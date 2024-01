మా సార్వభౌమాధికారాన్ని ఉల్లంఘించారు.. ఇక తీవ్ర పరిణామాలుంటాయ్ - ఇరాన్ కు పాక్ వార్నింగ్..

ఇరాన్ పాకిస్థాన్ లోని బలూచిస్థాన్‌ లోని పలు ప్రాంతాలపై క్షిపణి దాడులకు దిగింది (Iran launched missile attacks on several areas of Balochistan in Pakistan). అవి ఉగ్రవాద స్థావరాలని ఇరాన్ పేర్కొంది. అయితే ఈ పరిణామంపై పాకిస్థాన్ (Pakisthan) స్పందించింది. ఇరాన్ (iran) తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని పాకిస్థాన్ హెచ్చరించింది.