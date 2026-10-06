తెలంగాణ రాజకీయాల్లో అధికార కాంగ్రెస్, ప్రతిపక్ష బిఆర్ఎస్ పెద్దల ఆస్తుల వ్యవహారం దుమారం రేపుతోంది. ఒకరి ఆస్తులను మరొకరు బైటపెడుతున్నారు… ఈ క్రమంలోనే బిఆర్ఎస్ నేత క్రిశాంక్ అరెస్టయ్యారు.
అధికార కాంగ్రెస్, ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ పార్టీల మధ్య అక్రమ ఆస్తుల వ్యవహారంలో మాటల యుద్దం సాగుతోంది. ఇది చివరికి బీఆర్ఎస్ నేత, మాజీ సోషల్ మీడియా కన్వీనర్ మన్నె క్రిశాంక్ అరెస్టుకు దారితీసింది. సికింద్రాబాద్లోని మెడికవర్ ఆసుపత్రి సమీపంలో ఫ్లెక్సీలు, బ్యానర్లు ఏర్పాటు చేసిన ఘటనలో గోపాలపురం పోలీసులు ఆయనను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కుటుంబంపై ఆరోపణలు చేస్తూ వ్యంగ్యంగా బ్యానర్లు ఏర్పాటు చేశారన్న ఫిర్యాదు నేపథ్యంలో ఈ కేసు నమోదైనట్లు తెలుస్తోంది.
అక్టోబర్ 6, 2026న అంటే ఇవాళ జరిగిన ఈ పరిణామం తెలంగాణ రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. క్రిశాంక్ అరెస్ట్పై బీఆర్ఎస్ తీవ్రంగా స్పందించింది. ఇది రాజకీయ కక్ష సాధింపు చర్యలో భాగమని ఆ పార్టీ ఆరోపించగా.. మరోవైపు ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకున్నట్లు పేర్కొంటున్నారు.
మెడికవర్ ఆసుపత్రి వద్ద వివాదాస్పద బ్యానర్లు
సికింద్రాబాద్లోని మెడికవర్ ఆసుపత్రి పరిసరాల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కుటుంబాన్ని ఉద్దేశిస్తూ వ్యంగ్య వ్యాఖ్యలతో కూడిన ఫ్లెక్సీలు, బ్యానర్లు ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ వ్యవహారంపై టీపీసీసీ ఫిషర్మెన్ కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు సమాచారం.
ఫిర్యాదు ఆధారంగా గోపాలపురం పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి బిఆర్ఎస్ నేత మన్నె క్రిశాంక్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆసుపత్రి పరిసరాల్లో ఏర్పాటు చేసిన బ్యానర్లలో ముఖ్యమంత్రి కుటుంబానికి సంబంధించిన అంశాలను ప్రస్తావిస్తూ ఆరోపణలు చేశారని ఫిర్యాదుదారులు పేర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇప్పటికే సీసీఎస్లో కేసు ఉందంటున్న బీఆర్ఎస్
క్రిశాంక్ అరెస్ట్పై బీఆర్ఎస్ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులు మెడికవర్తో పాటు మరికొన్ని కంపెనీల్లో పెట్టుబడులు పెట్టారంటూ క్రిశాంక్ గతంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించి ఆరోపణలు చేశారని ఆ పార్టీ తెలిపింది. ఈ అంశానికి సంబంధించి ఇప్పటికే సీసీఎస్లో కేసు నమోదైందని బీఆర్ఎస్ నేతలు చెబుతున్నారు. అదే అంశానికి కొనసాగింపుగా ఇప్పుడు గోపాలపురం పోలీస్ స్టేషన్లో మరో కేసు నమోదు చేసి క్రిశాంక్ను అరెస్ట్ చేశారని బీఆర్ఎస్ ఆరోపిస్తోంది. ఒకే ఘటన లేదా అంశానికి సంబంధించి ఒకటి కంటే ఎక్కువ కేసులు నమోదు చేసే విషయంలో సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలను ప్రభుత్వం, పోలీసులు పాటించాలని ఆ పార్టీ పేర్కొంది.
మన్నె క్రిశాంక్ను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మరోసారి లక్ష్యంగా చేసుకుంటోందని బీఆర్ఎస్ ఆరోపించింది. ప్రభుత్వాన్ని, ముఖ్యమంత్రి కుటుంబాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నందుకే కేసులు నమోదు చేసి అరెస్ట్ చేస్తున్నారని ఆ పార్టీ నేతలు విమర్శించారు.
