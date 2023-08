భారత్ ‘‘విశ్వ మిత్ర’’గా ఉద్భవించింది.. ఆ మూడు చెడులను వదిలించుకోవాలి: ఎర్రకోట వద్ద మోదీ ప్రసంగం

భారత స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా మంగళవారం దేశవ్యాప్తంగా వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఎర్రకోట జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. అనంతరం ప్రధాని మోదీ దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. ‘‘ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్యం. ఇప్పుడు జనాభా పరంగా అగ్రగామి దేశం. ఇంత పెద్ద దేశం.. నా కుటుంబంలోని 140 కోట్ల మంది సభ్యులు ఈ రోజు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నారు. ఈ గొప్ప పండుగ సందర్భంగా దేశంలోని కోట్లాది ప్రజలకు, భారతదేశాన్ని ప్రేమించే, భారతదేశాన్ని గౌరవించే కోట్లాది మంది ప్రజలకు నేను అనేక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. భారత స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో తమ వంతు సహకారం అందించిన ధైర్యవంతులందరికీ నా నివాళులు అర్పిస్తున్నాను’’ అని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు.

భారతదేశ చైతన్యం, భారతదేశ సామర్థ్యం పట్ల ప్రపంచంలో కొత్త ఆకర్షణ, కొత్త విశ్వాసం ఏర్పడిందని అన్నారు. అంతేకాకుండా ప్రధాని మోదీ తన ప్రసంగంలో దేశంలోని ప్రజలను ‘‘పరివార్జన్’’ (కుటుంబ సభ్యులు) అని పదేపదే ప్రస్తావించారు. ఈ సందర్భంగా మణిపూర్‌లో శాంతి కోసం ఎర్రకోటపై నుంచి ప్రధాని మోదీ విజ్ఞప్తి చేశారు. దేశం మణిపూర్ ప్రజలతో ఉందని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. మణిపూర్ ప్రజలు కొద్ది రోజులుగా కొనసాగిస్తున్న శాంతిని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని కోరారు. శాంతి మాత్రమే పరిష్కారానికి మార్గాన్ని కనుగొంటుందని చెప్పారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పరిష్కారం కోసం అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయని చెప్పారు.

‘‘ఈ సంవత్సరం, దేశంలోని అనేక రాష్ట్రాలు ఊహించలేని సంక్షోభాన్ని చవిచూశాయి. బాధిత కుటుంబాలందరికీ నేను నా సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాను. ఆ సంక్షోభాన్ని అధిగమించడానికి రాష్ట్ర, కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కలిసి పనిచేస్తాయని వారికి హామీ ఇస్తున్నాను. ఈశాన్యంలో ముఖ్యంగా మణిపూర్‌లో హింసాత్మక కాలం ఏర్పడింది. చాలా మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. తల్లులు, కుమార్తెల గౌరవంతో ఆడుకున్నారు. అయితే కొద్ది రోజులుగా ఈ ప్రాంతంలో శాంతి నెమ్మదిగా తిరిగి వస్తోంది. భారతదేశం మణిపూర్‌తో నిలుస్తుంది’’ అని ప్రధాని మోదీ చెప్పారు.

ప్రధాని మోదీ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ప్రసంగంలో ‘‘3D’’ మంత్రాన్ని జపించారు. నేడు భారత్‌కు జనాభా, ప్రజాస్వామ్యం, వైవిధ్యం (demography, democracy, diversity) ఉన్నాయని.. ఈ మూడింటితో కలిసి దేశం కలలను సాకారం చేయగల సామర్థ్యం ఉందని చెప్పారు. “నేను గత 1000 సంవత్సరాల గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఎందుకంటే దేశం ముందు మరోసారి అవకాశం ఉందని నేను చూస్తున్నాను. ఇది అమృత్ కాల్ మొదటి సంవత్సరం. ఇప్పుడు మనం ఏది చేసినా, మనం ఏ అడుగు వేసినా, ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా.. అది రాబోయే 1,000 సంవత్సరాలకు మన దిశను నిర్దేశిస్తుంది. అది భారతదేశ విధిని వ్రాయబోతోంది. దేశంలో అవకాశాలకు కొదవలేదు.. అంతులేని అవకాశాలను అందించే సత్తా దేశానికి ఉంది.

