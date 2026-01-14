Donald Trump: అమెరికా అధ్యక్షుడిగా డొనాల్డ్ ట్రంప్ రెండో సారి బాధ్యతలు స్వీకరించి ఏడాది గడిచిపోయింది. అమెరికా ఫస్ట్ అనే నినాదంతో రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన ట్రంప్ తన చర్యలతో ప్రపంచాన్ని ఉలిక్కిపడేలా చేస్తున్నారు.
ట్రంప్ 2.0: టారిఫ్ల చుట్టూ తిరిగిన అమెరికా దౌత్యం
డొనాల్డ్ ట్రంప్ రెండోసారి అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టి దాదాపు ఏడాది అవుతోంది. ఈ కాలంలో ఆగ్నేయ ఆసియా, తూర్పు ఆసియా దేశాల పట్ల అమెరికా వైఖరిలో పెద్ద మార్పు కనిపిస్తోంది. గతంలో భాగస్వామ్యాలు, పరస్పర గౌరవం ప్రధానంగా ఉండేది. ట్రంప్ 2.0లో అయితే దౌత్యం ఒక ప్రదర్శనలా మారింది. మాజీ దౌత్యవేత్తలు దీన్ని “పూర్తిగా లావాదేవీ ధోరణి”గా వర్ణిస్తున్నారు. ట్రంప్ను వ్యక్తిగతంగా సంతృప్తిపరచగలిగితేనే ప్రభావం ఉంటోంది.
‘లిబరేషన్ డే’ టారిఫ్లు: భయంతో చర్చల బాట
ట్రంప్ ప్రకటించిన “లిబరేషన్ డే” టారిఫ్లు ప్రపంచ వ్యాపార వ్యవస్థను కుదిపేశాయి. అమెరికాతో వ్యాపారం చేసే దాదాపు అన్ని దేశాలపై 10 శాతం నుంచి 50 శాతం వరకూ టారిఫ్లు విధించారు. దీంతో 50కు పైగా దేశాలు వెంటనే చర్చల కోసం వాషింగ్టన్కు పరుగులు తీశాయి. చైనా, కెనడా లాంటి పెద్ద దేశాలు ప్రతీకార టారిఫ్లు విధించాయి. యూరోపియన్ యూనియన్ కూడా వాణిజ్య యుద్ధానికి సిద్ధమని ప్రకటించింది. కానీ జపాన్, దక్షిణ కొరియా, మలేసియా మాత్రం వేరే దారి ఎంచుకున్నాయి. పోరాటం కన్నా ఒప్పందమే మేలు అన్న భావనతో ట్రంప్తో చర్చలకు సిద్ధమయ్యాయి.
మిత్రదేశాలకూ రక్షణ లేదు
రెండో పదవీకాలం ఆరంభంలో ట్రంప్–ఆసియా మిత్రదేశాల సంబంధాలు స్నేహపూర్వకంగానే ఉన్నాయి. జపాన్ ప్రధాని ఇషిబా ఫిబ్రవరిలో అమెరికా వెళ్లినప్పుడు ట్రంప్ ప్రశంసలు కురిపించారు. దక్షిణ కొరియా, మలేసియాతోనూ సాధారణ దౌత్య సంబంధాలు కొనసాగాయి. కానీ ఏప్రిల్ టారిఫ్లు ఈ బంధాలకు అడ్డుగీత వేశాయి. జపాన్ అమెరికా కార్లు, బియ్యం మార్కెట్లోకి రానివ్వడం లేదని ట్రంప్ ఆరోపించారు. దక్షిణ కొరియా అమెరికా కంటే నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ టారిఫ్లు వసూలు చేస్తోందని విమర్శించారు.
దక్షిణ కొరియా తాత్కాలిక అధ్యక్షుడు హాన్ డక్-సూ బహిరంగంగానే ఎదురు తిరగడం ఉపయోగం లేదని చెప్పారు. జపాన్ కూడా WTO లాంటి మార్గాలపై ఆశ పెట్టుకోకుండా, రాయితీలతో సమస్య పరిష్కారం వైపు వెళ్లింది. మలేసియా పరిస్థితి ఇంకా బలహీనంగా మారి, టారిఫ్ ప్రభావంతో పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించాల్సి వచ్చింది.
భాగస్వామ్యం నుంచి ప్రదర్శన వైపు
తర్వాత జరిగిన ఆసియా పర్యటనల్లో అసలు మార్పు స్పష్టంగా కనిపించింది. ట్రంప్ను మెప్పించాలంటే విధానాలు సరిపోవని, ప్రదర్శన అవసరం అని ఈ దేశాలు అర్థం చేసుకున్నాయి. దక్షిణ కొరియాలో యుద్ధ విమానాల ఎస్కార్ట్, 21 గన్ సెల్యూట్, YMCA పాటతో స్వాగతం, పురాతన బంగారు కిరీటం బహుమతి ఇచ్చారు. అధ్యక్షుడు లీ ప్రత్యేకంగా బంగారు టై ధరించారు. జపాన్లో బంగారు అలంకరణలతో రాజభవన వాతావరణం సృష్టించారు. మాజీ ప్రధాని షింజో అబే పేరు ప్రస్తావిస్తూ “సువర్ణ యుగం” సంకేతాలు ఇచ్చారు. అమెరికా బియ్యం, మాంసంతో విందు ఏర్పాటు చేశారు. మలేసియాలో ట్రంప్ విమానం దిగిన దగ్గర నుంచే నృత్యాలు, ప్రోటోకాల్ కూడా పక్కన పెట్టి ప్రధాని ఇబ్రహీం ట్రంప్ కారులోనే ప్రయాణించారు. ఇవన్నీ ట్రంప్కు నచ్చే విధంగా చేసిన వ్యూహాత్మక ప్రదర్శనలే.
టారిఫ్లే కేంద్రంగా మారిన మైత్రి
ఈ ప్రదర్శనల ఫలితంగా మూడు దేశాలు కొంత ఊరట పొందాయి. జపాన్ టారిఫ్ రేటు 15 శాతానికే పరిమితం అయింది. 550 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడి ఒప్పందం కొనసాగింది. అరుదైన ఖనిజాలపై కొత్త ఒప్పందం కుదిరింది.
మలేసియా టారిఫ్ పరిమితిని 19 శాతానికి కట్టడి చేయగలిగింది. 1,700కు పైగా వస్తువులకు శూన్య టారిఫ్ మినహాయింపు దక్కింది. దక్షిణ కొరియా టారిఫ్ను 25 శాతం నుంచి 15 శాతానికి తగ్గించుకుంది. అమెరికాలో భారీ పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఒప్పుకుంది.
ఇక్కడ స్పష్టంగా కనిపించిన విషయం ఏంటంటే, భద్రత, ప్రజాస్వామ్యం, ప్రాంతీయ స్థిరత్వం లాంటి అంశాలు పక్కకు వెళ్లాయి. టారిఫ్లే అమెరికా–ఆసియా సంబంధాల కేంద్రంగా మారాయి. ట్రంప్ను ప్రశంసిస్తే రాయితీ, ఎదురు తిరిగితే శిక్ష అన్న విధానం బలపడింది.
భవిష్యత్తులో ASEAN లాంటి ప్రాంతీయ ప్లాట్ ఫామ్స్ బలహీనపడే ప్రమాదం ఉంది. ఒక్కొక్క దేశం వ్యక్తిగత ఒప్పందాలకే మొగ్గు చూపితే, కలిసికట్టుగా ఎదుర్కోవాల్సిన భద్రతా సమస్యలు, వాతావరణ సవాళ్లు మరింత క్లిష్టం కావచ్చు.