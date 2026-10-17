Andhra pradesh: ఆంధ్రప్రదేశ్లో త్వరలో జరగనున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల కోసం జనసేన పార్టీ అభ్యర్థుల ఎంపికను ప్రారంభించింది. ఇందులో భాగంగా తొలి విడతలో 14 మంది పేర్లతో జాబితాను విడుదల చేసింది.
కూటమి పొత్తులో భాగంగా జనసేన పోటీ
రాష్ట్రంలో జరగనున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి పొత్తులో భాగంగా జనసేన పార్టీ నాలుగు కార్పొరేషన్లు, 21 మున్సిపాలిటీల్లో పోటీ చేయనుంది. ఈ నేపథ్యంలో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీ ఎన్నికలకు సంబంధించి పార్టీ తన తొలి అభ్యర్థుల జాబితాను ప్రకటించింది. మొదటి విడతలో రెండు కార్పొరేషన్లతో పాటు 12 మున్సిపాలిటీలకు అభ్యర్థులను ఖరారు చేసింది.
రెండు కార్పొరేషన్లకు అభ్యర్థుల ప్రకటన
కార్పొరేషన్లకు సంబంధించి విజయవాడ, ఏలూరు స్థానాలకు జనసేన అభ్యర్థులను ప్రకటించింది. ఇటీవల పార్టీలో చేరిన వంగవీటి రాధాకృష్ణకు విజయవాడ కార్పొరేషన్ నుంచి పోటీ చేసే అవకాశం కల్పించగా, ఏలూరు కార్పొరేషన్ అభ్యర్థిగా రెడ్డి అప్పలనాయుడును ఎంపిక చేసింది.
కార్పొరేషన్ల వారీగా అభ్యర్థుల వివరాలు:
విజయవాడ కార్పొరేషన్: వంగవీటి రాధాకృష్ణ
ఏలూరు కార్పొరేషన్: రెడ్డి అప్పలనాయుడు
12 మున్సిపాలిటీలకు ఖరారైన అభ్యర్థులు
తొలి జాబితాలో భాగంగా 12 మున్సిపాలిటీలకు జనసేన పార్టీ అభ్యర్థుల పేర్లను ప్రకటించింది. ఆయా స్థానాలకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
* అమలాపురం: నల్లా శ్రీధర్
* చిలకలూరిపేట: తోట రాజరాజేశ్వరి
* గొల్లప్రోలు: కడారి తమ్మయ్య నాయుడు
* నరసాపురం: కొత్తపల్లి శైలజ
* నిడమవోలు: కల్లం జ్యోతి
* పెడన: మట్టా శివపావని
* పిఠాపురం: డా. బీరా విజయ్ శేఖర్
* పుత్తూరు: డి. ఏలుమలై
* సాలూరు: గొర్లె విజయకుమారి
* సామర్లకోట: పిట్టా జానకి రామారావు
* తెనాలి: తోటకూర వెంకట రమణారావు
* తిరువూరు: పి. మాధవి
తొలి జాబితా విడుదల కావడంతో ఆయా పురపాలక సంఘాల్లో జనసేన పార్టీ శ్రేణులు ఎన్నికల ప్రచారానికి సిద్ధమవుతున్నాయి. మిగిలిన స్థానాలకు సంబంధించిన అభ్యర్థుల పేర్లను కూడా త్వరలో ప్రకటించనున్నట్లు పార్టీ వర్గాలు వెల్లడించాయి.