పెవిలియన్, భాగస్వామ్య దేశం పెవిలియన్ ప్రధాన ఆకర్షణలుగా ఉంటాయి. శాఖా పరమైన ప్రదర్శనలతో పాటు ఫుడ్ కోర్టులు, B2B, B2C ప్లాట్ఫారమ్లు, సాంస్కృతిక వేదిక కూడా ఉంటాయి. అక్కడ వివిధ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, ప్రత్యక్ష ప్రదర్శనలు ఈవెంట్కు ప్రాణం పోస్తాయి.