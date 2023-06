New Delhi: సోష‌ల్ మీడియా దిగ్గ‌జ ప్లాట్ ఫామ్ లు ఫేస్ బుక్, ఇన్ స్టాగ్రామ్ డౌన్ అయ్యాయి. అప్ లోడ్ చేయడంలో స‌మ‌స్య‌లు రావ‌డంతో పాటు ఇన్ స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్ లోడ్ చేసేటప్పుడు ఎర్రర్ మెసేజ్ చూపించడంతో శనివారం ఫేస్ బుక్, ఇన్ స్టాగ్రామ్ లకు అంతరాయం ఏర్పడింది.

Facebook and Instagram are down: సోష‌ల్ మీడియా ప్లాట్ ఫామ్ లు అయిన‌ ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ల‌కు శ‌నివారం అంత‌రాయం ఏర్ప‌డింది. అప్ లోడ్ చేయడంలో స‌మ‌స్య‌లు రావ‌డంతో పాటు ఇన్ స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్ లోడ్ చేసేటప్పుడు ఎర్రర్ మెసేజ్ చూపించడంతో శనివారం ఫేస్ బుక్, ఇన్ స్టాగ్రామ్ లకు అంతరాయం ఏర్పడింది. శ‌నివారం ఉద‌యం వాట్సాప్, ఫేస్ బుక్ మెసెంజర్ లలో కూడా సందేశాలు పంపలేకపోతున్నామనీ, రిసీవ్ చేసుకోలేకపోతున్నామని పలువురు యూజర్లు తెలిపారు.

'మీలో కొందరు ప్రస్తుతం ఐజీ (ఇన్‌స్టాగ్రామ్)తో సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారని మాకు తెలుసు. సాధ్యమైనంత త్వరగా పరిస్థితులు సాధారణ స్థితికి తీసుకురావడానికి కృషి చేస్తున్నాం. అసౌకర్యానికి క్షమించండి. మీ సహనానికి ధన్యవాదాలు" అని ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ట్వీట్ చేసింది. కాగా, రెండు గంటల పాటు ఈ స‌మ‌స్య‌లు కొన‌సాగాయి. వెబ్సైట్ డిటెక్టర్ పోర్టల్ డౌన్డెటెక్టర్ మెటా అన్ని ప్లాట్ ఫామ్ ల‌కు స్పైక్లను చూపించింది. ఈ నెల ప్రారంభంలో, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ తన సేవలను ప్రభావితం చేసిన సాంకేతిక సమస్యను ఎదుర్కొన్న తరువాత భారతదేశంతో సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేలాది మంది వినియోగదారులకు తాత్కాలికంగా దూర‌మ‌య్యారు. మీమ్స్, జీఐఎఫ్ లను పోస్ట్ చేయడం సహా యాప్ తో తాము ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను ప్రజలు ట్విటర్ లో నివేదించారు.

సాంకేతిక సమస్య కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇన్‌స్టాగ్రామ్ యాక్సెస్ చేయడంలో కొంతమంది ఇబ్బంది పడ్డారని కంపెనీ ప్రతినిధి ఒకరు తెలిపారు. మెటా యాజమాన్యంలోని మెసేజింగ్ ప్లాట్ ఫామ్ వాట్సాప్ కూడా ఈ నెల ప్రారంభంలో భారతదేశంతో సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంతరాయం ఎదుర్కొంది. కొంతమంది వాట్సాప్ వినియోగదారులు తమ మొబైల్, డెస్క్ టాప్ పరికరాలలో వాటి సేవ‌ల‌ను ఉపయోగించలేకపోయారు. మరికొందరు మీడియాను పంపడం, డౌన్లోడ్ చేయడంలో సమస్యలను ఎదుర్కొన్నారు.