కోవిడ్ 19 మహమ్మారి తర్వాత కొత్త ప్రపంచ క్రమం, కొత్త భౌగోళిక-రాజకీయ సమీకరణం రూపుదిద్దుకుంటోంది. భౌగోళిక రాజకీయాల నిర్వచనం మారుతోంది. నేడు 140 కోట్ల మంది సామర్థ్యం కొత్త ప్రపంచ క్రమాన్ని రూపొందించడంలో చూడవచ్చు. భారతదేశం సామర్ధ్యం, అవకాశాలు విశ్వాసంకు సంబంధించిన కొత్త శిఖరాలను దాటబోతున్నాయి. ఈ కొత్త విశ్వాస శిఖరాలు.. కొత్త సామర్థ్యాలతో ముందుకు సాగుతాయి. నేడు భారతదేశం జీ20 సమ్మిట్‌కు ఆతిథ్యం ఇచ్చే అవకాశాన్ని పొందింది. . గత సంవత్సర కాలంగా G20 అనేక ఈవెంట్‌లు భారతదేశంలోని ప్రతి మూలలో జరిగిన తీరు.. భారతదేశ సాధారణ ప్రజల సామర్థ్యాన్ని, భారతదేశ వైవిధ్యాన్ని ప్రపంచానికి తెలియజేసింది.

సంస్కరణలు, పనితీరు, పరివర్తన దేశాన్ని మారుస్తున్నాయి. 2014లో అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో 10వ స్థానంలో ఉన్నాం. నేడు 140 కోట్ల మంది భారతీయుల కృషితో ఐదో స్థానానికి చేరుకున్నాం. దేశాన్ని తన కబంధ హస్తాల్లో ఉంచిన అవినీతి భూతం నుంచి బలమైన ఆర్థిక వ్యవస్థను సృష్టించాము’’ అని ప్రధాని మోదీ చెప్పారు.

సంప్రదాయ నైపుణ్యాలు ఉన్న వారి కోసం వచ్చే నెలలో రూ. 13,000 నుంచి 15,000 కోట్ల కేటాయింపుతో విశ్వకర్మ పథకాన్ని ప్రభుత్వం ప్రారంభించనుందని ప్రధాని మోదీ ప్రకటించారు. జన్ ఔషధి కేంద్రాలను ప్రభుత్వం 10 వేల నుంచి 25 వేలకు పెంచనున్నట్లు తెలిపారు. దేశంలో ద్రవ్యోల్బణం నియంత్రణకు అనేక చర్యలు తీసుకున్నామని, ఈ దిశగా మా ప్రయత్నం కొనసాగుతుందని ప్రధాని మోదీ చెప్పారు.

‘‘ప్ర‌పంచం ఇంకా క‌రోనా నుంచి కోలుకోలేదు.. యుద్ధం మ‌రో సంక్షోభానికి దారి తీసింది. నేడు ప్ర‌పంచం ద్రవ్యోల్బ‌ణ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. ద్రవ్యోల్బణం మొత్తం గ్లోబల్ ఎకానమీని తన కబంధ హస్తాల్లో ఉంచింది. మనకు అవసరమైన వస్తువులను దిగుమతి చేసుకున్నప్పుడు, ద్రవ్యోల్బణాన్ని కూడా దిగుమతి చేసుకుంటాము. కానీ, ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రించడానికి భారతదేశం అన్ని ప్రయత్నాలు చేసింది. ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాల కంటే మన పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉన్నందున మనం సంతృప్తి చెందలేము. ద్రవ్యోల్బణం భారం నా దేశ పౌరులపై మరింత పడకుండా చూడడానికి మరిన్ని చర్యలు తీసుకోవాలి. మేము ఆ చర్యలు తీసుకుంటాము. నా ప్రయత్నాలు కొనసాగుతాయి’’ మోదీ అన్నారు.

2014లో దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే స్థిరమైన, బలమైన ప్రభుత్వం అవసరమని ప్రజలు నిర్ణయించుకున్నారు. అస్థిరత శకం నుంచి భారత్ విముక్తి పొందింది. మా విధానాలకు 'నేషన్ ఫస్ట్' పునాది.. 2014, 2019లో ప్రజలు అలాంటి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఇది సంస్కరణలను ఉపసంహరించుకోవడానికి నాకు బలాన్ని ఇచ్చింది. యువత యొక్క శక్తిపై నాకు నమ్మకం ఉంది, యువతకు సామర్థ్యం ఉంది, మా విధానాలు, ఆచారాలు వారికి బలాన్ని అందించడానికి ఉద్దేశించబడ్డాయి. మన యువత భారతదేశాన్ని ప్రపంచంలోని మొదటి మూడు స్టార్టప్ ఎకోసిస్టమ్‌కు తీసుకువెళ్లారు.

