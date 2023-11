అయ్యో.. క్లాత్ షోరూంలో గ్లాస్ డోర్ పడి మూడేళ్ల చిన్నారి మృతి.. వీడియో వైరల్.. పేరెంట్స్ పై నెటిజన్ల ఆగ్రహం

పంజాబ్ రాష్ట్రంలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. లూథియానా సిటీలోని ఓ క్లాత్ షో రూమ్ లో గ్లాస్ డోర్ పడటంతో ఓ మూడేళ్ల చిన్నారి మృతి చెందింది. ఈ ఘటన మొత్తం అ షోరూమ్ లో ఉన్న సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డు అయ్యింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది.

Telangana rains : తెలంగాణను ముంచెత్తిన వర్షాలు.. మరో రెండు రోజులూ ఇదే పరిస్థితి..

ఆ వీడియోలో.. గ్లాస్ డోర్ దగ్గర చిన్నారి ఆడుకుంటోంది. దానికి సమీపంలో ఒకరు ఉన్నారు. అయితే ఆ చిన్నారి ఆడుకుంటున్న సమయంలో ఒక్కసారిగా గ్లాస్ డోర్ పడిపోయింది. దీంతో ఆ బాలిక తీవ్రగాయాలతో అక్కడే మరణించింది. బాలిక గ్లాస్ హ్యాండిల్ పట్టుకొని ఉండగానే హఠాత్తుగా ఈ నిర్మాణం పడిపోయిందని, ఒకే సారి అంత బరువు పడటంతో చిన్నారికి గాయాలు అయ్యాయని ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపినట్టు ఈ వీడియోను ట్విట్టర్ లో షేర్ చేసిన యూజర్ పేర్కొన్నారు.

Painful: A 3-year-old girl died after a glass door of a garment showroom fell on her in Ludhiana. According to eyewitnesses, the girl was swinging around the door, holding the handle when the entire structure fell on her, causing severe injuries.



Please Note - Parents usually… pic.twitter.com/RkAWtr6x3z