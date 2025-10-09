Telangana Local Body Elections 2025 : తెలంగాణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ఇప్పట్లో లేనట్లే. ఈ ఎన్నికల్లో బిసి రిజర్వేషన్లు పెంపుకు సంబంధించి ప్రభుత్వం జారీచేసిన జీవోపై స్టే విధించిన హైకోర్టు.
Telangana Local Body Elections 2025 : తెలంగాణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై హైకోర్టు స్టే విధించింది. 4 వారాల్లో కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని న్యాయస్థానం ప్రభుత్వాన్ని, పిటిషనర్లను ఆదేశించింది. అప్పటివరకు ఎన్నికల ప్రక్రియను కొనసాగించకుండా జీవో 9 పై స్టే విధించింది. దీంతో ఇప్పటికే విడుదలచేసిన ఎన్నికల షెడ్యూల్ పూర్తిగా మారిపోయింది... మొదటి విడత ఎంపిటిసి, జడ్పిటిసి ఎన్నికల ప్రక్రియ కూడా నిలిచిపోయింది.