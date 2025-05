Read Full Article

న్యూఢిల్లీ: పాకిస్తాన్‌తో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల నడుమ, భారతీయ పౌరులను లక్ష్యంగా చేసుకుని తప్పుడు సమాచారం, మానసిక యుద్ధంలో పెరుగుదలను ఎదుర్కోవడానికి ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో (పీఐబీ) తన ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేసింది. మే 8న రాత్రి 10:00 గంటల నుండి మే 9, 2025న ఉదయం 6:30 గంటల మధ్య మొత్తం ఏడు తప్పుదారి పట్టించే వీడియోలను పీఐబీ ఫ్యాక్ట్-చెక్ చేసి ఖండించింది.

పీఐబీ ప్రకారం, భారత్‌లో భయాందోళనలు, గందరగోళాన్ని వ్యాప్తి చేయాలనే లక్ష్యంతో పాకిస్తాన్‌లోని వివిధ సోషల్ మీడియా ఖాతాలు, ప్రధాన స్రవంతి మీడియా విభాగాల ద్వారా సమన్వయంతో కూడిన దుష్ప్రచార ప్రచారం ప్రారంభించబడింది. కొన్ని సందర్భాల్లో, భారతీయ మీడియా వేదికలు, సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కూడా అనుకోకుండా ఈ అబద్ధాలను విస్తరింపజేశారు.

పీఐబీ ఖండించిన కీలక తప్పుదారి పట్టించే వాదనలు

జలంధర్‌లో డ్రోన్ దాడి

జలంధర్‌లో డ్రోన్ దాడిని చూపిస్తున్నట్లు చెప్పుకుంటున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా ప్రచారం చేయబడింది, ప్రజల్లో భయాందోళనలు సృష్టించడమే దీని ఉద్దేశ్యం. అయితే, దర్యాప్తులో, వీడియో వాస్తవానికి ఏదైనా డ్రోన్ కార్యకలాపాలకు సంబంధం లేని వ్యవసాయ క్షేత్రంలో మంటలను చూపిస్తుందని ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో (పీఐబీ) కనుగొంది. ముఖ్యంగా, వీడియోపై టైమ్‌స్టాంప్ సాయంత్రం 7:39 చూపించింది, అయితే నివేదించబడిన డ్రోన్ సంఘటన తరువాత జరిగింది. ఈ స్పష్టతను జలంధర్ డిప్యూటీ కమిషనర్ కూడా ధృవీకరించారు.

పీఐబీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ లింక్

Drone Attack in Jalandhar⁉️



This drone strike video from #Jalandhar is widely circulating on social media#PIBFactCheck



* This is an unrelated video of a farm fire. The video has the time 7:39 PM, while the drone attack began later.



* Do not share this video. See the… pic.twitter.com/IRBjq2KOTQ

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 8, 2025