కోవిడ్ మహమ్మారి తర్వాత సంపూర్ణ ఆరోగ్య సంరక్షణ అవసరం అని తేలింది. మేము ప్రత్యేక ఆయుష్ డిపార్ట్‌మెంట్‌ను స్థాపించాము. ఇప్పుడు ప్రపంచం ఆయుష్, యోగాను గమనిస్తోంది. మన నిబద్ధత కారణంగా ప్రపంచం ఇప్పుడు మనల్ని గమనిస్తోంది. నేడు ప్రపంచం సాంకేతికతతో నడిచేది. రాబోయే కాలం సాంకేతికతతో ప్రభావితమవుతుంది. భారతదేశం దానిలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది

నా దేశంలోని తల్లులు, సోదరీమణులు, కుమార్తెల సామర్థ్యానికి నేను కృతజ్ఞతలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. వ్యవసాయ రంగంలో భారతదేశం ముందుకు సాగడానికి రైతులు చేసిన కృషికి నేను ధన్యవాదాలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను.

భారతదేశ సామర్థ్యాలు అంతరిక్ష సాంకేతికత వేగంగా పెరుగుతోంది. డీప్ సీ మిషన్, రైల్వేల ఆధునీకరణ - వందే భారత్, బుల్లెట్ రైలు - మేము అన్ని పని చేస్తున్నాము. ఇంటర్నెట్ పల్లెకు చేరుకుంది. మేము నానో యూరియాపై పని చేస్తున్నప్పుడు.. మేము సేంద్రీయ వ్యవసాయంపై కూడా దృష్టి పెడుతున్నాము. ఈ ప్రభుత్వం శంకుస్థాపన చేస్తున్న ప్రాజెక్టులు ఈ ప్రభుత్వ హయాంలో కూడా ప్రారంభమవుతాయి. ఈ రోజుల్లో నేను శంకుస్థాపన చేస్తున్న అన్ని ప్రాజెక్టులను నేనే ప్రారంభిస్తానని మీరందరూ గమనిస్తున్నారు.

పేదరికం తగ్గితే మధ్యతరగతి వర్గాల బలం పెరుగుతుంది.. రానున్న ఐదేళ్లలో ఇది మోదీ గ్యారెంటీ. ప్రపంచంలో ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో దేశం అగ్రస్థానంలో ఉంటుంది. పేదరికం నుంచి బయటపడిన 13.5 కోట్ల మంది ప్రజలు మధ్యతరగతి బలం.

మన బలగాలను యవ్వనంగా, యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉంచడానికి నిరంతర సంస్కరణలు జరుగుతున్నాయి. గతంలో బాంబు పేలుళ్ల గురించి వినేవాళ్ళం, కానీ నేడు దేశం సురక్షితంగా ఉంది. భద్రత, శాంతి ఉన్నప్పుడే అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించగలం. కొత్త పార్లమెంటు భవనం కావాలంటూ గత 25 ఏళ్లుగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి.. కొత్త పార్లమెంట్‌ సముదాయాన్ని గడువులోగా పూర్తి చేసేలా హామీ ఇచ్చాం. ఇది కొత్త భారత్.. ఇది ఆత్మస్థైర్యం నింపిన భారత్.

2047లో అభివృద్ధి చెందిన భారతదేశం అనేది కేవలం కల కాదు. 140 కోట్ల మంది భారతీయుల తీర్మానం. అతిపెద్ద బలం (అభివృద్ధి చెందిన దేశం) జాతీయ లక్షణం. అభివృద్ధి చెందిన అన్ని దేశాలకు ఒక ముఖ్యమైన ఉత్ప్రేరక ఏజెంట్ వారి జాతీయ లక్షణం. భారతదేశం 'విశ్వ మిత్ర' (ప్రపంచ మిత్రుడు)గా ఉద్భవించింది. 'విశ్వ మంగళ్' (ప్రపంచ సంక్షేమం)కి దేశం బలమైన పునాది వేస్తోంది’’ అని ప్రధాని మోదీ అన్నారు.

