మరో పడవ బోల్తా.. నీట మునిగి 79 మంది మృతి.. పలువురు గల్లంతు

నైజీరియాలో పడవ బోల్తా పడి 103 మంది మృతి చెందిన ఘటన మరవక ముందే గ్రీస్ తీరంలోనూ అలాంటి విషాదమే చోటు చేసుకుంది. గ్రీస్ తీరంలో వలసదారులతో వెళ్తున్న ఫిషింగ్ బోట్ మునిగిపోయింది. దీంతో 79 మంది నీట మునిగి చనిపోయారు. దీంతో ఏడాది సంభవించిన అత్యంత ఘోరమైన విపత్తులో ఇది ఒకటిగా నిలిచింది.

కాగా.. ఈ ఘటనలో అనేక మంది ఇప్పటికీ గల్లంతయ్యారు. వారి కోసం కోస్ట్ గార్డ్, నావికాదళం, వాణిజ్య నౌకలు, విమానాలు రాత్రంతా విస్తృతంగా గాలింపు చర్యలు చేపట్టాయి. ఎంత మంది ప్రయాణికులు గల్లంతయ్యారనే విషయం స్పష్టంగా తెలియనప్పటికీ, బోటు ఒడ్డుకు దూరంగా పడిపోయినప్పుడు వందలాది మంది అందులో ఉండి ఉంటారని ప్రాథమిక నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.

At least 79 people have died and more than 100 have been rescued after their fishing vessel capsized off the coast of southern #Greece. But survivors and #Greek officials say that hundreds more migrants were on board. #Mediterranean pic.twitter.com/Gq2lnhZDjU