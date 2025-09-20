OPPO F31 Series 5G Review: ప్రముఖ స్మార్ట్ ఫోన్ తయారీ సంస్థ ఒప్పో మార్కెట్లోకి కొత్త ఫోన్ను తీసుకొచ్చింది. ఒప్పో ఎఫ్31 పేరుతో తీసుకొచ్చిన ఈ ఫోన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
భారతీయ వినియోగదారులు డ్యూరబిలిటీని చాలా ప్రాముఖ్యంగా తీసుకుంటారు. కౌంటర్పాయింట్ రీసెర్చ్ సర్వే ప్రకారం, 79 శాతం మంది భారతీయ స్మార్ట్ఫోన్ వినియోగదారులు డ్యూరబిలిటీ చాలా ముఖ్యమైన అంశమని తెలిపారు. అదే విధంగా సేఫ్టీ కూడా అంతే కీలకం – 95 శాతం మంది ఫోన్ స్క్రీన్ క్రాక్ అయితే ఆందోళన చెందుతామని అంగీకరించారు.
OPPO F సిరీస్ ఎప్పటినుంచో డ్యూరబుల్, అఫోర్డబుల్ ఫోన్లుగా పేరుపొందింది. ఇప్పుడు కొత్త OPPO F31 Series 5Gతో, బ్రాండ్ మరింత బలంగా ముందుకు వచ్చింది. “The Durable Champion”గా పొజిషన్ చేసిన ఈ సిరీస్, యూజర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆధారంగా రూపుదిద్దుకుంది. ఒప్పో లాంచ్ చేసిన F31 Series 5G గేమ్ ఛేంజర్ కానుంది. రూ. 30 వేల మిడ్రేంజ్ బడ్జెట్లో అందుబాటులో ఉన్న ఈ ఫోన్ను కొనుగోలు చేసే ముందు యూజర్లు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఇవే.
ఆకర్షణీయమైన లుక్స్, ఫుల్ సెక్యూర్
రూ. 30 వేల ప్రైస్ రేంజ్లో, OPPO ఈ డివైస్కి రెండు వేరియంట్లను తీసుకొచ్చింది. OPPO F31 Pro 5G, OPPO F31. రెండు మోడల్స్ డిజైన్ పరంగా వేర్వేరు లక్షణాలు కలిగినా, ఇన్నోవేటివ్ స్పిరిట్ మాత్రం ఒకేలా ఉన్నాయి. OPPO F31 Pro – Desert Gold, Space Grey కలర్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉంది. OPPO F31 – మిడ్నైట్ బ్లూ, క్లౌడ్ గ్రీన్, బ్లూమ్ రెడ్ కలర్ వేరియంట్లలో లభిస్తుంది.
అల్ట్రా-స్లిమ్ ప్రొఫైల్, తేలికైన బరువు
OPPO F31 Pro – 7.9mm అల్ట్రా-స్లిమ్ ప్రొఫైల్, 190g తేలికైన బరువు కలిగిన ఈ మోడల్ ప్రీమియం ఫీల్ ఇస్తుంది. 6.5-అంగుళాల ఫ్లాట్ AMOLED డిస్ప్లే, 93.5% స్క్రీన్-టు-బాడీ రేషియోతో వస్తుంది. ఇది మరింత ఇమర్సివ్ వ్యూయింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
OPPO F31 – ఈ మోడల్ 8mm అల్ట్రా-స్లిమ్ ప్రొఫైల్తో, 185g బరువుతో వస్తుంది. ఇది మొత్తం సిరీస్లోనే అత్యంత తేలికైనది. 6.5-అంగుళాల ఫ్లాట్ AMOLED డిస్ప్లే, 93.5% స్క్రీన్-టు-బాడీ రేషియోతో Pro వేరియంట్కు సమానమైన స్పెసిఫికేషన్లు కలిగివుంది.
