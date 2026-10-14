Andhra pradesh: ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సందడి మొదలైంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీలు, మండల, జిల్లా పరిషత్లు, గ్రామ పంచాయతీలకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఎన్నికల షెడ్యూల్ను ప్రకటించింది.
అక్టోబర్ 28న మున్సిపల్ ఎన్నికలు
రాష్ట్రంలోని 13 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, 77 మున్సిపాలిటీలు, 10 నగర పంచాయతీలకు అక్టోబర్ 28న పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. అక్టోబర్ 18 నామినేషన్ల దాఖలుకు చివరి తేదీగా నిర్ణయించారు. అక్టోబర్ 19న నామినేషన్ల పరిశీలన చేపడతారు. పోటీ నుంచి తప్పుకోవాలనుకునే అభ్యర్థులు అక్టోబర్ 21లోగా తమ నామినేషన్లను ఉపసంహరించుకోవచ్చు. అక్టోబర్ 28న ఓటింగ్ పూర్తయిన తర్వాత, అక్టోబర్ 30న ఓట్ల లెక్కింపు నిర్వహించి ఫలితాలను ప్రకటించనున్నారు.
నవంబర్ 3న ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలు
మండల పరిషత్ ప్రాదేశిక నియోజకవర్గాలు (ఎంపీటీసీ), జిల్లా పరిషత్ ప్రాదేశిక నియోజకవర్గాల (జడ్పీటీసీ) ఎన్నికలను నవంబర్ 3న నిర్వహించనున్నారు. ఈ ఎన్నికలకు అక్టోబర్ 19న నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనున్నారు. అక్టోబర్ 23 వరకు అభ్యర్థులు నామినేషన్లు దాఖలు చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. అక్టోబర్ 27 నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు తుది గడువు. అనంతరం నవంబర్ 3న పోలింగ్ జరిపి, నవంబర్ 5న ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టి ఫలితాలు వెల్లడించనున్నారు.
మూడు విడతల్లో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎన్నికలను మూడు దశల్లో నిర్వహించాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయించింది. మొదటి విడత పోలింగ్ నవంబర్ 26న, రెండో విడత నవంబర్ 29న, మూడో విడత డిసెంబర్ 2న జరగనుంది. ప్రతి విడతలోనూ పోలింగ్ పూర్తయిన రోజే ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టి ఫలితాలు ప్రకటించనున్నారు.
మొదటి విడతకు నవంబర్ 13న నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తారు. నవంబర్ 17 వరకు నామినేషన్లు స్వీకరిస్తారు. నవంబర్ 21 ఉపసంహరణకు చివరి తేదీ. రెండో విడతకు నవంబర్ 16న నోటిఫికేషన్ జారీ చేసి, నవంబర్ 20 వరకు నామినేషన్లు స్వీకరిస్తారు. నవంబర్ 24లోగా ఉపసంహరణ ప్రక్రియ ముగుస్తుంది. మూడో విడతకు నవంబర్ 19న నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి, నవంబర్ 23 వరకు నామినేషన్లను స్వీకరిస్తారు. నవంబర్ 27 ఉపసంహరణకు తుది గడువుగా నిర్ణయించారు.
ఎన్నికల నిర్వహణకు ఏర్పాట్లు
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను నిర్ణీత గడువులో పూర్తి చేసేందుకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్ను ఖరారు చేసింది. పట్టణ ప్రాంతాల్లో మున్సిపల్ ఎన్నికలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ, గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల ద్వారా స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులను ఎన్నుకోనున్నారు. షెడ్యూల్ ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ఎన్నికల నిబంధనలను రాజకీయ పార్టీలు, అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా పాటించాల్సి ఉంటుంది. నామినేషన్ల స్వీకరణ, పరిశీలన, ఉపసంహరణ, పోలింగ్, ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియలను నిర్దేశించిన తేదీల ప్రకారం నిర్వహించేందుకు అధికారులు చర్యలు తీసుకోనున్నారు.