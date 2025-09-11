తెలంగాణలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు లైన్ క్లియర్ అయ్యింది. బిసిల రిజర్వేషన్ పెంపుకు గవర్నర్ ఆమోదం తెలిపారు.
Telangana BC Reservations : తెలంగాణ బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్లకు లైన్క్లియర్ అయ్యింది. పంచాయతీరాజ్, మున్సిపల్ చట్ట సవరణకు గవర్నర్ ఆమోదం తెలిపారు. తెలంగాణ గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ ఇంతకాలం పెండింగ్ లో పెట్టిన ఈ రిజర్వేషన్ బిల్లుకు తాజాగా ఆమోదం తెలిపారు. దీంతో 50 శాతం రిజర్వేషన్ల క్యాప్ ఎత్తివేయనున్నారు... గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదలకు గవర్నర్ అనుమతి తెలిపారు. బిసి రిజర్వేషన్లకు ఆమోదం లభించడంతో తెలంగాణలో త్వరలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వెలువడే అవకాశాలున్నాయి.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం జనాభా ప్రాతిపదికన బిసిలకు రిజర్వేషన్లు పెంచాలని నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగానే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బిసిలకు 42శాతం రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది... ఇందుకోసం తెలంగాణ పంచాయితీరాజ్ చట్టం, 2018 లోని సెక్షన్ 285A ని సవరించడానికి ఓ ముసాయిదా ఆర్డినెన్స్ ను రూపొందించింది. అయితే దీనికి గవర్నర్ ఆమోదం అవసరంకాగా ఇంతకాలం తెలంగాణ గవర్నర్ జిష్ణు దేవ్ వర్మ ఆమోదించలేదు. దీంతో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ఆలస్యం అవుతూ వస్తున్నాయి.
బిసిలకు స్థానిక పాలనలో మరింత ఎక్కువగా అవకాశాలు ఇవ్వాలని భావిస్తోంది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. అందుకోసమే లోకల్ బాడీ ఎన్నికల్లో బిసిలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని నిర్ణయించారు... ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా అసెంబ్లీని నిర్వహించి పంచాయితీరాజ్ చట్ట సవరణ బిల్లును ఆమోదించారు. ఇప్పుడు గవర్నర్ కూడా ఈ బిల్లుకు ఆమోదం తెలపడంతో పంచాయితీ, ఎంపిటిసి, జెడ్పిటిసి ఎన్నికలకు లైన్ క్లియర్ అయ్యింది.