ఈ ఫోన్ను ఒప్పో స్టైలిష్గా రూపొందించినా OPPO తీసుకున్న నిజమైన అడుగు టఫ్నెస్ విషయంలోనే అని చెప్పాలి. ఈ ఫోన్కి IP66, IP68, IP69 రేటింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇవి దుమ్ము, నీటి స్ప్రే, నీటిలో మునక, ఇంకా హై-ప్రెజర్ వాటర్ జెట్స్ నుంచి రక్షణ ఇస్తాయి. OPPO కఠినమైన క్వాలిటీ మెజర్స్ను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. వాటిలో – వాటర్ రెసిస్టెంట్ బ్రీతబుల్ ఫిల్మ్తో సీల్ చేసిన మైక్రోఫోన్లు, లిక్విడ్ సిలికాన్తో తయారుచేసిన వాటర్టైట్ SIM ట్రేలు ఉన్నాయి. అదే కాకుండా, ఫ్రూట్ జ్యూస్, మట్టి నీరు వంటి 18 రకాల లిక్విడ్స్పై టెస్టులు చేశారు. దీంతో రియల్ టైమ్ ఎన్వీరాన్మెంట్లోనూ ఫోన్ రక్షణ పొందుతుంది.
టఫ్ ఆర్మర్
OPPO తన డ్యామేజ్-ప్రూఫ్ 360-డిగ్రీ ఆర్మర్ బాడీ డిజైన్ను ఈ సిరీస్లో కొనసాగించింది. మదర్బోర్డ్ కవర్ కోసం Aerospace-Grade Alloy AM04 వాడారు. ఇది AM03 కంటే 10 శాతం బలంగా ఉండి, హీట్ డిసిపేషన్లో మరింత మెరుగ్గా పనిచేస్తుంది. అంతర్గతంగా, కెమెరా, బ్యాటరీ, స్పీకర్ల వంటి కీలక భాగాలను కాపాడేందుకు మల్టీ-లేయర్ ఎయిర్బ్యాగ్ సిస్టమ్ను అమర్చారు. దీని వల్ల ఫోన్ పడిపోయినా ఇంటర్నల్ డ్యామేజ్ తగ్గుతుంది. ఈ ఫోన్ 7 MIL-STD ఎన్విరాన్మెంటల్ టెస్టులు పాస్ చేసింది. అంటే ఇది తీవ్రమైన టెంపరేచర్, హ్యుమిడిటీ, వర్షం, దుమ్ము, ఉప్పు మబ్బులు, వైబ్రేషన్ వంటి పరిస్థితులను తట్టుకోగలదు.
వేగవంతమైన పనితీరు
OPPO F31 Pro – MediaTek Dimensity 7300 Energy ప్రాసెసర్పై పనిచేస్తుంది. ఇది 8-కోర్ 4nm చిప్సెట్, 2.5GHz క్లాక్ స్పీడ్తో వస్తుంది. దీని వల్ల 20 శాతం ఎక్కువ ఎనర్జీ ఎఫిషెన్సీ, వేగవంతమైన ఫ్రేమ్ రేట్లు లభిస్తాయి.
OPPO F31 – MediaTek Dimensity 6300 Energy ప్రాసెసర్తో వస్తుంది. ఇది 6nm ప్రాసెసర్, 2.4GHz క్లాక్ స్పీడ్ కలిగి ఉంటుంది. GPU పనితీరు 50 శాతం వేగంగా ఉంటుంది. రెండు ప్రాసెసర్లు కూడా గేమింగ్ లేదా క్లిష్టమైన AI యాప్ల వంటి టాస్కులను సులభంగా హ్యాండిల్ చేస్తాయి.
దీని కోసం OPPO Dual Engine Smoothness Systemను ప్రవేశపెట్టింది. దీని వల్ల యాప్ లాంచ్ స్పీడ్స్, ట్రాన్సిషన్స్, పేమెంట్స్ లేదా మ్యాప్స్ వంటి టాస్కుల మధ్య స్విచింగ్ వేగవంతం అవుతుంది.
