Covid-19 Tests: ప్ర‌పంచంలోని ప‌లు దేశాల్లో మ‌ళ్లీ క‌రోనావైర‌స్ బారిన‌ప‌డుతున్న కొత్త వారి సంఖ్య క్ర‌మంగా పెరుగుతుండ‌టంపై స‌ర్వ‌త్రా ఆందోళ‌న వ్య‌క్త‌మ‌వుతోంది. ప్ర‌స్తుతం కోవిడ్-19 ఉప్పెన‌కు కార‌ణ‌మైన ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ కేసులు భార‌త్ లోనూ వెలుగుచూడ‌టంతో కేంద్ర ప్ర‌భుత్వం అప్ర‌మ‌త్త‌మైంది. అలాగే రాష్ట్ర ప్ర‌భుత్వాల‌ను సైతం అల‌ర్ట్ చేస్తూ క‌రోనా వైరస్ వ్యాప్తి నిరోధానికి చ‌ర్య‌లు తీసుకోవాల‌ని సూచించింది. ఈ క్ర‌మంలోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం అంత‌ర్జాతీయ ప్ర‌యాణికుల‌కు సంబంధించి మ‌రో కీల‌క నిర్ణ‌యం తీసుకుంది. ప్ర‌స్తుతం క‌రోనా వైర‌స్ వ్యాప్తి అధికంగా ఉన్న దేశాల నుంచి వ‌చ్చే ప్ర‌యాణికుల‌కు కోవిడ్-19 ఆర్టీపీసీఆర్ ప‌రీక్ష‌లు త‌ప్ప‌నిస‌రి చేస్తూ నిర్ణ‌యం తీసుకుంది.

వివ‌రాల్లోకెళ్తే.. ప్రపంచంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కోవిడ్ కేసులు పెరుగుతున్నందున, చైనా, జపాన్, దక్షిణ కొరియా, హాంకాంగ్, థాయ్‌లాండ్ నుండి వ‌చ్చే అంతర్జాతీయ ప్ర‌యాణికుల‌కు RT-PCR ప‌రీక్ష‌లు తప్పనిసరి అని కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవియా చెప్పారు. రాగానే, ఈ దేశాల నుండి ప్రయాణీకులెవరైనా రోగలక్షణంగా గుర్తించబడితే లేదా కోవిడ్‌కు పాజిటివ్ అని తేలితే, అతన్ని లేదా ఆమెను క్వారంటైన్‌లో ఉంచుతారని ఆయన చెప్పారు.

చైనా, జపాన్, దక్షిణ కొరియా, హాంకాంగ్ మరియు థాయ్‌లాండ్ నుండి వచ్చే అంతర్జాతీయ ప్రయాణీకులకు ప్రస్తుత ఆరోగ్య స్థితిని ప్రకటించడానికి ఎయిర్ సువిధ ఫారమ్ నింపడం తప్పనిసరి అని కేంద్రం పేర్కొందని వార్తా సంస్థ ఏఎన్ఐ నివేదించింది.

Covid19 | Air Suvidha form filling to declare current health status to be made compulsory for international passengers arriving from China, Japan, South Korea, Hong Kong and Thailand pic.twitter.com/tX4Yrr6j4U