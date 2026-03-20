Lip Gloss Trends: అందం విషయంలో రోజుకో కొత్త ట్రెండ్ వస్తోంది. ఒకప్పుడు మ్యాట్ లిప్స్టిక్ల హవా నడిస్తే, ఇప్పుడు పెదాలకు మెరుపు, సహజమైన లుక్ ఇచ్చే 'గ్లాసీ' ట్రెండ్ నడుస్తోంది. సోషల్ మీడియాలో, ముఖ్యంగా జెన్-జీ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు లిప్ గ్లాస్ను కేవలం మేకప్ వస్తువుగా కాకుండా, ఓ మ్యాజిక్ టూల్లా వాడుతున్నారు.
అందం విషయంలో కొత్త కొత్త ప్రయోగాలు చేయడంలో జెన్-జీ (Gen Z) ఎప్పుడూ ముందుంటుంది. మ్యాట్ లిప్స్టిక్ల కాలం పోయింది. ఇప్పుడు పెదాలకు మంచి మెరుపు, నిండుదనం ఇచ్చే 'గ్లాసీ' లుక్ ట్రెండ్ నడుస్తోంది. ఇన్స్టాగ్రామ్, టిక్టాక్ లాంటి సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లలో ఈ లిప్ గ్లాస్ ట్రిక్స్ తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు అందరూ వీటిని ట్రై చేస్తున్నారు. కేవలం లిప్ గ్లాస్ రాసుకోవడమే కాదు, పెదాల ఆకృతిని మార్చి, మరింత అందంగా కనిపించేలా చేసే కొన్ని సింపుల్ ట్రిక్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం.
లిప్ లైనర్ & గ్లాస్ కాంబో
కేవలం గ్లాస్ అప్లై చేయడం కాకుండా, పెదాలకు పర్ఫెక్ట్ షేప్ ఇచ్చే టెక్నిక్ ఇది. ముందుగా, మీ పెదాల రంగుకు దగ్గరగా ఉండే లిప్ లైనర్తో అవుట్లైన్ గీయాలి. ఆ తర్వాత, పెదాల మధ్యలో మాత్రమే లిప్ గ్లాస్ రాయాలి. ఇలా చేస్తే పెదాలు పెద్దగా, ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తాయి. ఒకప్పుడు మన హీరోయిన్లు వాడిన ఈ ట్రిక్, ఇప్పుడు కొత్త రూపంలో మళ్లీ ట్రెండ్లోకి వచ్చింది.
హీటింగ్ ట్రిక్
చలికాలంలో లిప్ గ్లాస్ గట్టిగా, ముద్దగా అయిపోతుంది కదా? అలా జరగకుండా ఉండాలంటే, గ్లాస్ రాసుకునే ముందు ఆ ట్యూబ్ను కాసేపు రెండు చేతుల మధ్య పెట్టి రబ్ చేయాలి. లేదా గోరువెచ్చని నీటిలో ఒక్క క్షణం ఉంచినా చాలు. దీనివల్ల గ్లాస్ చాలా స్మూత్గా పెదాలపై అప్లై అవుతుంది. పెదాలకు 'మిర్రర్ ఫినిష్' లుక్ వస్తుంది.
కన్సీలర్ హ్యాక్
పెదాలకు రెండు రంగుల షేడ్ ఇచ్చే 'ఓంబ్రే' (Ombre) లుక్కు జెన్-జీలో భలే క్రేజ్ ఉంది. దీనికోసం, ముందుగా పెదాలపై కొద్దిగా కన్సీలర్ రాసి, వాటి సహజ రంగును కవర్ చేయాలి. ఆ తర్వాత, పెదాల లోపలి భాగంలో మాత్రమే మీకు నచ్చిన రంగు లిప్స్టిక్ అప్లై చేయాలి. చివరగా, ట్రాన్స్పరెంట్ లిప్ గ్లాస్ రాస్తే చాలు. పెదాలు కొరియన్ హీరోయిన్లలా చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి.
ఐషాడోతో లిప్ గ్లాస్
మీ దగ్గర లేని కొత్త రంగు లిప్ గ్లాస్ కావాలా? దానికి కూడా ఓ ట్రిక్ ఉంది. మీ ఐషాడో ప్యాలెట్లోని నచ్చిన రంగును కొద్దిగా తీసుకుని, లిప్ గ్లాస్తో కలపండి. దీన్ని పెదాలకు రాసుకుంటే యూనిక్ షేడ్స్ మీ సొంతం. మెరిసే ఐషాడో వాడితే, పార్టీలకు అదిరిపోయే గ్లాస్ రెడీ అయిపోతుంది.
లిప్ ఆయిల్ మిక్సింగ్
లిప్ గ్లాస్ రాసుకున్నప్పుడు పెదాలు జిగురుగా, అంటుకున్నట్టు ఉండటం చాలామందికి నచ్చదు. దీన్ని నివారించడానికి, లిప్ గ్లాస్లో ఒకటి రెండు చుక్కల లిప్ ఆయిల్ కలపండి. ఇది పెదాలకు మెరుపు ఇవ్వడమే కాకుండా, తేమగా కూడా ఉంచుతుంది. పెదాలు పగలకుండా ఉండటానికి కూడా ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది.
డాట్ మెథడ్
ఎక్కువ మెరుపు ఇష్టం లేని వాళ్ల కోసం 'డాట్ మెథడ్' బాగా పనిచేస్తుంది. పై పెదవి, కింది పెదవిపై మూడేసి చిన్న చుక్కలుగా గ్లాస్ పెట్టండి. ఆ తర్వాత వేలితో నెమ్మదిగా స్ప్రెడ్ చేయండి. ఇది చాలా న్యాచురల్ లుక్ ఇస్తుంది. కాలేజీకి, ఆఫీస్కు వెళ్లేటప్పుడు ఈ పద్ధతి చాలా బాగుంటుంది.
లిప్ గ్లాస్ వాడే ముందు, పెదాలపై ఉన్న మృతకణాలను తొలగించడానికి 'స్క్రబ్' చేయడం మంచిది. దీనివల్ల గ్లాస్ ఎక్కువసేపు నిలిచి ఉంటుంది. అలాగే, నాణ్యమైన ప్రొడక్ట్స్ మాత్రమే వాడటానికి ప్రయత్నించండి.