థర్మల్ మేనేజ్మెంట్ & స్మూత్ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్
Trinity Engine యాప్ ఇన్స్టాల్ టైమ్ను 26 శాతం తగ్గిస్తూనే పవర్ సేవ్ చేస్తుంది. 5,219mm² SuperCool వెపర్ చాంబర్ (AnTuTu సర్టిఫికేట్ పొందింది) ఫోన్ వేడెక్కకుండా కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఇది హెవీ మల్టీటాస్కింగ్ లేదా లాంగ్ నావిగేషన్ సెషన్లలో కూడా ఫోన్ను 45 డిగ్రీల సెల్సియస్లో స్టేబుల్గా ఉంచుతుంది. ఫ్లూయెన్సీ ఈ సిరీస్లో మరో హైలైట్. OPPO 72-నెలల స్మూత్నెస్ ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది, అది హెవీ యూజ్లోనూ నిలుస్తుంది.
One-Click Rejuvenation ఫీచర్ ఫోన్ను ఫ్యాక్టరీ-ఫ్రెష్ లాంటి స్థితికి తీసుకువెళ్తుంది. ఇది పనితీరును 15 శాతం పెంచి, అత్యంత ఎక్కువగా వాడే 5 యాప్లను 20 శాతం వేగంగా ఓపెన్ చేస్తుంది. మల్టీటాస్కింగ్ కోసం బటన్ మోడ్, ఫాస్ట్ అప్లికేషన్ ట్రైల్, ఫ్లోటింగ్ విండో స్విచింగ్ వంటి ఫీచర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
7000mAh బ్యాటరీ: సూపర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, లాంగ్ లాస్టింగ్
F31 సిరీస్లో ప్రధాన ఆకర్షణ 7000mAh బ్యాటరీ. దీని లైఫ్స్పాన్ 5 సంవత్సరాలు. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే రెండు రోజులు పనిచేస్తుంది. దీనికి OPPO బయోనిక్ రిపేర్ ఎలక్ట్రోలైట్ టెక్నాలజీ సపోర్ట్ ఇస్తుంది. ఇది బ్యాటరీని వాడుకలో కలిగే వేర్ నుంచి కాపాడుతుంది.
చార్జింగ్ కూడా అద్భుతం.
80W SuperVOOC టెక్నాలజీతో కేవలం 5 నిమిషాల్లో 14 శాతం ఛార్జ్ అవుతుంది. దాదాపు గంటలోనే బ్యాటరీ ఫుల్ ఛార్జ్ అవుతుంది. ఇది 43 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు టెంపరేచర్లోనూ పనిచేస్తుంది. గేమింగ్ సమయంలో వేడి తగ్గించడానికి బైపాస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇంకో ప్రత్యేక ఫీచర్ రివర్స్ ఛార్జింగ్. దీని ద్వారా మరొక డివైజ్కి సులభంగా పవర్ షేర్ చేయవచ్చు. F31 సిరీస్ 5Gని ప్రధానంగా వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ కోసం డిజైన్ చేశారు. కాబట్టి ఈ ఫీచర్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది.
4K వీడియోలు సులభంగా షూట్ చేసుకోవచ్చు:
కెమెరా డిజైన్లో OPPO చాలా ఆలోచన చేసింది. AI టూల్స్, సేఫ్టీ ఫీచర్లు కలిపి యూజర్లకు బాగా ఉపయోగపడేలా చేసింది. లెన్స్లను ఎక్కువగా పెట్టడం కాకుండా, AI డ్రైవన్ ఫోటోగ్రఫీపై దృష్టి పెట్టింది.
OPPO F31 Pro:
50MP మెయిన్ కెమెరా (OISతో), 4K వీడియో రికార్డింగ్, 32MP ఫ్రంట్ కెమెరా, 2MP మోనోక్రోమ్ లెన్స్.
OPPO F31:
50MP OIS మెయిన్ కెమెరా, 16MP సెల్ఫీ కెమెరా, 2MP పోర్ట్రెయిట్ లెన్స్.
రెండు ఫోన్లూ క్లియర్ డీటెయిల్స్, కన్సిస్టెంట్ రిజల్ట్స్ ఇస్తాయి.
ఇక ఈ ఫోన్లో అండర్ వాటర్ ఫోటోగ్రఫీ మోడ్ మరో ప్రత్యేకతగా చెప్పొచ్చు. దీంతో కేస్ లేకుండానే నీటిలో ఫోటోలు, 4K వీడియోలు తీసుకోవచ్చు.
AI టూల్స్ అనుభవాన్ని మరింత మెరుగ్గా చేస్తాయి:
AI Perfect Shot → మూసుకుపోయిన కళ్లను లేదా అసహజమైన ఎక్స్ప్రెషన్ను సరిచేస్తుంది.
AI Recompose → ఆస్పెక్ట్ రేషియో, క్రాపింగ్, ఫిల్టర్లను ఆటోమేటిక్గా సర్దుతుంది.
AI Clarity Enhancer → 10x జూమ్లోనూ డిస్టెంట్ షాట్స్ క్లియర్గా ఉంచుతుంది.
AI Reflection Remover → గ్లాస్ ద్వారా ఫోటోలు తీసేటప్పుడు వచ్చే ప్రతిబింబాన్ని తగ్గిస్తుంది.
AI Unblur → బ్లర్ అయిన ఫోటోల్ని స్పష్టంగా మార్చుతుంది.
AI Eraser 2.0 → ఒక్క ట్యాప్తో అనవసరమైన ఆబ్జెక్ట్స్ లేదా వ్యక్తులను ఫోటోలోంచి తొలగిస్తుంది.
OPPO Lock: మీ ఫోన్ సురక్షితం
ఒక సర్వే ప్రకారం, 77% మంది యూజర్లు తమ ఫోన్ పోతే లేదా డ్యామేజ్ అయితే డేటా పోతుందేమో అని భయపడుతున్నారు. దీనికి OPPO ఇచ్చిన సమాధానం OPPO Lock. ఇది కస్టమర్ సపోర్ట్ ద్వారా యాక్టివేట్ చేసే రిమోట్ లాక్డౌన్ సిస్టమ్. ఇది యాక్టివేట్ అయితే..
* ఫోన్ షట్డౌన్ కావడం ఆగిపోతుంది
* USB డేటా దొంగతతానికి గురికాదు.
* ఫర్మ్వేర్ ఫ్లాషింగ్ డిసేబుల్ అవుతుంది
* NFC ఆగిపోతుంది
* SIM తీసేస్తే two-step verification చేయాల్సి ఉంటుంది.
Outdoor Mode 2.0:
OPPO F సిరీస్లో ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవలసిన ఫీచర్ ఇదే. గిగ్ వర్కర్స్ కోసం ఇది ప్రాణ రక్షకంలా ఉపయోగపడుతుంది. Zomato, Swiggy, Blinkit వంటి రైడర్ యాప్స్ను హోమ్ స్క్రీన్ కార్డ్స్గా పిన్ చేయవచ్చు. ఈ యాప్స్ వాడటానికి సులభంగా UI చేంజెస్ చేశారు.
Order Performance Boost → రైడర్ యాప్స్ కోసం డేటా, బ్యాండ్విడ్త్కి ప్రాధాన్యం ఇస్తుంది. దీని వల్ల నెట్వర్క్ స్టేబిలిటీ పెరుగుతుంది, ఆర్డర్ వేగంగా వస్తుంది.
App Keep-Alive → కీలక రైడర్ యాప్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో యాక్టివ్గా ఉండేలా చూసుకుంటుంది.
ఇంకా ఇతర ఫీచర్లు:
Enhanced Call Sound → బ్లూటూత్ కనెక్ట్ అయితే ఆటోమేటిక్గా కాల్ను స్పీకర్కి మార్చుతుంది.
