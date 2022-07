Monkeypox Virus: కేవ‌లం ఆఫ్రికా దేశాల‌కు మాత్ర‌మే ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు ప‌రిమితమైన ఉన్న మంకీపాక్స్ కేసులు ప్ర‌స్తుతం అన్ని దేశాల‌కు వ్యాపిస్తున్నాయి. మంకీపాక్స్ బహుళ దేశాల వ్యాప్తి చెందుతున్న క్ర‌మంలో ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ మంకీపాక్స్ వ్యాప్తిని అంతర్జాతీయ ఆందోళన కలిగించే ప్రజారోగ్య అత్యవసర పరిస్థితిగా ప్ర‌క‌టించింది. దీంతో అన్ని దేశాలు అప్ర‌మ‌త్త‌మై చ‌ర్య‌లు తీసుకుంటున్నాయి. ప‌లు యూర‌ప్ దేశాల్లో ఆందోళ‌న‌క‌ర స్థాయిలో మంకీపాక్స్ కేసులు పెరుగుతున్నాయి. భార‌త్ లోనూ మంకీపాక్స్ కేసులను గుర్తించారు. అనుమానిత కేసులు పెరుగుతుండ‌టంతో కేంద్ర‌, రాష్ట్ర ప్ర‌భుత్వాలు అప్ర‌మ‌త్త‌మై.. త‌గిన చ‌ర్య‌లు తీసుకుంటున్నాయి. అయితే, మంకీపాక్స్ కు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అని మాజీ అదనపు డైరెక్టర్ జనరల్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ డాక్టర్ సిమ్రాన్ పాండా అన్నారు. పూణేలోని నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీలో నిపుణులైన శాస్త్రవేత్తలతో భారతదేశం చాలా చక్కని సన్నద్ధమైన ప్రయోగశాలను కలిగి ఉందని ఆయన అన్నారు.

నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్‌కు చెందిన ప్రజారోగ్య అధికారులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అలాగే దేశంలో మంకీ పాక్స్‌పై నిఘా ఉంచుతున్నారని ఆయన అన్నారు. ఆఫ్రికాలోని కొన్ని దేశాలకు మాత్రమే పరిమితమైన ఈ వైరస్ ఇప్పుడు యూరప్, అమెరికా, ఆఫ్రికా, పశ్చిమ పసిఫిక్ మరియు తూర్పు మధ్యధరా దేశాలకు మరియు భారతదేశంతో సహా ఆసియాకు కూడా వ్యాపించింది. కోవిడ్ 19 తర్వాత (మహమ్మారిని ప్రకటించడంలో WHO ఆలస్యంగా ముందుకుసాగింద‌ని చాలా మంది భావిస్తున్నారు) మంకీపాక్స్ విషయంలో WHO అధికారులు దీనిని అంతర్జాతీయ ఆందోళనకరమైన సంక్షోభంగా పేర్కొనాలా వద్దా అనే అంశంపై చ‌ర్చ‌లు జ‌రిపి.. వ్యాప్తిని "గ్లోబల్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ"గా ప్రకటించడం ద్వారా ముందు జాగ్రత్త ఉండ‌టంతో పాటు అప్ర‌మ‌త్తం కావాల‌ని హెచ్చ‌రించారు. WHO డైరెక్టర్ జనరల్ టెడ్రోస్ అధనామ్ ఘెబ్రేయేసస్ ప్రకారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా 75 వేర్వేరు దేశాల నుండి 5 మరణాలతో మంకీపాక్స్ కేసులు ఇప్పుడు 16,000 మార్కును దాటాయి. WHO అధికారులను ఆందోళనకు గురిచేసే విషయం ఏమిటంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాని వ్యాప్తి వేగంగా ఉంది.

మంకీపాక్స్ గ్లోబల్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించడం “వ్యాక్సిన్‌ల అభివృద్ధిని వేగవంతం చేయడం, వైరస్ వ్యాప్తిని పరిమితం చేసే చర్యల అమలులో సహాయపడుతుందని” డాక్టర్ టెడ్రోస్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. 1950లలో మధ్య ఆఫ్రికాలో మంకీపాక్స్ మొదటిసారిగా కనుగొనబడింది. మంకీపాక్స్ కొందరిలో తేలికపాటి లక్షణాలను కలిగిస్తుంది. అయితే గర్భిణీ స్త్రీలు, పిల్లలు, రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్న వ్యక్తులు వంటి ఇతరులలో తీవ్రమైన ప్ర‌భావం చూప‌డంతో పాటు మరణానికి కూడా దారితీయవచ్చు. మంకీపాక్స్ నుండి వచ్చే సమస్యలలో ద్వితీయ చర్మ వ్యాధులు, న్యుమోనియా, గందరగోళానికి గురికావ‌డం, కంటి సమస్యలు వ‌స్తున్నాయి. గతంలో మంకీపాక్స్ వ్యాధితో 1% నుండి 10% మంది చనిపోయారు.

మంకీపాక్స్ లక్షణాలు

మంకీపాక్స్ అత్యంత సాధారణ లక్షణాలు జ్వరం, తలనొప్పి, కండరాల నొప్పులు, వెన్నునొప్పి, తక్కువ శక్తి, వాపు శోషరస కణుపులు. ఇది రెండు నుండి మూడు వారాల పాటు కొనసాగే దద్దుర్లు అభివృద్ధి చెందడం లేదా దానితో కలిసి ఉంటుంది. దద్దుర్లు ముఖం, అరచేతులు, పాదాల అరికాళ్ళు, కళ్ళు, నోరు, గొంతు, గజ్జలు, శరీరంలోని జననేంద్రియ, ఆసన ప్రాంతాలలో కనిపిస్తాయి.