2047లో భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చి 100 సంవత్సరాలు పూర్తవుతుందని.. అది అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా అవుతుందని నాకు నమ్మకం ఉందని ప్రధాని మోదీ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. అవినీతి, బంధుప్రీతి, బుజ్జగింపులను మూడు పాపాలుగా అభివర్ణించిన ప్రధాని మోదీ వాటిని వదిలించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. భారతదేశం అభివృద్ధి చెందడానికి సుచిత, పారదర్శకత), నిష్పకికతని ప్రోత్సహించడం సమిష్టి బాధ్యత అని అన్నారు.

మహిళా స్వయం సహాయక బృందాలను ప్రధాని మోదీ ప్రశంసించారు. ‘‘నేడు,10 కోట్ల మంది మహిళలు మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాలతో అనుబంధం కలిగి ఉన్నారు. గ్రామాల్లో 2 కోట్ల 'లఖపతి దీదీ' నా కల’’ అని ప్రధాని మోదీ తన స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ప్రసంగంలో చెప్పారు.



అవినీతి భారతదేశ సామర్థ్యాన్ని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసిందని.. అవినీతికి వ్యతిరేకంగా పోరాడటం మోదీ జీవితకాల నిబద్ధత అని చెప్పారు. మన కుమార్తెలపై ఎలాంటి అఘాయిత్యాలు జరగకుండా చూసుకోవడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని అన్నారు. సంక్షేమ పథకాల్లో 10 కోట్ల మంది నకిలీ లబ్ధిదారులను తమ ప్రభుత్వం తొలగించిందని.. అక్రమంగా సంపాదించిన ఆస్తుల జప్తు 20 రెట్లు పెరిగిందని తెలిపారు. బుజ్జగింపు రాజకీయాలు సామాజిక న్యాయంపై చాలా హాని కలిగించాయని అన్నారు. అవినీతిని ఏ రూపంలోనూ సహించకూడదని దేశం నిర్ణయించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు.

‘‘మేము తత్వాలను అందించాము. ప్రపంచం ఇప్పుడు వాటిపై భారతదేశంతో కనెక్ట్ అవుతోంది. పునరుత్పాదక ఇంధన రంగం కోసం, మేము ఒక సూర్యుడు, ఒకే ప్రపంచం, ఒకే గ్రిడ్ అని చెప్పాము. కోవిడ్ తర్వాత మా విధానం One World, One Help అని ప్రపంచానికి చెప్పాము. G20 సమ్మిట్ కోసం, 'ఒకే ప్రపంచం, ఒక కుటుంబం, ఒక భవిష్యత్తు' అనే ఆలోచనపై దృష్టి పెట్టాలి.

నా వాగ్దానాలతో 2014లో ప్రజలు నన్ను అధికారంలోకి తెచ్చారు. పనితీరు కారణంగా 2019లో నన్ను ఆశీర్వదించారు. రాబోయే 5 సంవత్సరాలలో అపూర్వమైన అభివృద్ధి సాధించబోతున్నాం. ఈ రోజు,నేను ఎర్రకోట నుండి మీ సహాయాన్ని మరియు ఆశీర్వాదాలను కోరుతున్నాను. 2047లో దేశం స్వాతంత్ర్యం 100వ సంవత్సరాన్ని జరుపుకోనుండగా.. భారతదేశం యొక్క త్రివర్ణ పతాకం అభివృద్ధి చెందిన భారతదేశపు త్రివర్ణంగా ఉండాలి. మనం దానిని ఆపకూడదు

వచ్చే ఆగస్టు 15న ఎర్రకోట నుండి దేశం సాధించిన విజయాల గురించి వివరిస్తాను. స్వాతంత్య్ర సమరయోధులు కలలుగన్న దేశాన్ని రాబోయే తరానికి మెరుగైన, సంపన్నమైన దేశాన్ని అందించాల్సిన పెద్ద బాధ్యత మనందరిపై ఉంది. అదనపు శక్తి భారతదేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తుంది. అది మహిళల నేతృత్వంలోని అభివృద్ధి. నేడు భారతదేశం అత్యధిక మహిళా పైలట్‌లను కలిగి ఉందని గర్వంగా చెప్పగలదు. అది చంద్రయాన్ లేదా మూన్ మిషన్ అయినా.. మహిళలే కార్యక్రమాలకు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు’’ అని మోదీ ఎర్రకోట వేదికగా పేర్కొన్నారు.

‘‘నీతి సాహి, రితీ నయీ, గతి సాహి, రాహ్ నయీ. ఈ అమృతకాల్ మనందరికీ కర్తవ్య కాలం. దేశం కోసం మనం జీవించడానికి ఇదే సరైన సమయం’’ అని మోదీ పేర్కొన్నారు.