స్క్రీన్ 3 నిమిషాల పాటు ఆన్గా ఉంటుంది.
బ్రైట్నెస్ యాడ్జస్ట్ అవుతుంది.
రింగ్టోన్, నోటిఫికేషన్ వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది → అలర్ట్స్ మిస్ కాకుండా ఉంటుంది.
Glove Mode → 5mm మందం ఉన్న గ్లోవ్స్ వేసుకుని కూడా ఫోన్ వాడొచ్చు (కాటన్, వూల్, లెదర్).
Splash Touch → తడి చేతులతోనూ టచ్స్క్రీన్ సులభంగా వాడొచ్చు.
AI for Everything:
F31 సిరీస్లో AI వాడకం ప్రాక్టికల్గా అనిపిస్తుంది.
AI VoiceScribe → WhatsApp కాల్స్, మీటింగ్స్, వీడియోలలో రియల్-టైమ్ ట్రాన్స్లేషన్, సబ్టైటిల్స్, ఆటో సమ్మరీస్ ఇస్తుంది. 30కి పైగా భాషల్లో, మలయాళం కూడా ఉంది.
AI Call Summary → కాల్స్ని లైవ్గా రికార్డ్ చేసి, చిన్న సమ్మరీ ఇస్తుంది.
AI Call Translator → కాల్ సమయంలో లైవ్ ట్రాన్స్లేషన్, సబ్టైటిల్స్ ఇస్తుంది.
ఫోన్లు Google Gemini సపోర్ట్తో వస్తాయి. దీనితో Notes, Calendar, Clock వంటి యాప్స్ని వాయిస్ కమాండ్స్తో వాడొచ్చు. ColorOS 15పై నడిచే ఈ సిస్టమ్ స్మూత్గా, కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది. OPPO 60 నెలల fluency టెస్టింగ్ గ్యారెంటీ కూడా ఇస్తుంది.
మొత్తం మీద OPPO F సిరీస్ ఎప్పటినుంచో durability, affordabilityకి పెట్టింది పేరుగా నిలిచింది. ఇప్పుడు వచ్చిన F31 Pro, F31 ఆ అంచనాలకు తగ్గట్టే ఉన్నాయి. ఈసారి OPPO వర్కర్స్, ప్రొఫెషనల్స్కి నిజంగా ఉపయోగపడే real-world optimization tools ఇచ్చింది. టఫ్గా, సేఫ్గా, AI టూల్స్తో లోడెడ్గా ఉన్న ఈ సిరీస్ను 30 వేల లోపు ధరలో ఇవ్వడం గొప్ప విషయం.
సేల్ డేట్స్, ధరలు:
F31 సిరీస్ సెప్టెంబర్ 19, 2025 నుంచి → ఆఫ్లైన్ స్టోర్స్, OPPO E-store, Amazon, Flipkartలో అందుబాటులోకి వస్తుంది.
F31 Pro 5G: ₹26,999 (8+128GB), ₹28,999 (8+256GB), ₹30,999 (12+256GB)
F31 5G: ₹22,999 (8+128GB), ₹24,999 (8+256GB) → సెప్టెంబర్ 27, 2025 నుంచి సేల్లో అందుబాటులోకి రానుంది.
ఫెస్టివల్ ఆఫర్లు:
* లీడింగ్ బ్యాంక్ కార్డ్స్పై 10% ఇన్స్టంట్ క్యాష్బ్యాక్ లభిస్తుంది.
* ఎక్స్చేంజ్ బోనస్
* ఫ్రీ 180-రోజుల యాక్సిడెంటల్, లిక్విడ్, స్క్రీన్ డ్యామేజ్ ప్రొటెక్షన్
* 6 నెలల నో-కాస్ట్ EMI
* 8 నెలల జీరో డౌన్ పేమెంట్ కన్జ్యూమర్ లోన్స్ వంటి సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.