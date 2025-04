మోదీ-యూనుస్ పక్కపక్కనే కూర్చుని భోజనం... థాయిలాండ్ లో అసలేం జరుగుతోంది?

Read Full Article

PM Narendra Modi Thailand Visit: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ థాయిలాండ్ పర్యటనలో ఉన్నారు. ఆయన BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) సమ్మిట్‌లో పాల్గొంటారు. అంతకుముందు థాయిలాండ్ పీఎం పీటోంగ్‌తార్న్ షినవత్రా రాత్రి భోజనం ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో నరేంద్ర మోదీ, బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వ సలహాదారు ముహమ్మద్ యూనుస్‌ కలిసి కూర్చున్నారు.

నరేంద్ర మోదీ సీటింగ్ వ్యవహారం ప్రాంతీయ సదస్సులో భారత్, బంగ్లాదేశ్ మధ్య చర్చలకు దారితీసింది. BIMSTEC సమ్మిట్‌లో పీఎం మోదీతో పాటు థాయిలాండ్, బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంక, నేపాల్, మయన్మార్, భూటాన్ నేతలు పాల్గొంటారు.

గత సంవత్సరం నుంచి భారత్, బంగ్లాదేశ్ సంబంధాలు సరిగ్గా లేవు. ఆగస్టు 2024లో ప్రధాని షేక్ హసీనాను పదవి నుంచి తొలగించిన తర్వాత బంగ్లాదేశ్‌లో హిందువులు, మైనారిటీలపై దాడులు జరిగాయి. దీనిపై భారత్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.

చైనాకు వెళ్లి యూనుస్ భారత్‌కు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడారు

యూనుస్ భారత్‌కు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడి రెండు దేశాల సంబంధాలను పాడు చేశారు. ఇటీవల చైనా పర్యటనలో యూనుస్ ఈశాన్య భారత్‌ గురించి మాట్లాడిన మాటలపై తీవ్ర స్పందన వచ్చింది. చైనాలో యూనుస్ ఈశాన్య భారత్‌ను 'నలువైపులా భూభాగంతో చుట్టుముట్టిన ప్రాంతం' అని అన్నారు. ఈ ప్రాంతానికి సముద్ర మార్గం లేదని చెప్పారు. బంగ్లాదేశ్‌ను ఈ ప్రాంతానికి సముద్ర ప్రవేశ ద్వారంగా అభివర్ణించారు. బీజింగ్ నుంచి బంగ్లాదేశ్‌లో తన ఆర్థిక ప్రభావాన్ని పెంచాలని కోరారు. బంగ్లాదేశ్‌ను ఈ ప్రాంతంలో "సముద్రానికి ఏకైక సంరక్షకుడు"గా పేర్కొన్నారు.

యూనుస్ వ్యాఖ్యలను భారత్ ఖండించింది. అస్సాం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిస్వా శర్మ ఆయన మాటలను "అవమానకరమైనవి, ఆమోదయోగ్యం కానివి"గా అభివర్ణించారు. వ్యూహాత్మకమైన "చికెన్ నెక్" కారిడార్‌పై యూనుస్ చర్చను మళ్లీ మొదలుపెట్టారని హెచ్చరించారు. ఈ కారిడార్ పశ్చిమ బెంగాల్‌లో ఈశాన్య ప్రాంతాన్ని మిగిలిన భారతదేశంతో కలిపే సన్నని భూభాగం.

