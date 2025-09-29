Revanth Reddy: ఫ్యూచర్సిటీతో తెలంగాణకు ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక వసతులు అందిస్తామని, పదేళ్లలో న్యూయార్క్ను మరిపించే నగరంగా తీర్చిదిద్దుతామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు.
Future City Project : రంగారెడ్డి జిల్లా కందుకూరు మండలం మీర్ఖాన్పేటలో ఫ్యూచర్సిటీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (FCDA) కార్యాలయానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేశారు. 15 వేల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో రూ.20 కోట్ల వ్యయంతో నాలుగు నెలల్లో ఈ భవనం పూర్తికానుంది. ఫ్యూచర్సిటీ అభివృద్ధి పనులు, లేఅవుట్లు, పరిశ్రమలకు అనుమతులు ఈ కార్యాలయం నుంచే ఇవ్వనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ 765 చ.కి.మీ విస్తీర్ణంలో, 56 రెవెన్యూ గ్రామాలు, మూడు శాసనసభ నియోజకవర్గాలను కలిగి ఉంది.
ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక వసతులు లక్ష్యం
హైదరాబాద్పై పెరుగుతున్న జనాభా ఒత్తిడిని తగ్గించడం, అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల మౌలిక వసతులు అందించడం లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం ఫ్యూచర్ సిటీ ప్రాజెక్ట్ను చేపట్టింది. ప్రపంచ బ్యాంక్, జైకా వంటి సంస్థలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలలో భాగస్వాములవుతున్నాయి. అలాగే, రావిర్యాల–ఆమనగల్ గ్రీన్ఫీల్డ్ రేడియల్ రోడ్–1 నిర్మాణానికి కూడా సీఎం శంకుస్థాపన చేశారు.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలు
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, “ఫ్యూచర్సిటీపై కొందరు అపార్థాలు సృష్టిస్తున్నారు. నా కోసం కాదు, భవిష్యత్ తరాల కోసం ఈ ప్రాజెక్ట్” అని అన్నారు. ఆయన పదేళ్లలో న్యూయార్క్ను మరిపించే నగరాన్ని నిర్మిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. అలాగే 500 ఫార్చ్యూన్ కంపెనీలను ఈ నగరంలో స్థాపించడం తన కల అని చెప్పారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో 80 కంపెనీలు మాత్రమే ఉన్నాయని గుర్తుచేశారు.
రవాణా సదుపాయాలు, పరిశ్రమలు
ఫ్యూచర్సిటీ నుంచి మచిలీపట్నం వరకు 12 లేన్ల రహదారి నిర్మాణం చేపడతామని సీఎం తెలిపారు. అలాగే చెన్నైకు అమరావతి మార్గంగా బుల్లెట్ ట్రైన్ సదుపాయం కల్పించడానికి కేంద్రం అంగీకరించిందని వివరించారు. సింగరేణికి 10 ఎకరాల భూమిని కేటాయించి, సంవత్సరం లోపే వారి కార్యాలయం నిర్మాణం పూర్తి చేస్తామని చెప్పారు.
మురుగునీటి శుద్ధి, చెరువుల పునరుద్ధరణ
హైదరాబాద్లో రూ.4,739 కోట్లతో 45 మురుగునీటి శుద్ధి కేంద్రాల నిర్మాణం జరుగుతోంది. ఇప్పటికే పూర్తయిన ఆరు ఎస్టీపీ లను సీఎం ప్రారంభించారు. మరో 39 కేంద్రాలకు శంకుస్థాపన చేశారు. అలాగే అంబర్పేట్లో బతుకమ్మకుంట పునరుద్ధరణ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించి, చెరువుల పరిరక్షణకు ప్రాధాన్యత ఇస్తామని చెప్పారు.
మూసీ నది పునరుజ్జీవనం
మూసీ నది గతంలో నగరానికి గొప్ప వనరుగా ఉండేదని, కానీ కాలుష్యం, ఆక్రమణలతో దెబ్బతిందని సీఎం పేర్కొన్నారు. హైటెక్ సిటీ సమీపంలోని తుమ్మడికుంటపై అక్రమ నిర్మాణాలు తొలగించామని, చెరువుల పరిరక్షణలో ఎవరైనా సహకరించాలని ప్రజలను కోరారు.
ఫ్యూచర్సిటీ ప్రాజెక్ట్తో తెలంగాణలో కొత్త అవకాశాలు సృష్టించడమే కాకుండా, చెరువులు, నదులు, శుద్ధి కేంద్రాల ద్వారా పర్యావరణ సమతౌల్యానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.