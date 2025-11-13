ఉత్తర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వాయు కాలుష్య నివారణకు కఠిన చర్యలు చేపట్టింది. ఏకంగా వ్యవసాయ భూములపై శాటిలైట్ నిఘా పెట్టిమరీ రైతులు పంట వ్యర్థాలను దహనం చేయకుండా నిలువరిస్తోంది.
Uttar Pradesh : ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ కఠిన ఆదేశాలు, నిరంతర పర్యవేక్షణ ప్రభావం ఇప్పుడు క్షేత్రస్థాయిలో కనిపిస్తోంది. ఉత్తరప్రదేశ్లో పంట వ్యర్థాలను కాల్చే ఘటనలు గణనీయంగా తగ్గాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రయత్నాలతో రైతులు ఇప్పుడు పంట అవశేషాల నిర్వహణకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను అనుసరిస్తున్నారు.
20 జిల్లాల్లో తగ్గిన పంట వ్యర్థాల దహనం
మధుర, పిలిభిత్, సహారన్పూర్, బారాబంకి, లఖింపూర్ ఖేరి, కౌశాంబి, ఎటా, హర్దోయ్, జలౌన్, ఫతేపూర్, మహారాజ్గంజ్, కాన్పూర్ దేహత్, ఝాన్సీ, మెయిన్పురి, బహ్రైచ్, ఇటావా, గోరఖ్పూర్, అలీగఢ్, ఉన్నావ్, సీతాపూర్ వంటి 20 జిల్లాల్లో పంట వ్యర్థాలను కాల్చే ఘటనలు గణనీయంగా తగ్గాయి. వీటిలో ఎటా, కౌశాంబి, సీతాపూర్, ఉన్నావ్ వంటి జిల్లాల్లో అతి తక్కువ ఘటనలు జరిగాయి. ఇది ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదేశాల ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని తెలియజేస్తుంది.
శాటిలైట్తో కఠిన నిఘా
పంట వ్యర్థాలను కాల్చే ప్రతి ఘటనను శాటిలైట్ ద్వారా పర్యవేక్షించాలని ముఖ్యమంత్రి యోగి అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లు, శాఖలకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అలాగే పంట అవశేషాల నిర్వహణ, కంపోస్టింగ్, బయో-డీకంపోజర్ వంటి టెక్నిక్లపై రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. రైతులు పంట వ్యర్థాలను కాల్చకుండా పర్యావరణ అనుకూల ప్రత్యామ్నాయాలను ఎంచుకునేలా వారికి యంత్రాలు, సాంకేతిక సహాయం కూడా అందిస్తున్నారు.
జరిమానాలు, బాధ్యతల వ్యవస్థ
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంట వ్యర్థాలను కాల్చే వారిపై కఠినమైన జరిమానాల వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసింది.
- రెండు ఎకరాల కంటే తక్కువ పొలంపై ₹2,500
- రెండు నుంచి ఐదు ఎకరాలపై ₹5,000
- ఐదు ఎకరాల కంటే ఎక్కువ పొలంపై ₹15,000 వరకు జరిమానా విధిస్తారు.
ఇది కాకుండా ప్రతి 50 నుంచి 100 మంది రైతులకు ఒక నోడల్ అధికారిని నియమిస్తున్నారు. వీరు తమ ప్రాంతంలో పంట వ్యర్థాలను కాల్చే ఘటనలపై నిఘా ఉంచి, నివారణ చర్యలు తీసుకుంటారు.
ప్రభుత్వ లక్ష్యం: పర్యావరణంపై రైతులకు అవగాహన
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యం కేవలం శిక్షించడం మాత్రమే కాదు, పర్యావరణ పరిరక్షణపై రైతులకు అవగాహన కల్పించడం కూడా. పరిపాలనా అధికారుల పర్యవేక్షణ, అవగాహన కార్యక్రమాలతో ఇప్పుడు రైతులు పంట వ్యర్థాల నుంచి ఎరువులు, బయోఫర్టిలైజర్లు తయారు చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు.