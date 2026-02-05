హైదరాబాద్ లోని నిర్మాణ, రియల్ ఎస్టేట్ రంగ సంస్థలన్ని ఒకేచోటికి రానున్నాయి. వినియోగదారులకు ఉపయోగపడేలా మకుట డెవలపర్స్ తో కలిసి క్రెడాయ్ ప్రాపర్టీ షో 2026 నిర్వహణకు సిద్దమయ్యింది.

Hyderabad : ప్రముఖ నిర్మాణరంగ, రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థ మకుట డెవలపర్స్ మరో కీలక ముందడుగు వేసింది. హైదరాబాద్ లో ఫిబ్రవరి 6 నుండి 8 వరకు మూడు రోజులపాటు CREDAI (కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్స్ అసోసియేషన్స్ ఆఫ్ ఇండియా) ఓ ప్రాపర్టీ షో నిర్వహించనుంది. ఇందులో మకుట డెవలపర్స్ ప్రత్యేకంగా ప్రెజెంటింగ్ పార్టనర్ గా వ్యవహరించనుంది... ఇందుకోసం ఇప్పటికే క్రెడాయ్ తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది.

హైదరాబాద్ ప్రాపర్టీ షో 2026 అనేది నగరంలోని ప్రముఖ రియల్ ఎస్టేట్, నిర్మాణరంగ సంస్థలకు ఒకేదగ్గరకు చేర్చుతుంది. దీనివల్ల నగరంలో ప్లాట్స్, ఇళ్ళు, విల్లాలు వంటివి కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ఒకే దగ్గర అన్ని ప్రాజెక్టుల వివరాలు లభిస్తాయి... తద్వారా బెస్ట్ ఆప్షన్స్ ఎంచుకోవచ్చు. ఇలా ప్రాపర్టీ షో ఇటు రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థలు, అటు వినియోగదారులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.

మకుట డెవలపర్స్ స్టాల్ ఎక్కడ..?

క్రెడాయ్ నిర్వహించే ఈ ప్రాపర్టీ షో లో స్టాల్ PP2 వద్ద మకుట డెవలపర్స్ నివాస, వాణిజ్య అభివృద్ధికి సంబంధించి పూర్తి పోర్ట్‌ఫోలియోను ప్రదర్శిస్తుంది. ఈ ప్రదర్శన నాణ్యత ఆధారిత, కస్టమర్ కేంద్రీకృత రియల్ ఎస్టేట్‌పై కంపెనీ దృష్టిని ప్రతిబింబిస్తుంది. సందర్శకులకు తమ ప్రాజెక్టులు, అభివృద్ధి చేస్తున్న విధానం గురించి వివరిస్తుంది.

హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్‌లో మకుట డెవలపర్స్ తన బలమైన ఉనికిని చాటుతోంది. దీర్ఘకాలిక విలువను అందించే ఆలోచనాత్మకంగా రూపొందించిన జీవన, వ్యాపార స్థలాలను అందించడంలో ఈ కంపెనీ నిబద్ధతను చాటుతోంది. 20 ఏళ్లకుపైగా రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో అనుభవం కలిగిన మకుట డెవలపర్స్ వినియోగదాారులకు ఎంతో చేరువయ్యింది. 