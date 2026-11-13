AP Panchayat Elections: ఆంధ్రప్రదేశ్లో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రక్రియకు అధికారికంగా శ్రీకారం చుట్టారు. తొలి విడత ఎన్నికలకు సంబంధించి రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నవంబర్ 13న నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. దీంతో గ్రామాల్లో ఎన్నికల కోలాహలం మొదలైంది.
తొలి విడత ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల
ఏపీలో గ్రామ పంచాయతీలకు తొలి విడత ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నవంబర్ 13న నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. గ్రామస్థాయిలో ప్రజాప్రతినిధులను ఎన్నుకునేందుకు ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రారంభం కావడంతో రాజకీయ పార్టీల్లోనూ, గ్రామాల్లోనూ ఆసక్తి నెలకొంది. ముఖ్యంగా సర్పంచ్ పదవులను ఆశిస్తున్న నాయకులు తమ బలాబలాలను అంచనా వేసుకుంటున్నారు. వార్డు సభ్యులుగా పోటీ చేయాలనుకునే వారు కూడా ఎన్నికలకు సిద్ధమవుతున్నారు.
నవంబర్ 15 నుంచి నామినేషన్ల స్వీకరణ
ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలనుకునే అభ్యర్థులకు నవంబర్ 15 నుంచి నామినేషన్లు దాఖలు చేసే అవకాశం కల్పించారు. నవంబర్ 17వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటల వరకు నామినేషన్లను స్వీకరించనున్నారు. నిర్ణీత గడువులోగా అభ్యర్థులు తమ దరఖాస్తులను సంబంధిత అధికారులకు అందజేయాలి. చివరి తేదీ సమీపించే కొద్దీ నామినేషన్ల దాఖలు ప్రక్రియ మరింత వేగం పుంజుకునే అవకాశం ఉంది.
నవంబర్ 18న నామినేషన్ల పరిశీలన
నామినేషన్ల స్వీకరణ ముగిసిన తర్వాత నవంబర్ 18న అధికారులు అభ్యర్థులు సమర్పించిన పత్రాలను పరిశీలిస్తారు. ఎన్నికల నిబంధనలకు అనుగుణంగా లేని నామినేషన్లను తిరస్కరించే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే నామినేషన్ తిరస్కరణపై అభ్యంతరాలు ఉన్నవారు నవంబర్ 19, 20 తేదీల్లో అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ప్రక్రియ ద్వారా అభ్యర్థులకు తమ అభ్యంతరాలను అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది.
నవంబర్ 21న అభ్యర్థుల తుది జాబితా
అప్పీళ్ల పరిష్కారం పూర్తయిన తర్వాత నవంబర్ 21న నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు గడువు ముగియనుంది. పోటీ నుంచి తప్పుకోవాలనుకునే అభ్యర్థులు ఈలోగా తమ నామినేషన్లను వెనక్కి తీసుకోవచ్చు. ఉపసంహరణ ప్రక్రియ ముగిసిన అనంతరం ఎన్నికల అధికారులు బరిలో మిగిలిన అభ్యర్థుల తుది జాబితాను ప్రకటిస్తారు. దీంతో ఏ గ్రామంలో ఎవరెవరు పోటీలో ఉన్నారనే విషయంపై స్పష్టత రానుంది.
నవంబర్ 26న పోలింగ్.. అదే రోజు ఫలితాలు
తొలి విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ను నవంబర్ 26న నిర్వహించనున్నారు. ఓటింగ్ పూర్తయిన తర్వాత అదే రోజు ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్నారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి కౌంటింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది. అనంతరం ఫలితాలను ప్రకటించనున్నారు. అనివార్య కారణాలతో ఎక్కడైనా పోలింగ్ నిర్వహించలేకపోయినా, ఎన్నికలు రద్దయినా ఆయా ప్రాంతాల్లో నవంబర్ 27న రీపోలింగ్ జరపనున్నారు.
మొత్తంగా తొలి విడత ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల కావడంతో గ్రామాల్లో రాజకీయ సందడి మొదలైంది. ఆశావహులు నామినేషన్లకు సిద్ధమవుతుండగా, అభ్యర్థుల ఎంపిక, ప్రచార వ్యూహాలపై స్థానిక నాయకులు దృష్టి సారిస్తున్నారు.