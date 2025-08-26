ఈ పూజకు ఉపయోగించే వస్తువులను మనం ఏ ప్రదేశంలో ఉంచుతున్నాం అనేది కూడా చాలా ముఖ్యం అని, వాటి స్థానాన్ని మార్చడం వల్ల జీవితంలో మార్పులు వస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో పూజ గది ఉంటుంది. ఆ పూజ గదిలో ఉంచే ప్రతి వస్తువును చాలా పవిత్రమైనదిగా భావిస్తూ ఉంటుంది. అంతేకాదు.. ప్రతి వస్తువుకీ ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ధూపం, దీపం, అగరబత్తి, అగ్గిపుల్లలను పూజ కోసం ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. వీటితో వాస్తు శాస్త్రానికి కూడా సంబంధం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా అగ్గి పెట్టను పూజ గదిలో సరైన స్థానంలో ఉంచాలి. లేకపోతే.. సమస్యలు ఎదుర్కోవలసి రావచ్చని చెబుతున్నారు. దీని గురించి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
పూజ గదిలో అగ్గిపెట్టే ప్రాముఖ్యత...
అగ్గిపుల్లలను అగ్నికి చిహ్నంగా భావిస్తారు. పూజ సమయంలో దీపం వెలిగించడానికి దీనిని ఉపయోగిస్తారు. కాబట్టి, దీనిని చాలా పవిత్రంగా భావిస్తారు. కాబట్టి, మీరు దానిని సరైన స్థలంలో ఉంచాలి. అప్పుడే మీరు అగ్ని మూలాన్ని నియంత్రించగలుగుతారు. పూజ కోసం ఉపయోగించే అగ్గిపెట్టను పూజకు మాత్రమే ఉపయోగించాలి. దానిని పూజ సామాన్లు ఉంచే ప్రదేశంలో మాత్రమే ఉంచాలి. ఇతర అవసరాల కోసం, ఇతర ప్రదేశాల్లో దానిని ఉంచకూడదు అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
వంట గదిలో వాడిన అగ్గిపెట్టె..
కిచెన్ గ్యాస్ లేదా స్టవ్ నిప్పు ప్రదేశంగా పరిగణిస్తారు. పూజ కోసం వాడే అగ్గి పెట్టెను కిచెన్ లో ఉంచడం అస్థిర వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుంది. అందుకే, పూజ కోసం వాడే అగ్గిపెట్టెను పూజ స్థలంలో మాత్రమే ఉంచడానికి ప్రయత్నించండి. దానిని మరెక్కడైనా ఉంచడం వల్ల మీ జీవితంలో అస్థిరత కూడా పెరుగుతుంది.
పడక గదిలో అగ్గిపెట్టె..
నిద్ర, శాంతి అవసరమైన ప్రదేశంలో పూజ వస్తువులను ఉంచడం వల్ల శక్తి సమతుల్యత దెబ్బతింటుంది. ఇది ఒత్తిడి , అశాంతిని పెంచుతుంది. కాబట్టి, బెడ్రూమ్లో అగ్గిపెట్టెలను తీసుకెళ్లకుండా ప్రయత్నించండి. ఇది మీ జీవితంలో శాంతిని కాపాడుతుంది.
పూజలో ఉపయోగించే వస్తువులు ఎంత పవిత్రంగా ఉంటే, వాటిని సరిగ్గా ఉపయోగించడం, సరైన స్థలంలో ఉంచడం అంత ముఖ్యం. చిన్న అజాగ్రత్త వాస్తు దోషాలను , సమస్యలను పెంచుతుంది. అందువల్ల, పూజలో ఉపయోగించే అగ్గిపెట్టె ఎల్లప్పుడూ సరైన స్థలంలో ఉంచాలి. ఇది మీతో ఆనందం, శాంతి , సానుకూల శక్తిని ఉంచుతుంది.