Telangana : తెలంగాణ గ్రామాల్లో ఎన్నికల వాతావరణం నెలకొంది. వచ్చేనెల అక్టోబర్ లో గ్రామాల పాలనకు సంబంధించిన ఎన్నికలను పూర్తిచేయనున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.
Telangana : తెలంగాణ ప్రజలు ఎప్పెడెప్పుడా అని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు రాష్ట్ర ఎలక్షన్ కమీషన్ సిద్దమయ్యింది. బిసి రిజర్వేషన్ పెంపుతో పాటు వివిధ కారణాలతో ఆలస్యం అవుతూవచ్చిన ఈ ఎన్నికలను త్వరలోనే నిర్వహించనున్నట్లు ఈసి ప్రకటించింది. ఇప్పటికే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సర్వం సిద్దంచేసింది ప్రభుత్వం... దీంతో దసరా తర్వాత అంటే అక్టోబర్ 9న ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించి షెడ్యూల్ ప్రకటించనున్నట్లు ఈసి తెలిపింది. ఈమేరకు తాజాగా రాష్ట్ర ఎన్నికల కమీషనర్ రాణి కుముదిని కీలక ప్రకటన చేశారు.