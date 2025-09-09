తొమ్మిది నెలలకే ఫ్రాన్స్ ప్రధాని ఫ్రాంకోయిస్ బయ్రూ పదవి కోల్పోవడంతో దేశం సంక్షోభంలో పడింది. అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మాక్రాన్ కూడా రాజీనామా చేయాలని 64% మంది ఫ్రెంచ్ ప్రజలు కోరుతున్నారు.
తొమ్మిది నెలలకే ఫ్రాన్స్ ప్రధాని ఫ్రాంకోయిస్ బయ్రూ పదవి కోల్పోయారు. దీంతో అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మాక్రాన్ కొత్త ప్రధాని కోసం వెతుకులాట ప్రారంభించారు. బయ్రూ తన పదవికాలంలో తొలిసారిగా విశ్వాస ఓటు కోసం పిలుపునిచ్చారు. దీంతో ఆయన సంకీర్ణ ప్రభుత్వంలో కూడా కలకలం రేగింది.
ఆధునిక ఫ్రాన్స్ చరిత్రలో అవిశ్వాస ఓటు ద్వారా పదవి కోల్పోయిన తొలి ప్రధాని బయ్రూ. మంగళవారం ఉదయం ఆయన రాజీనామా చేస్తారని సన్నిహిత వర్గాలు తెలిపాయి. జాతీయ అసెంబ్లీలో జరిగిన ఓటింగ్లో 364 మంది ప్రతినిధులు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేయగా, 194 మంది మాత్రమే ప్రభుత్వానికి మద్దతుగా ఓటు వేశారు. "రాజ్యాంగంలోని 50వ అధికరణం ప్రకారం, ప్రధానమంత్రి తన ప్రభుత్వ రాజీనామాను సమర్పించాలి" అని స్పీకర్ యాయెల్ బ్రాన్-పివెట్ అన్నారు.
2017 ఎన్నికల తర్వాత మాక్రాన్ హయాంలో ఆరో ప్రధాని బయ్రూ… 2022 నుంచి ఐదో ప్రధాని. ఉక్రెయిన్ యుద్ధంపై దౌత్యపరమైన ప్రయత్నాలకు నాయకత్వం వహిస్తున్న మాక్రాన్కు బయ్రూ పదవి కోల్పోవడం కొత్త తలనొప్పిగా మారింది.అయితే తన ప్రభుత్వం దేశం "కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అప్పుల నుండి బయటపడేందుకు" ఒక ప్రణాళికను ముందుకు తెచ్చిందని బయ్రూ అన్నారు. "మీకు ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టే శక్తి ఉంది" కానీ "వాస్తవికతను చెరిపివేయడం కాదు" అని బయ్రూ ఎంపీలకు చెప్పారు.
ప్రజాదరణ లేని అధ్యక్షుడు
మాక్రాన్ ఇప్పుడు తన అధ్యక్ష పదవిలో అత్యంత క్లిష్టమైన నిర్ణయాలలో ఒకదాన్ని ఎదుర్కొంటున్నారు - రాజీ కోసం ప్రయత్నించడానికి ఏడవ ప్రధానిని నియమించడం లేదా మరింత అనుకూలమైన పార్లమెంటును కలిగి ఉండటానికి తక్షణ ఎన్నికలకు పిలుపునివ్వడం. ఎన్నికలు జరిగితే మాక్రాన్ పార్టీకి పార్లమెంటులో మెరుగైన ఫలితాలు వస్తాయనే హామీ లేదు. సోషలిస్ట్ పార్టీ (PS) కొత్త ప్రభుత్వానికి నాయకత్వం వహించడానికి సిద్ధంగా ఉందని వ్యక్తం చేసినప్పటికీ, అటువంటి ప్రభుత్వం మనుగడ సాగిస్తుందో లేదో స్పష్టంగా తెలియదు.
Le Figaro వార్తాపత్రిక కోసం Odoxa-Backbone నిర్వహించిన పోల్ ప్రకారం, 64 శాతం మంది ఫ్రెంచ్ ప్రజలు కొత్త ప్రధానిని నియమించడం కంటే మాక్రాన్ రాజీనామా చేయాలని కోరుకుంటున్నారు. 2027లో మూడోసారి అధ్యక్ష పదవికి పోటీ చేయడానికి మాక్రాన్కు అనుమతి లేదు.