క్రిశాంక్ గతంలో సీఎం కుటుంబానికి సంబంధించిన ఆస్తులు, పెట్టుబడులు, ఆర్థిక వ్యవహారాలపై పలు ప్రశ్నలు లేవనెత్తారని బీఆర్ఎస్ గుర్తుచేసింది. తన ఆరోపణలకు ఆధారాలు ఉన్నాయని చెబుతూ ఆయన మీడియా సమావేశాలు నిర్వహించారని పేర్కొంది. ఇలాంటి ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వకుండా కేసులు, అరెస్టులతో ప్రతిపక్ష గొంతును అణచివేసే ప్రయత్నం జరుగుతోందని బీఆర్ఎస్ విమర్శించింది.
గాంధీ ఆసుపత్రికి క్రిశాంక్ తరలింపు
అరెస్ట్ చేసిన అనంతరం మన్నె క్రిశాంక్ను పోలీసులు వైద్య పరీక్షల కోసం గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. వైద్య పరీక్షల అనంతరం ఆయనను సికింద్రాబాద్ మేజిస్ట్రేట్ ఎదుట హాజరుపరిచే అవకాశం ఉందని సమాచారం.
అరెస్ట్, వైద్య పరీక్షలు, అనంతరం కోర్టు ముందు హాజరుపరిచే ప్రక్రియ సాధారణంగా కేసు నమోదైన సెక్షన్లు, దర్యాప్తు పరిస్థితులు, పోలీసుల తదుపరి చర్యలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ కేసులోనూ తదుపరి పరిణామాలు కోర్టు విచారణ తర్వాత స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తే కేసులా? బీఆర్ఎస్
“ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తే కేసులు, అరెస్టులా?” అంటూ బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించింది. ప్రతిపక్ష నేతలు ప్రభుత్వ విధానాలు, ముఖ్యమంత్రి కుటుంబానికి సంబంధించిన అంశాలపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తే హక్కును ప్రభుత్వం గౌరవించాలని డిమాండ్ చేసింది.
క్రిశాంక్పై నమోదైన కేసులను రాజకీయ కక్ష సాధింపు చర్యలుగా చూడాలని బీఆర్ఎస్ ఆరోపిస్తోంది. ఆయన లేవనెత్తిన ఆరోపణలపై ప్రభుత్వం సమాధానం ఇవ్వాలని, వాటిపై విచారణ అవసరమైతే చట్టపరమైన మార్గాల్లో చేపట్టాలని ఆ పార్టీ కోరుతోంది.
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కుటుంబానికి సంబంధించిన ఆస్తులు, పెట్టుబడులు, ఆర్థిక వ్యవహారాలపై క్రిశాంక్ చేసిన ఆరోపణలకు ప్రభుత్వం సమాధానం ఇవ్వాలని బీఆర్ఎస్ డిమాండ్ చేసింది. ప్రశ్నలు లేవనెత్తిన నేతపై కేసులు నమోదు చేయడం కంటే ఆరోపణల్లో వాస్తవం ఉందా? లేదా? అనే విషయాన్ని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేయాలని కోరింది.
హీటెక్కిన తెలంగాణ రాజకీయాలు
మన్నె క్రిశాంక్ అరెస్ట్తో అధికార కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ మధ్య రాజకీయ వివాదం మరోసారి తీవ్రస్థాయికి చేరింది. ఒకవైపు ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించే ప్రతిపక్ష నేతలపై కేసులు నమోదు చేసి అరెస్ట్ చేస్తున్నారని బీఆర్ఎస్ ఆరోపిస్తుండగా.. మరోవైపు ఫిర్యాదుల ఆధారంగా పోలీసులు చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నారనే వాదన ఉంది.
ప్రస్తుతం క్రిశాంక్పై నమోదైన కేసులో తదుపరి న్యాయ ప్రక్రియ ఎలా సాగుతుంది? ఆయనపై ఎలాంటి సెక్షన్లు నమోదు చేశారు? కోర్టు ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటుంది? అనే అంశాలపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఈ పరిణామాలతో రానున్న రోజుల్లో తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఈ వ్యవహారం మరింత చర్చకు దారితీసే అవకాశం ఉంది.