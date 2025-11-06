బిహార్ ఎన్నికల్లో మొదటి దశ పోలింగ్ ప్రారంభమయ్యింది. ఈ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ, మహాఘటబంధన్ కూటములు పోటీ పడుతున్నాయి. ప్రతిఒక్కరు ఓటుహక్కును వినియోగించుకోవాలని ప్రధాని మోదీ కోరారు.
Bihar Assembly Elections 2025 : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కీలకమైన తొలిదశ పోలింగ్ ప్రారంభమయ్యింది. ఈ సందర్భంగా ప్రజలు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడానికి ఈ ప్రజాస్వామ్య పండుగలో పూర్తి ఉత్సాహంతో పాల్గొనాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గురువారం పిలుపునిచ్చారు. ఎక్స్ (X) లో చేసిన ఒక పోస్ట్లో మొదటిసారి ఓటు వేయబోతున్న యువ ఓటర్లకు ప్రధాని మోదీ అభినందనలు తెలిపారు. అన్ని పనుల కంటే ముందు ఓటింగ్కు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని కోరారు.
“పెహ్లే మత్దాన్, ఫిర్ జల్పాన్” (ముందు ఓటు, తర్వాతే టిఫిన్) అని అన్నారు. "ఈ రోజు బీహార్లో ప్రజాస్వామ్య పండుగలో మొదటి దశ. ఈ దశలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఓటర్లందరూ పూర్తి ఉత్సాహంతో ఓటు వేయాలని నా విజ్ఞప్తి. ఈ సందర్భంగా మొదటిసారి ఓటు వేయబోతున్న రాష్ట్రంలోని నా యువ మిత్రులందరికీ ప్రత్యేక అభినందనలు. గుర్తుంచుకోండి - ముందు ఓటు, తర్వాతే తిండినీరు" అని ప్రధాని మోదీ ఎక్స్ (X) లో పోస్ట్ చేశారు.
<br><strong>తొలి దశ పోలింగ్ ప్రారంభం</strong></h2><p>బీహార్లోని 243 అసెంబ్లీ స్థానాలకు గాను 18 జిల్లాల్లోని 121 నియోజకవర్గాల్లో 2025 అసెంబ్లీ ఎన్నికల తొలి దశ పోలింగ్ ఈరోజు ఉదయం 7:00 గంటలకు ప్రారంభమైంది. సుమారు 3.75 కోట్ల మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటున్నారు. సాయంత్రం 6 గంటలకు పోలింగ్ ముగుస్తుంది. భద్రతా కారణాల వల్ల కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో పోలింగ్ సమయాన్ని సాయంత్రం 5 గంటలకే కుదించారు.</p><p>ఈ తొలి దశలో ఆర్జేడీకి చెందిన తేజస్వి ప్రసాద్ యాదవ్, బీజేపీ నేతలు సామ్రాట్ చౌదరి, మంగళ్ పాండే, జేడీ(యూ)కి చెందిన శ్రవణ్ కుమార్, విజయ్ కుమార్ చౌదరి లాంటి పలువురు సీనియర్ నేతల భవిష్యత్తు తేలనుంది. బలమైన నేతలుగా పేరున్న అనంత్ సింగ్, తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ కూడా తొలి దశలో పోటీ పడుతున్నారు. </p><div type="dfp" position=3>Ad3</div><p>ఎన్నికల సంఘం ప్రకారం 10.72 లక్షల మంది 'కొత్త ఓటర్లు' ఉండగా, 18-19 ఏళ్ల వయసులో 7.78 లక్షల మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. ఈ నియోజకవర్గాల మొత్తం జనాభా 6.60 కోట్లు అని ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది. పోలింగ్ రోజుకు ముందు ప్రిసైడింగ్ అధికారులు పోలింగ్ ఏజెంట్లకు ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మెషీన్లను (ఈవీఎం) అప్పగించారు. మహాఘటబంధన్ ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి అయిన తేజస్వి యాదవ్, రాఘోపూర్ నుంచి బరిలో ఉన్నారు. ఆయన 2015 నుంచి ఈ స్థానంలో గెలుస్తూ వస్తున్నారు. 