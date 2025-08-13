Dharmasthala: ధర్మస్థలలో శవాలను పూడ్చారన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఫిర్యాదు చేసిన సుజాత భట్ కనిపించడం లేదు. ఆమె కూతురు అనన్య భట్ గురించి ఎలాంటి ఆధారాలు లేకపోవడంతో పోలీసులు తలలు పట్టుకుంటున్నారు.
Dharmasthala Case: ధర్మస్థలలో వందలాది శవాలను పూడ్చారన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో కేవలం రాష్ట్రం మాత్రమే కాదు దేశం మొత్తం దృష్టి ఆకర్షించింది. తాజాగా ధర్మస్థల అస్థిపంజరాల కేసు మరో మలుపు తిరిగింది. కేసులో ఫిర్యాదు చేసిన సుజాత భట్ ఇప్పుడు పోలీసులకు దొరకడం లేదని సమాచారం. ఆమె ఆరోపణలకు ఎలాంటి ఆధారాలు లేకపోవడంతో పోలీసులు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు.
సుజాత భట్ ఫిర్యాదులో ఏముంది?
2003లో తన కూతురు అనన్య భట్ మణిపాల్ మెడికల్ కాలేజీలో MBBS చదువుతున్నప్పుడు ధర్మస్థలకు వెళ్లి మిస్సింగ్ అయ్యిందని సుజాత భట్ ఫిర్యాదు చేసింది. దేవాలయ సిబ్బంది తన కూతుర్ని ఎత్తుకెళ్లడం కొందరు చూశారనీ, బెల్తంగడి పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్తే ఫిర్యాదు తీసుకోకుండా తిట్టి పంపించారని ఆరోపించింది. వీరేంద్ర హెగ్గడే, ఆయన తమ్ముడు హర్షేంద్ర హెగ్గడే తనని వేధించారని కూడా ఆరోపించారు.
ఆ రోజు రాత్రి దేవాలయ సిబ్బంది తనని కిడ్నాప్ చేసి, చిత్రహింసలు పెట్టి, తలపై కొట్టడంతో మూడు నెలలు కోమాలో ఉన్నానని పేర్కొన్నారు. తాజాగా ఒక వ్యక్తి చేసిన ఫిర్యాదు విషయం తెలిసి.. తన కూతురి అస్థిపంజరం దొరికితే తనకివ్వమని కోరింది.
సుజాతా భట్ పోలీసుల విచారణకు సహకరించడం లేదా?
ఫిర్యాదు చేసిన తర్వాత సుజాత భట్ పోలీసుల ముందుకు రాలేదు. ఆమె తరపు న్యాయవాది కూడా విచారణకు సహకరించలేదు. అనన్య భట్ ఫోటో లేదా ఏవైనా డాక్యుమెంట్స్ అడిగితే, 'ఇంట్లో మంటలు చెలరేగి అన్నీ కాలిపోయాయి' అని సుజాత భట్ చెప్పింది. కూతురి SSLC, PUC మార్కుల జాబితా, కాలేజీ డాక్యుమెంట్స్ ఏవీ ఆమె దగ్గర లేవు.
అదే సమయంలో సోషల్ మీడియాలో '#జస్టిస్ఫర్అనన్యభట్' అభియాన్ మొదలై, సౌజన్య కేసులాగే ఇది కూడా పెద్ద వార్త అయ్యింది. కానీ ఆధారాలు లేకపోవడంతో పోలీసులు విచారణ ముందుకు తీసుకెళ్లలేకపోయారు.
మణిపాల్ కాలేజీ రికార్డుల్లో అనన్య భట్ లేదు
ఈ సవాలును ఎదుర్కొన్న పోలీసులు.. సుజాత భట్ ఫిర్యాదులోని ప్రధాన అంశాన్ని పరిశీలించారు. అనన్య భట్ 2003లో మణిపాల్ కస్తూర్బా మెడికల్ కాలేజీలో MBBS చదువుతుందన్న ఫిర్యాదు నేపథ్యంలో పోలీసులు మణిపాల్ గ్రూప్ కి చెందిన రెండు మెడికల్ కాలేజీలకు వెళ్లారు.
1998 నుంచి 2005 వరకు రికార్డులు పరిశీలిస్తే, అనన్య భట్ అనే పేరున్న విద్యార్థిని అక్కడ చదవలేదని తేలింది. దీంతో సుజాత భట్ ఫిర్యాదుపై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. సుజాత భట్ ఎవరు? ఆమె ఉద్దేశ్యం ఏమిటి? అనేది పోలీసులకు మిస్టరీగా మారి, కేసు మరింత జటిలమైంది.
ధర్మస్థలలో 15 చోట్ల సమాధులు తవ్వారు
అనామక ఫిర్యాదుదారుడు చెప్పినట్లు, ధర్మస్థలలోని అడవి, నది ఒడ్డున ఉన్న ప్రాంతాల్లో అస్థిపంజరాల కోసం 15 చోట్ల గుంతలు తవ్వారు. ఒక చోట పురుషుడి శవం లభించింది. ఇంకా తవ్వకాలు జరుపుతున్నారు. దర్యాప్తు ఇంకా కొనసాగుతోంది.