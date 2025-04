USA: అమెరికాలో అరాచకం.. భారతీయ మహిళా పారిశ్రామికవేత్తకు వేధింపులు, 8 గంటల నిర్బంధం. అసలేం జరిగిందంటే..

Read Full Article

భారతీయ పారిశ్రామికవేత్త శృతి చతుర్వేదిని అమెరికా విమానాశ్రయంలో ఎనిమిది గంటలపాటు నిర్బంధించి, తనను చూసిన విధానాన్ని తన సోషల్ మీడియా ఎక్స్ ఖాతాలో రాసుకొచ్చారు. అంతేకాదు, తన శరీరాన్ని వెచ్చగా ఉంచడానికి వేసుకున్న దుస్తులు విప్పి, ఫోన్ కూడా ఇవ్వకుండా, ఫెడరల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (ఎఫ్‌బీఐ) విచారణ చేశారు. అక్కడ ఒక పురుష అధికారి తనను శారీరకంగా తనిఖీ చేశారని రాసుకొచ్చారు. దీనికి కారణం విమానాశ్రయ భద్రతా సిబ్బంది తన లగేజీలో పవర్ బ్యాంక్‌ను "సందేహాస్పద" వస్తువుగా గుర్తించడంతో పురుష అధికారి శారీరకంగా పరిశీలించారని చెప్పారు.

శృతి చతుర్వేది పంచుకున్న ఎక్స్ పోస్ట్‌లో అలాస్కాలోని యాంకరేజ్ విమానాశ్రయంలో తనకు ఎదురైన "చేదు" అనుభవం గురించి వెల్లడించారు. జాకెట్లు విప్పి, చల్లటి గదిలో గంటల తరబడి ఉండేలా చేశారు, పోలీసులు, ఎఫ్‌బీఐ అధికారులు ఆమెను ప్రశ్నించారు. అంతేకాదు, చేతి సంచిలో ఉన్న పవర్ బ్యాంక్ కారణంగా ఫోన్ కాల్ కూడా నిరాకరించారు.

అంతేకాదు, ఇండియా యాక్షన్ ప్రాజెక్ట్, చాయ్‌పానీ వ్యవస్థాపకురాలు చతుర్వేదికి టాయిలెట్ ఉపయోగించడానికి కూడా అనుమతి నిరాకరించారని, ఈ కారణంగా తాను ప్రయాణించాల్సిన విమానం కూడా మిస్ అయ్యిందని చెప్పారు. తనకు జరిగిన టార్చర్ నుంచి తన నిరాశను వ్యక్తం చేయడానికి సోషల్ మీడియాలో ఈ విషయం గురించి రాశానని చెప్పారు.

పోలీసులు, ఎఫ్‌బీఐ అధికారులు 8 గంటలపాటు అదుపులో ఉంచుకుని చాలా హాస్యాస్పదమైన విషయాలను ప్రశ్నించడం, సీసీ కెమెరాలు ఉన్న చోట పురుష అధికారి ఒకరు శారీరకంగా తనిఖీ చేయడం, వెచ్చని దుస్తులు విప్పి, మొబైల్ ఫోన్, చేతి సంచి విప్పి, చల్లటి గదిలో ఉంచి, టాయిలెట్ ఉపయోగించడానికి లేదా ఒక్క ఫోన్ కాల్ చేయడానికి కూడా అనుమతించకుండా, మీ విమానాన్ని మిస్ అయ్యేలా చేయడం ఊహించుకోండి. దీనికి కారణం విమానాశ్రయ భద్రతా సిబ్బంది మీ పవర్‌బ్యాంక్‌ను హ్యాండ్‌బ్యాగ్‌లో 'సందేహాస్పదంగా' చూడటమే అని ఆమె ఎక్స్‌లో రాశారు. దీంతోపాటు ఈ ట్వీట్‌ను విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖకు ట్యాగ్ చేసి ప్రశ్నించారు.

అధ్యక్షుడు ట్రంప్ పాలన, విధాన మార్పుల కింద అమెరికా వలస విధానాలు ఎంత కఠినంగా మారాయో శృతి చతుర్వేది కేసు తెలియజేస్తోంది. ఈ వాతావరణం అంతర్జాతీయ ప్రయాణికుల్లో ఆందోళనను పెంచింది, పర్యాటకులు, వీసా ఉన్నవారిని ఎక్కువ కాలం నిర్బంధించారని వచ్చిన వార్తలు జర్మనీ, కెనడా వంటి దేశాలు తమ ప్రయాణ సలహాలను అమెరికాకు నవీకరించేలా చేశాయి.

Imagine being detained by Police and FBI for 8 hours, being questioned the most ridiculous things, physically checked by a male officer on camera, stripped off warm wear, mobile phone, wallet, kept in chilled room, not allowed to use a restroom, or make a single phone call, made…

Latest Videos