2020 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన బీజేపీకి చెందిన సతీష్ కుమార్ యాదవ్ నుంచి ఆయనకు గట్టి పోటీ ఎదురవుతోంది. ఆర్జేడీ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత జనశక్తి జనతా దళ్ అనే కొత్త పార్టీని స్థాపించిన తేజస్వి యాదవ్ సోదరుడు తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్, ఈ స్థానం నుంచి ప్రేమ్ కుమార్ను బరిలోకి దించారు.<br><br>ప్రశాంత్ కిషోర్ నేతృత్వంలోని జన్ సూరాజ్ పార్టీ, చంచల్ సింగ్ను బరిలోకి దించింది. ఇది రాఘోపూర్లోని సమీకరణాలను మార్చవచ్చు. తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ మహువా నియోజకవర్గం నుంచి బరిలో ఉన్నారు.</p><p>ముంగేర్ జిల్లాలోని తారాపూర్ స్థానంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి, బీజేపీకి చెందిన సామ్రాట్ చౌదరి, ఆర్జేడీకి చెందిన అరుణ్ కుమార్, జన్ సూరాజ్ పార్టీకి చెందిన సంతోష్ కుమార్ సింగ్ మధ్య పోటీ నెలకొంది. ఈ స్థానాన్ని 2010, 2015 ఎన్నికల్లో జేడీ(యూ) అభ్యర్థులు గెలుచుకున్నారు.<br><br>ఉప ముఖ్యమంత్రి విజయ్ కుమార్ సిన్హా లఖిసరాయ్ స్థానం నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు. ఆయన కాంగ్రెస్కు చెందిన అమరేష్ కుమార్, జన్ సూరాజ్ పార్టీకి చెందిన సూరజ్ కుమార్తో తలపడుతున్నారు. దులార్చంద్ యాదవ్ హత్య తర్వాత మోకామా నియోజకవర్గం వార్తల్లో నిలిచింది. బలమైన నేతలు లేదా 'బాహుబలుల' మధ్య ఘర్షణలకు పేరుగాంచిన మోకామాలో, హత్య కేసులో అరెస్టయిన జేడీ(యూ) అభ్యర్థి అనంత్ కుమార్ సింగ్, మాజీ ఎంపీ, ప్రభావవంతమైన నాయకుడు సూరజ్భన్ సింగ్ భార్య వీణా దేవి మధ్య పోటీ జరగనుంది. దర్భంగాలో బీజేపీ జానపద గాయని మైథిలీ ఠాకూర్ను బరిలోకి దించింది. ఆమె 63 ఏళ్ల ఆర్జేడీ అభ్యర్థి బినోద్ మిశ్రాపై పోటీ చేస్తున్నారు. 25 ఏళ్ల ఠాకూర్, అతి పిన్న వయస్కురాలైన అభ్యర్థి. ఎన్నికైతే ఆమె అతి పిన్న వయస్కురాలైన ఎమ్మెల్యే అవుతారు.<br> <br>తొలి దశ ఎన్నికల్లో మొత్తం 122 మంది మహిళా అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. జన్ సూరాజ్ పార్టీ ఈ దశలో 119 మంది అభ్యర్థులను నిలబెట్టింది. ఎన్డీఏలో, జేడీ(యూ) 57 స్థానాల్లో, బీజేపీ 48, ఎల్జేపీ (రామ్ విలాస్) 14 స్థానాల్లో పోటీ చేస్తున్నాయి. మహాఘటబంధన్ భాగస్వామ్య పక్షాల్లో, ఆర్జేడీ తొలి దశలో 73 స్థానాల్లో, కాంగ్రెస్ 24, సీపీఐ(ఎంఎల్) 14 స్థానాల్లో పోటీ చేస్తున్నాయి. మహాఘటబంధన్ భాగస్వామ్య పక్షాల మధ్య కొన్ని సీట్లలో స్నేహపూర్వక పోటీ ఉంటుంది. 2020 బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో, మూడు దశల్లో పోలింగ్ జరిగింది. నేషనల్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ (ఎన్డీఏ) 125 సీట్లు గెలుచుకోగా, ప్రతిపక్ష మహాఘటబంధన్ (ఎంజీబీ) 110 సీట్లు గెలుచుకుంది.<br><br>ప్రధాన పార్టీలలో, జనతాదళ్ (యునైటెడ్) 43 సీట్లు, కాంగ్రెస్ 19 సీట్లు గెలుచుకున్నాయి. జేడీ(యూ) 115 నియోజకవర్గాల్లో, బీజేపీ 110, ఆర్జేడీ 144, కాంగ్రెస్ 70 స్థానాల్లో పోటీ చేశాయి.</p><p> </p><div type="dfp" position=4>Ad4</div>