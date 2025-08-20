Today’s News Roundup 19th August 2025: ఇవ్వాళ్టి వార్తల్లోని ప్రధానాంశాలు విపక్షాల అభ్యర్థిగా జస్టిస్ బి. సుదర్శన్ రెడ్డి, మిస్ యూనివర్స్ ఇండియగా మాణికా విశ్వకర్మ, 6 వేల విద్యార్థి వీసాలు రద్దు, సూర్యకుమార్ కెప్,, ఆసియా కప్ 2025 కోసం టీమిండియా సిద్దం
Today’s News Roundup 19th August 2025: ఇవ్వాళ్టి వార్తల్లోని ప్రధానాంశాలు
విపక్షాల అభ్యర్థిగా జస్టిస్ బి. సుదర్శన్ రెడ్డి
విపక్షాల ‘ఇండియా’ కూటమి తమ ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా జస్టిస్ బి. సుదర్శన్ రెడ్డి (Sudarshan Reddy)ని బరిలో దింపింది. కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గే మంగళవారం జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి పేరును విపక్షాల ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఖర్గే మాట్లాడుతూ, ఈ పోటీ “రాజకీయ పోటీ” కాదని, అది “సైద్ధాంతిక యుద్ధం” అని స్పష్టమయినట్లు చెప్పారు.
జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి పేదల పక్షాన నిలిచిన వ్యక్తిగా, రాజ్యాంగాన్ని కాపాడిన న్యాయస్థానం కోసం సేవలు అందించిన న్యాయవాది. గోవాకు మొదటి లోకాయుక్తగా కూడా సేవలు అందించారు. ఈ సారి తెలుగు వ్యక్తిని ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా నిలబడడం ప్రత్యేకం. విపక్షాల కూటమి ఈ నిర్ణయంతో ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో తమ సాంకేతిక, సైద్ధాంతిక విశ్లేషణను ప్రజలకు అందిస్తూ, సాధారణ ప్రజల మద్దతును పొందాలన్న లక్ష్యంతో ముందుకొచ్చింది.
పీసీ ఘోష్ నివేదిక నిలిపేయండి: కేసీఆర్
కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో అవకతవకలను పరిశీలించిన జస్టిస్ పి.సి. ఘోష్ కమిషన్ నివేదికను రద్దు చేయాలని మాజీ ముఖ్యమంత్రి కె. చంద్రశేఖర్రావు (కేసీఆర్), మాజీ మంత్రి టి.హరీశ్రావులు హైకోర్టులో మంగళవారం వేర్వేరు పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. ఈ పిటిషన్లలో పేర్కొన్న విధంగా మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల నిర్మాణంలో చోటుచేసుకున్న సమస్యలపై న్యాయ విచారణ కోసం 2024 మార్చి 14న ప్రభుత్వం జీవో 6 ద్వారా కమిషన్ను నియమించింది. కేసీఆర్, హరీశ్రావులు ఈ జీవో, కమిషన్ నిర్ణయాలను సవాలుగా హైకోర్టులో సమర్పించారు.
ప్రతివాదులుగా ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, నీటిపారుదల శాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి, జస్టిస్ ఘోష్ కమిషన్ను పేర్కొన్నారు. పిటిషన్ల ప్రకారం ఆ సమయంలో భారత రాష్ట్ర సమితి ప్రభుత్వాన్ని అప్రతిష్ఠపరచడం కోసం రాజకీయ వ్యూహంలో భాగంగా కమిషన్ను నియమించారని, ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా నివేదిక రూపొందించబడిందని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ పిటిషన్లు హైకోర్టు రిజిస్ట్రీలో పరిశీలనలో ఉన్నాయి, తర్వాతి రాయితీల కోసం కోర్టు నిర్ణయం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.
మిస్ యూనివర్స్ ఇండియగా మాణికా విశ్వకర్మ..
రాజస్థాన్లోని గంగానగర్ జిల్లా వాసి మాణికా విశ్వకర్మ మిస్ యూనివర్స్ ఇండియా-2025గా గెలుపొందారు. 22 ఏళ్ల మాణికా ఈ ఏడాది చివర్లో థాయిలాండ్లో జరగనున్న మిస్ యూనివర్స్ పోటీల్లో భారత్ తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించనున్నారు. జైపూర్లోని జీ-స్టూడియోలో జరిగిన పోటీల్లో ఎంపికైన మాణికాకు 2024 మిస్ యూనివర్స్ ఇండియా రియా సింఘా మంగళవారం తెల్లవారుజామున కిరీటాన్ని అందజేశారు.
ఈ సందర్భంగా మాణికా విశ్వకర్మ మాట్లాడుతూ.. ఈ స్థాయికి చేరుకోవడానికి కుటుంబం, సామాజిక వర్గం స్థిరమైన మద్దతే కారణమన్నారు. పేద కుటుంబాలకు ఆర్థిక సాయం చేయడం కంటే మహిళా విద్యను ప్రాధాన్యం ఇస్తానని చెప్పారు. పోటీలో న్యాయ నిర్ణేతలుగా మిస్ యూనివర్స్ ఇండియా సంస్థ యజమాని నిఖిల్ ఆనంద్, సినీ కథానాయిక ఊర్వశీ రౌటేలా, అశ్లే రొబెల్లో, సినీ నిర్మాత ఫర్హాద్ సామ్జీ వ్యవహరించారు.
6 వేల విద్యార్థి వీసాలు రద్దు...
అమెరికాలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రభుత్వం కఠినంగా వ్యవహరిస్తోంది. వలసదారుల విధానాన్ని మరింత కఠినంగా అమలు చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో విదేశీ విద్యార్థుల వీసాలు పెద్ద ఎత్తున రద్దు చేయబడుతున్నాయి. 2025 జనవరి నుంచి ఇప్పటివరకు 6,000 మందికి పైగా విద్యార్థుల వీసాలను రద్దు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
వీటిలో 4,000 మంది చట్ట ఉల్లంఘనలు, డ్రంకెన్ డ్రైవ్, దాడులు, దోపిడీ వంటి నేరాలకు పాల్పడ్డవారని పేర్కొన్నారు. అదేవిధంగా హమాస్ ఉగ్రవాద సంస్థకు నిధులు సమీకరిస్తున్నందుకు 200–300 మంది విదేశీ విద్యార్థుల వీసాలను ఇమిగ్రేషన్ అండ్ నేషనాలిటీ చట్టం (INA) ప్రకారం రద్దు చేశారు. ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు అన్ని క్యాటగిరీల్లో సుమారు 40,000 వీసాలు రద్దు అయ్యాయి. ఇది జో బైడెన్ ప్రభుత్వంలో రద్దైన 16,000 వీసాల కంటే గణనీయంగా ఎక్కువ.
కీలక బిల్లు.. నేరం చేస్తే.. పీఎం అయినా సీఎం అయినా ఒక్కటే...
కేంద్ర ప్రభుత్వం బుధవారం లోక్సభలో మూడు కీలక బిల్లులను ప్రవేశపెట్టనుంది. వీటిలో ప్రధానమైనది సిట్టింగ్ మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రులు, ప్రధానమంత్రి, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల మంత్రులపై తీవ్రమైన నేరారోపణలున్నా పదవుల నుండి తొలగించే బిల్లు. ప్రతిపాదిత చట్టం ప్రకారం.. దు సంవత్సరాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ జైలు శిక్ష విధించదగిన నేరానికి సంబంధించిన ఆరోపణలపై 30 రోజుల పాటు అరెస్ట్ లేదా నిర్బంధం ఉన్నట్లయితే ఆ వ్యక్తి తన పదవి నుంచి 31వ రోజు తొలగించబడతారు.
ఈ బిల్లు రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 75లో కొత్త 5(A) నిబంధనను చేర్చడానికి ప్రతిపాదించబడింది. నిబంధన ప్రకారం..“ఒక మంత్రి వరుసగా 30 రోజులు పదవిలో ఉన్నప్పుడు ఐదు సంవత్సరాల కిందట శిక్ష విధించదగిన నేరం కోసం అరెస్ట్ అయితే, ప్రధానమంత్రి సలహా మేరకు 31వ రోజున రాష్ట్రపతి వారిని పదవి నుండి తొలగిస్తారు. 31వ రోజున రాష్ట్రపతికి నివేదిక అందజేయకపోయినపక్షంలో, తదుపరి రోజు నుంచి స్వయంచాలకంగా తొలగింపబడతారు.” ఇది హత్య, పెద్ద అవినీతి వంటి తీవ్రమైన నేరాలపై వర్తిస్తుంది. ప్రస్తుతం ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఇంకా ఈ బిల్లుపై తమ స్పందన ఇవ్వలేదు. బిల్లుతో సంబంధిత మరిన్ని వివరాలు ఇంకా వెల్లడించాల్సి ఉంది.
ఏపీలో పీ4: పేదరిక నిర్మూలన కార్యక్రమం ప్రారంభం
ఆంధ్రప్రదేశ్లో పేదరిక నిర్మూలన కోసం ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన పీ4 అమలు కార్యక్రమాన్ని సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రారంభించారు. ఉగాది రోజు ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమంలో ఇప్పటి వరకు దాదాపు 13 లక్షల బంగారు కుటుంబాలను గుర్తించారు. మార్గదర్శులుగా 1.40 లక్షల మంది పారిశ్రామిక వేత్తలు, ప్రవాసాంధ్రులు ముందుకొచ్చారు. పీ4 కార్యక్రమం ద్వారా ప్రభుత్వ విధానాలు పేదరిక నిర్మూలన, ఆర్థిక స్వావలంబన, సామాజిక సేవలను సమర్థవంతంగా చేరవేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి.
సూర్యకుమార్ కెప్, శుభ్మన్ వైస్! ఆసియా కప్ 2025 కోసం టీమిండియా సిద్దం
వచ్చే సెప్టెంబర్ 9 నుండి దుబాయ్లో జరగనున్న టీ-20 ఫార్మాట్ ఆసియా కప్ కోసం భారత జట్టును అజిత్ అగార్కర్ నేతృత్వంలోని సెలక్షన్ కమిటీ తాజాగా ప్రకటించింది. అంచనాలకు భిన్నంగా సూర్యకుమార్ యాదవ్ కెప్టెన్గా, శుభ్మన్ గిల్ వైస్-కెప్టెన్గా బాధ్యతలు ఇచ్చారు. గాయంతో జట్టుకు దూరమైన రిషభ్ పంత్ స్థానంలో జితేష్ శర్మ వికెట్ కీపింగ్ బాధ్యతలు చేపడుతున్నారు. సీనియర్ బౌలర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అక్షర్ పటేల్, వరుణ్ చక్రవర్తి, కుల్దీప్ ప్రధాన బౌలర్లు గా ఉంటే, హార్దిక్ పాండ్యా, తిలక్ వర్మ, శివమ్ దూబే, సంజు శాంసన్ లాంటి బ్యాట్స్మెన్ జట్టును బలపరిచే అవకాశం ఉంది.
భారత జట్టు ఇదే..
సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), శుభ్మన్ గిల్ (వైస్ కెప్టెన్), అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, జితేశ్ శర్మ (వికెట్ కీపర్), జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్షదీప్ సింగ్, వరుణ్ చక్రవర్తి, కుల్దీప్, సంజు శాంసన్, హర్షిత్ రాణా, రింకుసింగ్,