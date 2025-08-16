జుట్టుకు గుడ్డు, పెరుగు పెడితే ఏమౌతుందో తెలుసా?
కండీషనర్ ను ఉపయోగించడం వల్ల జుట్టు పొడిబారడం తగ్గుతుంది. అలాగే జుట్టు షైనీగా ఉంటుంది. ఇది మన జుట్టుకు మంచి పోషణను అందించి హెల్తీగా కూడా ఉంచుతుంది. అయితే కెమికల్ హెయిర్ కండీషర్ కు బదులుగా మీరు నేచురల్ కండీషనర్ ను కూడా ఉపయోగించొచ్చు.
హెయిర్ కండీషనర్ ను ఉపయోగించడం వల్ల జుట్టు స్మూత్ గా, సిల్కీగా ఉంటుంది. అయితే మనకు మార్కెట్ లో రకరకాల హెయిర్ కండీషనర్ లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కానీ వీటిలో హానికలిగించే కెమికల్స్ ఉంటాయి. ఇవి మన జుట్టును దెబ్బతీస్తాయి. అందుకే నేచురల్ కండీషనర్ ను వాడాలని నిపుణులు చెప్తారు.
మీరే నేచురల్ హెయిర్ కండీషనర్ ను తయారుచేసుకుని వాడితే మీ జుట్టు అందంగా మెరిసిపోతుంది. ఆరోగ్యంగాను ఉంటుంది. స్మూత్ గా అవుతుంది. ఈ హెయిర్ కండీషనర్ ను తయారుచేయడానికి మీరు పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. గుడ్డు, పెరుగుతో చాలా ఈజీగా హెయిర్ కండీషనర్ ను తయారుచేయొచ్చు. ఇది చౌకనదే కాకుండా మన జుట్టుకు మంచి పోషణను కూడా అందిస్తుంది. అలాగే జుట్టు దెబ్బతినకుండా ఉంటుంది. మరి ఈ నేచురల్ హెయిర్ కండీషనర్ ను ఎలా తయారుచేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పదండి.
జుట్టుకు గుడ్లు, పెరుగు ప్రయోజనాలు
గుడ్లలో విటమిన్ ఎ, విటమిన్ ఇ, విటమిన్ డి, ప్రోటీన్లు, బయోటిన్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవన్నీ మన జుట్టును బలంగా చేస్తాయి. అలాగే వెంట్రుకలు తెగిపోవడం, రాలిపోవడం చాలా వరకు తగ్గుతుంది. ఇకపోతే గుడ్డు పచ్చసొన మన జుట్టుకు నేచురల్ షైనింగ్ ను ఇస్తుంది. అలాగే డ్రై హెయిర్ సమస్యను తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది.
అలాగే పెరుగులో లాక్టిక్ యాసిడ్ మెండుగా ఉంటుంది. ఇది జుట్టుకు పట్టిన మురికిని తొలగిస్తుంది. చనిపోయిన కణాలను తొలగిస్తుంది. జుట్టును సిల్కీగా, మృదువుగా చేస్తుంది. ఇకపోతే పెరుగును వాడటం వల్ల నెత్తిమీద పీహెచ్ సమతుల్యంగా ఉంటుంది. నెత్తిమీద దురద, చుండ్రు సమస్యలు తగ్గుతాయి.
గుడ్డు,పెరుగు హెయిర్ కండీషనర్ ను ఎలా తయారు చేయాలి?
కావాల్సిన పదార్థాలు:
ఒక గుడ్డు, రెండు మూడు టీ స్పూన్ల పెరుగు, ఒక టీ స్పూన్ కొబ్బరి నూనె లేదా ఆలివ్ ఆయిల్, టీ స్పూన్ తేనె అవసరమవుతాయి.
తయారుచేసే విధానం
ముందుగా గుడ్డును తీసుకుని ఒక గిన్నెలో గిలకొట్టండి. దీనిలో పెరుగును వేసి బాగా కలపండి. మీ వెంట్రుకలు పొడిబారితే గనుక అందులో కొబ్బరి నూనె లేదా తేనెను వేసి కలపండి. అంతే నేచురల్ హెయిర్ కండీషనర్ రెడీ అయినట్టే. దీన్ని మీ నెత్తిమీద, జుట్టు మొత్తానికి అప్లై చేయండి. 20-30 నిమిషాల తర్వాత చల్ల నీళ్లతో కడిగేయండి. తర్వాత మైల్డ్ షాంపూతో జుట్టును నీట్ గా కడగండి.
గుడ్డు, పెరుగు, అరటిపండు ప్యాక్
ఒక గుడ్డును తీసుకుని అందులో రెండు టీస్పూన్ల పెరుగును వేసి, 1/2 గుజ్జు అరటిపండును వేసి మెత్తని పేస్ట్ లా చేయండి. ఈ కండీషనర్ డ్యామేజ్ అయిన, పొడిబారిన జుట్టుకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది.
గుడ్లు, పెరుగు, కలబంద జెల్ ప్యాక్: ఒక గుడ్డులో రెండు టీస్పూన్ల పెరుగు, టీ స్పూన్ కలబంద గుజ్జును వేసి బాగా మిక్స్ చేయండి. ఈ హెయిర్ ప్యాక్ మీ నెత్తిని చల్లబరిచి జుట్టును హైడ్రేట్ చేస్తుంది.
ఈ చిట్కాలు పాటించాలి
మీ జుట్టుకు గుడ్ల వాసన రాకూడదంటే మాత్రం జుట్టును చల్ల నీటితోనే వాష్ చేయాలి. మీకు గనుక గుడ్ల అలెర్జీ ఉంటే కేవలం పెరుగు, తేనెను మాత్రమే ఉపయోగించండి. ఈ ప్యాక్ ను వారానికి ఒకటి రెండు సార్లు మాత్రమే యూజ్ చేయాలి.