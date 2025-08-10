Guvvala Balaraju: అచ్చంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే గువ్వల బాలరాజు ఆదివారం నాడు రామచందర్ రావు సమక్షంలో బీజేపీలో చేరారు. పార్టీ కండువా కప్పి బీజేపీలోకి ఆహ్వానించారు.
Guvvala Balaraju joins in BJP: నాగర్కర్నూల్ జిల్లా అచ్చంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే గువ్వల బాలరాజు ఏ పార్టీలో చేరబోతున్నారనే ఉత్కంఠకు తెర పడింది. ఇటీవల బీఆర్ఎస్ నుంచి రాజీనామా చేసిన ఆయన నేడు ( ఆదివారం) భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ)లో చేరారు. తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్ రామచందర్ రావు కమలం పార్టీ కండువా కప్పి అధికారికంగా గువ్వల బాలరాజును పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. ఈ కార్యక్రమం హైదరాబాద్ నాంపల్లిలోని బీజేపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యాలయంలో జరిగింది. గువ్వల బాలరాజుతో పాటు అచ్చంపేట నియోజకవర్గానికి చెందిన పలువురు నాయకులు కూడా కాషాయ కండువా కప్పుకొని, బీజేపీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు.
ప్రజల్లో బీజేపీపై ఆదరణ పెరుగుతున్నదనీ, అలాగే ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేపట్టిన ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు తనను ఆకట్టుకున్నాయని బాలరాజు తెలిపారు. అందుకే ఆయన ఈ పార్టీని ఎంచుకున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణలో బీజేపీని బలపరిచే కార్యాచరణలో గువ్వల బాలరాజు సేవలు కీలకంగా ఉపయోగపడతాయని రామచందర్రావు తెలిపారు.
గువ్వల బాలరాజు గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ కు అత్యంత సన్నిహితుడు, ఆయన అనూహ్యంగా బీఆర్ఎస్ నుంచి రాజీనామా చేయడం రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో సంచలనంగా నిలిచింది. రాజీనామా సమయంలో ఆయన పార్టీ హైకమాండ్ తనపై దాడులు జరిగినా పట్టించుకోలేదని, సరైన గుర్తింపు కూడా లేకపోవడంతో అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. గువ్వల బాలరాజ్ బీఆర్ఎస్ నుండి బీజేపీలోకి చేరడం రాజకీయంగా చర్చనీయంగా మారింది.