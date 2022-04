హైదరాబాద్ లో నకిలీ భూ పత్రాల దందా.. 9 మంది అరెస్టు.. భారీగా డబ్బు, స్టాంపులు, నకిలీ పత్రాలు స్వాధీనం

Fake land documents racket: హైద‌రాబాద్ లో మ‌రో నకిలీ ప‌త్రాల దందా వెలుగులోకి వ‌చ్చింది. న‌కిలీ భూ ప‌త్రాలు సృష్టించి.. అక్ర‌మాల‌కు పాల్ప‌డుతున్న ఘ‌రానా ముఠాను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వారి నుంచి భారీ మొత్తంలో న‌గ‌దు, రెవెన్యూ స్టాంపులు, న‌కిలీ భూ ప‌త్రాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పోలీసులు వెల్ల‌డించిన వివ‌రాల ప్ర‌కారం.. సోట్ మల్కాజ్‌గిరి జోన్ లో నకిలీ భూ పత్రాల రాకెట్‌ను పోలీసులు ఛేదించారు. ఈ ముఠాలోని 9 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మ‌రో ఇద్ద‌రు ప‌రారీలో ఉన్నారు. ఈ న‌కిలీ భూ ప‌త్రాల రాకెట్ కు సంబంధించి ప‌క్కా స‌మాచారం అందుకున్న రాచ‌కొండ స్పెషల్ ఆపరేషన్స్ టీం.. మ‌ల్కాజ్‌గిరి, కుషాయిగూడ పోలీసులతో కలిసి భూమి విక్ర‌యాల డాక్యుమెంట్లను ఫోర్జరీ చేసి భూ మోసాలకు పాల్పడుతున్న ముఠా గుట్టును రట్టుచేశారు. వారి వ‌ద్ద నుంచి నకిలీ సేల్ డీడ్ పత్రాలు, రూ.10.4 లక్షల నికర నగదు, రబ్బరు స్టాంపులు/సీల్స్, నాన్-జుడీషియల్ స్టాంప్ పేపర్లు, రెవెన్యూ స్టాంపులు, ఒక స్విఫ్ట్ కారు, పది సెల్ ఫోన్లు స‌హా ప‌లు వ‌స్తువుల‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

చాలా కాలంగా అసలు భూ యజమానులు క్లెయిమ్ చేయని ఖాళీ స్థలాలను నిందితులు గుర్తించేవారు. ఆపై ఖాళీగా ఉన్న భూమికి సంబంధించిన సర్టిఫైడ్ కాపీలను సేకరించి నకిలీ, నకిలీ సేల్ డీడ్‌లను సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత ఆ సేల్ డీడ్‌లో ఒరిజినల్ వెండర్‌తో సమానమైన వయస్సు ఉన్న వ్యక్తిని వెతకడం ప్రారంభించి, నకిలీ ఆధార్ కార్డులు, ఇత‌ర గుర్తింపు కార్డులు సృష్టించి, అగ్రిమెంట్ ఆఫ్ సేల్ చేసి డబ్బు వసూలు చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత అక్రమంగా రిజిస్ట్రేషన్లు చేయించుకునేవారు. నకిలీ సేల్ డీడ్‌లను ఉపయోగించడం ద్వారా వారు పార్టీల మధ్య భూ వివాదాలను సృష్టించడానికి, డబ్బు డిమాండ్ చేయడం వంటి అక్రమాల‌కు పాల్ప‌డుతున్నారు. హైద‌రాబాద్ లోనే కాకుండా, రాజ‌ధాని శివారులో ఇలాంటి అనేక భూ అక్ర‌మాల‌కు తెర‌లేపార‌ని సీపీ మహేష్ భగవత్ వెల్లడించారు.

ఎఫ్ఐఆర్‌లో పేర్కొన్న నిందితుల‌ వివ‌రాలు ఇలావున్నాయి..

A-1 : బొమ్మ రామారావు, S/o బస్వా రావు. వయస్సు: 60 సంవత్సరాలు, Occ: రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం, R/o: పశ్చిమ ప్రశాంత్ నగర్, RTO కార్యాలయం సమీపంలో, మల్కపేట్, హైదరాబాద్.

A-2 : బొడ్డు శ్రీనివాస్, S/o. బి. పండరయ్య, వయస్సు: 48 సంవత్సరాలు, Occ: రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్, R/o: ప్రేమ్ నగర్, అంబర్‌పేట్, హైదరాబాద్. N/o: దేవరకొండ, నల్గొండ జిల్లా.

A-3 : గడ్డం శ్యామ్ రావు, S/o. జి. సాయిలు, వయసు; 80 సంవత్సరాలు, Occ: వ్యాపారం, R/o: తిలక్‌నగర్, గోల్నాక, హైదరాబాద్.

A-4 : సుధాగాని కుమార స్వామి, S/o. S. బిక్షపతి, వయస్సు: 48 సంవత్సరాలు, Occ: రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం, R/o: చెర్లపల్లి, కుషాయిగూడ.

A-5 : గంటా రాజశేఖర్ S/o G. వీరమల్లు, వయస్సు: 59 సంవత్సరాలు, Occ: రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం, R/o: రాఘవేంద్ర కాలనీ, సర్వే ఆఫ్ ఇండియా సమీపంలో, ఉప్పల్.

A-6 : మేరుగు జానయ్య S/o M. రాములు, వయస్సు: 42 సంవత్సరాలు, Occ: రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం, R/o: కొరటికల్ (V), ఆత్మకూర్ (M), యాద్రాద్రి భోంగిర్ (D).

A-7 : ఆవుల బాల్‌రాజ్ S/o ఇలయ్య, వయస్సు: 53 సంవత్సరాలు, Occ: సెక్యూరిటీ గార్డ్ కమ్ రియల్ ఎస్టేట్, R/o: ఇందిరా నగర్, గోల్నాక, అంబర్‌పేట్, హైదరాబాద్

A-8 : వల్లపు కృష్ణ, S/o. యాదయ్య, వయస్సు: 41 సంవత్సరాలు, Occ: రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం, R/o: నాదర్‌గుల్, సరూర్‌నగర్, రంగారెడ్డి

A-9 : నౌసు శ్రీధర్, S/o: నౌసు జంగయ్య, వయస్సు: 42 సంవత్సరాలు, Occ: రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం, R/o: తిరుమల హిల్స్, మీర్‌పేట్

A-10 : దయాకర్, R/o: పీర్జాదిగూడ, ప‌రారీలో ఉన్నాడు.

A-11 : హఫీజ్, R/o: హైదరాబాద్, ప‌రారీలో ఉన్నాడు.