Skin Care: ప్రతిరోజూ ఈ మూడు చేస్తే.. అందం రెట్టింపు అవ్వడం ఖాయం..!
మన చర్మం అందంగా కనిపించాలి అంటే.. రెగ్యులర్ గా ఫేస్ వాష్ చేసుకోవడం ముఖ్యం. అది కూడా కెమికల్స్ ఎక్కువగా లేని ఉత్పత్తులను వాడాలి.
వయసు పెరుగుతుంటే అందం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఇది చాలా సహజం. కానీ.. వయసు పెరుగుతున్నా కూడా అందాన్ని రెట్టింపు చేసుకోవచ్చు. దాని కోసం కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలు ఫాలో అయితే చాలు. మరీ ముఖ్యంగా... ప్రతిరోజూ మూడు నియమాలు ఫాలో అయితే మీ చర్మం అందంగా మారుతుంది. మరి, ఏం చేస్తే.. సహజంగా అందంగా మారవచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
ఫేస్ వాష్ చేసుకోవడం ముఖ్యం...
మన చర్మం అందంగా కనిపించాలి అంటే.. రెగ్యులర్ గా ఫేస్ వాష్ చేసుకోవడం ముఖ్యం. అది కూడా కెమికల్స్ ఎక్కువగా లేని ఉత్పత్తులను వాడాలి. ఇలా ఫేస్ వాష్ చేసుకోవడం వల్ల ముఖంపై మొటిమలు, బ్లాక్ హెడ్స్ రాకుండా ఉంటాయి. మెరిసే ముఖం కోసం.. మీరు ఉదయం లేచిన వెంటనే చర్మాన్ని శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ముఖంపై పేర్కొన్న అదనపు నూనె తొలగిపోతుంది. ముఖం ప్రకాశవంతంగా కనపడుతుంది. అయితే.. ముఖాన్ని శుభ్రం చేసుకోవడానికి సబ్బు వాడకూడదు. ఇది మీ చర్మాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. బదులుగా.. ఓట్ మీల్ లేదా.. శనగ పిండిని వాడితే మంచిది. ఈ రెండూ సహజ క్లెన్సర్లుగా పని చేస్తాయి.
ఫేస్ ప్యాక్ ఉపయోగించండి...
మీ ముఖాన్ని శుభ్రపరిచిన తర్వాత, మీ ముఖంపై ఫేస్ ప్యాక్ వేయండి. ప్యాక్లు చర్మానికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. మీరు మార్కెట్ నుండి ఫేస్ ప్యాక్లు కొనవలసిన అవసరం లేదు. మీరు ఇంట్లోనే ఫేస్ ప్యాక్లను తయారు చేసుకోవచ్చు. ముల్తానీ మట్టి , పాల మీద మీగడ మెరిసే ముఖానికి ఉపయోగపడతాయి. మీకు పొడి చర్మం ఉంటే, తేనెతో పాల మీద మీగడ కలిపి ముఖం కడుక్కున్న తర్వాత మీ ముఖంపై ప్యాక్ను అప్లై చేయండి. పది నిమిషాల తర్వాత ముఖం శుభ్రం చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
టోనర్ ఉపయోగించాలి...
మెరిసే చర్మానికి టోనర్ కూడా ఉపయోగించాలి. గులాబీ పూల రెమ్మలతో తయారు చేసిన టోనర్ చర్మానికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది చర్మాన్ని టోన్ చేయడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది పెద్ద రంధ్రాలను కుదిస్తుంది. టోనర్ ఉపయోగించిన తర్వాత ముఖం తాజాగా కనిపిస్తుంది.
కచ్చితంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు...
మీరు మీ ముఖంపై రసాయన ఆధారిత ఉత్పత్తులను ఉపయోగించకూడదు. తేలికపాటి క్లెన్సర్తో మీ ముఖాన్ని కడగాలి.వేడి నీటితో మీ ముఖాన్ని కడగకండి. అలా చేయడం వల్ల మీ చర్మం పొడిబారుతుంది.ఎల్లప్పుడూ సన్స్క్రీన్ వాడండి. ఇది మీ చర్మాన్ని ఎండ దెబ్బతినకుండా కాపాడుతుంది. రెగ్యులర్ గా ఇవి ఫాలో అయితే.. మీ చర్మం అందంగా కనపడటం పక్కా.